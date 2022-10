Maestría en Administración Financiera y Especialización en Finanzas

· La formación de expertos de alto nivel en finanzas es una de las principales tareas de la Escuela de Finanzas Economía y Gobierno de la Universidad EAFIT en Bogotá.



· La Maestría en Administración Financiera de EAFIT es el único programa de ese tipo en Colombia que está dentro del QS Ranking de los programas de finanzas en el mundo.

Las nuevas tecnologías, el análisis de datos y las redes sociales están teniendo un gran impacto en la forma en la que las personas se comunican, colaboran y trabajan. Dichos cambios y otras variables ligadas al contexto macroeconómico plantean grandes desafíos para un crecimiento económico inclusivo y sostenido que pueda impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida.



Las finanzas son un factor esencial para el crecimiento económico. Su propósito se fundamenta en contribuir a la sociedad permitiendo la creación de valor. El ecosistema financiero se encuentra en el corazón de dicho propósito, es dinámico y complejo (CFA. Future State of The Investment Profession, 2017) En dicho contexto y gracias a una larga trayectoria de conexión con el sector empresarial y los sistemas púbicos, la Universidad EAFIT, a través de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno, plantea una oferta de formación que responde a dichos desafíos a través conocimiento aplicado y rigor académico con un enfoque cuantitativo y global para la formación de lideres financieros socialmente responsables que sirvan mejor a la sociedad.



La Especialización en Finanzas y Maestría en Administración Financiera – MAF, son programas de profundización en finanzas que integran las finanzas corporativas y los mercados financieros, dos asuntos fundamentales para la toma de decisiones en las organizaciones en contextos de gran incertidumbre como el que vivimos y que anteceden los grandes cambios de la humanidad.



La metodología de estos programas tiene un enfoque cuantitativo con rigor académico que impulsa de manera decidida la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a la solución de problemas financieros reales. Esto se logra a través de didácticas como la resolución de casos, las simulaciones y la observación y el análisis en el laboratorio financiero.



Otras iniciativas que complementan la perspectiva global de estos programas, son las inmersiones académicas en prestigiosas universidades internacionales y los programas de doble titulación que ofrecen con Brandeis University en Boston, la Universidad Carlos III en Madrid y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.



La Maestría en Administración Financiera de la Universidad EAFIT tiene el reconocimiento del CFA Institute. Este status es reservado para las instituciones cuyos programas están en línea con el CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK), lo que les permite a sus estudiantes tener bases sólidas del CBOK y los posiciona bien para presentar los exámenes del CFA. El Chartered Financial Analyst –CFA- es la certificación más buscada hoy en día por los profesionales en los mercados financieros a nivel Global.



El alcance y la naturaleza del rol de los lideres financieros está cambiando, se necesita una nueva generación de lideres para la toma de decisiones en contextos dinámicos e inciertos, con nuevas fuentes de información y métodos analíticos (AI y Machine Learning) y con una gran oportunidad para crear un impacto positivo en la sociedad. La Maestría en Administración Financiera y la Especialización en Finanzas de la Universidad EAFIT son, sin lugar a dudas, caminos de formación idóneos para asumir dicho liderazgo.

