Los vehículos diesel y el medio ambiente cuentan con un nuevo aliado

La apuesta por un mejor medio ambiente cada día involucra más sectores e industrias, que con el desarrollo de novedosos productos y tecnologías muestran su compromiso con este propósito global.

Con esta premisa, Zeuss una empresa ciento por ciento colombiana, quiso seguir aportando a la sostenibilidad con una fórmula de combustible exclusiva e innovadora, ampliando su portafolio de combustibles de altos estándares en Colombia.



Así nace el nuevo Diesel Ecoxtreme, cuyo principal objetivo es justamente proteger el medio ambiente, además de implementar políticas que cuiden al consumidor final, ofreciendo un producto que da más rendimiento en el combustible, más potencia y mayor vida útil a los motores, con una innovación que está avalada por el Ministerio de Minas y Energía, tiene la certificación del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Onac) y la auditoría de Bureau Veritas.



“Hicimos 26 pruebas ASTM (American Society for Testing and Materials), donde nos certifican cifras interesantes de calidad en el producto. Se trata de una especie de reformulación del biodiesel tradicional de Colombia (que hoy por hoy es de muy buena calidad) para reorganizar molecularmente ese combustible y lograr excelencia. El Diesel Ecoxtreme es un combustible que supera todas las expectativas”, explica Álex Fortich, ingeniero de petróleos y gerente Técnico en Zeuss.



Entre los beneficios que brinda este combustible, con base en pruebas de banco en el exterior con motores nuevos en condiciones perfectas, se obtuvo una baja en las emisiones nocivas para la salud y el planeta, de un 20% del monóxido de carbono, un 17% menos de hidrocarburos no quemados, un 11% menos de material particulado y una reducción del 2% de NOX (Óxidos Nitrosos).



Por otro lado, en el país también se realizaron distintas pruebas con motores usados, con desgaste y agua en tanques y sistemas de inyección de combustible, como es la realidad en nuestro día a día, obteniendo resultados de baja en las emisiones del material particulado hasta de un 46% (medidas con un opacímetro); siendo esta cifra muy relevante porque este MP es el enemigo número uno de la salud ambiental de los colombianos, ya que siempre sobrepasa los límites permisibles, genera problemas cardiovasculares severos y es altamente cancerígeno.



“El combustible Diesel Ecoxtreme de Zeuss, también aumenta la potencia del vehículo en un 15% y tiene un rendimiento en el combustible hasta de un 10% (dependiendo de la operación y las circunstancias). Además, el producto cuenta con certificación de Cummins, donde se garantiza 0% corrosión, 0% erosión, 0% abrasión y 75% menos depósitos y sedimentos. A su vez, es bueno aclarar que con el uso de este combustible se siente menos ruido en el motor, se produce menos humo negro, se aumenta la vida útil de la bomba, de los filtros, de los inyectores, aumenta la vida útil de los lubricantes y evita la formación de lodos, que es un problema serio de actualidad en los motores”, agrega el ingeniero Fortich.



Las pruebas de humo, corrosión y del agua se pueden ver en: https://www.zeuss.com.co/diesel-ecoxtreme



El planeta como prioridad



En lo que hace referencia a las principales características de este producto, el directivo destaca que mejoraron la fluidez del combustible, para ser más eficientes en la entrega del mismo a los inyectores, en cantidad, velocidad y presión requeridas para hacer una combustión más completa.



Igualmente, indica que se mejoraron algunas propiedades físicas de los combustibles, como el número cetano, el poder calorífico y el punto de inflamación, pero resalta que lo más importante de todo es que se elimina el efecto negativo del agua, que es el principal enemigo de la combustión.



“Cuando hablamos de efecto negativo del agua nos referimos a perdida de potencia, menos rendimiento, más emisiones contaminantes, corrosión en los motores, producción de hongos, algas y bacterias, que al morir van al fondo de los tanques de combustible, generando sedimentos que terminan taponando los sistemas de inyección del combustible”, revela Fortich.



Para él, este es un problema es muy marcado en la actualidad ya que los combustibles del momento son higroscópicos, es decir, atrapan humedad con facilidad siendo esta el foco de cultivo de las bacterias, sumado al hecho que al biodiesel tradicional colombiano dentro de las muchas mejoras importantes que se le realizaron, bajó el porcentaje de azufre en el combustible que era altamente tóxico a cifras casi nulas, pero que a su vez el azufre combatía estas bacterias.



Zeuss, con más de 15 años de trayectoria, es una compañía dedicada a distribuir combustibles y lubricantes, derivados fósiles del petróleo y que, de acuerdo con el Gerente Técnico, se ha distinguido por crear productos innovadores, diferentes y con mucha tecnología, pensados y diseñados para brindar verdaderas soluciones a todo nivel, una filosofía que también abarca sus demás líneas de producción en lubricantes y especialidades, y donde siempre se ha tenido como prioridad el planeta, proteger el medio ambiente y la sostenibilidad.



“Quienes tengan motores diesel, camionetas, camiones, tractocamiones y buses que deseen usar Ecoxtreme de Zeuss estarán haciendo una gran inversión, pues al ser un combustible especializado de alta calidad, lo verán reflejado en el rendimiento de su vehículo y una baja importante en las emisiones para respirar un aire mejor”, puntualiza el Gerente Técnico de la compañía.