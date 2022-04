Marca personal: el nuevo reto de los abogados in-house

“Más allá de la marca personal” es el reporte lanzado por la firma internacional de abogados CMS, y que presenta una hoja de ruta que empodera a los gerentes legales que hacen parte de las organizaciones, para que construyan su marca personal. Además, el estudio muestra cómo funciona ese posicionamiento y los beneficios que puede aportar tanto a los abogados, como a las compañías.

El informe contó con la participación de más de cien gerentes legales de toda América Latina, en donde el 64% conoce el concepto de marca personal y casi el 20% dice estar completamente informado sobre su existencia. Sin embargo, solo el 18% desarrolla actividades en pro de su posicionamiento.



De acuerdo con Karl Mutter, socio de CMS Rodríguez-Azuero, las estrategias para trabajar en el reconocimiento y reputación con el fin de mejorar la marca personal de los abogados en las organizaciones son: tener un objetivo claro, conocer el público al que se quiere llegar, ser proactivo y también, ser constante.



“El posicionamiento no es eficiente si se va picando de un lado a otro y cambiando de discurso. Se debe tener un fondo y un horizonte, es decir, saber qué es lo que se quiere lograr, sin limitarse a una sola estrategia”, indicó Mutter.



Con más de 100 gerentes legales de América Latina entrevistados, el estudio revela que la gran mayoría conoce el concepto de ‘marca personal’ y aún así, no lo desarrolla. De acuerdo con Mutter, esto se puede deber tanto a temas internos como externos de cada organización. “Al evaluar si se quiere destacar dentro de una organización, el abogado podría no hacerlo para evitar conflictos con la compañía, pero se debe tener en cuenta que sí se puede figurar por las razones correctas, si se tiene claridad sobre lo que se quiere ofrecer”, añadió.



La importancia de la marca personal



Desde hace más de diez años CMS analiza el contexto en el que se desenvuelven los abogados internos de empresas, para proporcionarles herramientas que los empoderen en su función profesional y ha publicado varios estudios al respecto.



En esta nueva edición, la firma con presencia en todo el mundo, se enfocó en la marca personal y la importancia que ésta tiene tanto para los abogados, como para las compañías en donde desempeñan un cargo. De acuerdo con el estudio, si la audiencia es capaz de identificar cualidades diferenciales en una persona, surgirá una oportunidad de colaboración e influencia, que también beneficia a la empresa donde el abogado cumple su rol.



“La marca personal es un proceso estructurado que crea y mantiene una imagen pública auténtica y positiva (elaborada y coherente) para un individuo. Se centra en materias específicas con el objetivo de llegar a un público determinado y así lograr influir en éste. Generalmente, va a tratar de posicionar al individuo a los ojos de su público como un experto o una autoridad en determinadas áreas, o como alguien con experiencias o perspectivas particularmente relevantes, interesantes o entretenidas”, señala el nuevo reporte.



Según Karl Mutter, el concepto de marca personal fue acuñado hace 25 años aproximadamente y se refiere a la influencia que se ejerce en el lugar donde se trabaja y e incluso en la sociedad, tomando éste relevancia cuando se quiere transmitir un mensaje y cumplir ciertos objetivos. “La marca personal va más allá de cumplir bien el trabajo y que los temas legales en la empresa se lleven en orden, también va más allá de un reconocimiento: Tener una marca personal es una oportunidad para cumplir de una mejor manera los objetivos personales y los de la empresa”, puntualizó.



El reporte incluye entrevistas de fondo a cinco importantes gerentes legales y empresarios de América Latina, como: Sylvia Escovar, expresidente de Terpel (Colombia); Gonzalo Smith, gerente legal de Falabella (Chile); Zelma Acosta-Rubio, gerente legal y VP Asuntos Corporativos de Interbank (Perú); Cayetana Aljovín, presidente directorio de Sociedad Nacional de Pesquería (Perú) y Vanessa Vilar, vicepresidente legal de Unilever (Brasil).



Según Mutter, con iniciativas como esta serie de estudios sobre gerentes legales en Colombia y América Latina, CMS busca que los gerentes legales conozcan más sobre en qué están sus pares, pues a veces es difícil la comunicación entre abogados de empresas.



Se busca también que puedan desarrollar su potencial, pues tener abogados de empresa más capacitados y con habilidades más allá de lo legal, los beneficia no solo a ellos mismos, sino a sus empresas lo cual contribuye al desarrollo de los países de nuestra región.