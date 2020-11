Mecanismos de financiación ayudarán a profundizar cartera hipotecaria

Con el fin de formular una estrategia que facilite el acceso a vivienda fue creada una misión de expertos que propuso varias alternativas al país. Así lo comenta Jonathan Malagón González, ministro de Vivienda.

¿Hacia dónde va la cartera hipotecaria en Colombia?



Tenemos el potencial para crecer en términos de profundización de la cartera hipotecaria. Con la estrategia de los 200.000 subsidios avanzaremos en esta dirección, aunado a esfuerzos que debemos realizar para mejorar el entorno normativo, la seguridad jurídica, la educación financiera de los hogares, entre otros. El objetivo en el corto y mediano plazo es alcanzar un nivel de profundización de dos dígitos y estamos convencidos de que vamos a lograrlo.



Las recomendaciones de la misión de expertos son enfáticas en señalar que aumentar la cartera hipotecaria como proporción del PIB no puede ser un objetivo per se, debe traducirse en un mayor acceso a la vivienda, especialmente por parte de la población de más bajos ingresos.



¿De qué manera se ampliará el acceso de los colombianos a la vivienda?



Los 200.000 subsidios para la compra de vivienda VIS y No VIS son parte de la estrategia de reactivación y tienen un rol central en este propósito. Más de 78.000 hogares se han beneficiado de subsidios VIS en estos dos años de Gobierno, 17.000 de ellos desde el anuncio.



Además, con el fin de facilitar el acceso de los hogares con ingresos entre cero y dos SMMLV, habilitamos la concurrencia de subsidios con las cajas de compensación familiar, lo que permite que estos hogares reciban un subsidio de 50 SMMLV, facilitando sustancialmente el cierre financiero. A través de este mecanismo, más de 7.400 familias colombianas se han convertido en propietarias de su vivienda.



Por otra parte, en un trabajo conjunto con el Fondo Nacional de Garantías, hemos puesto a disposición de los hogares colombianos cerca de 54.000 garantías para facilitar la compra de vivienda, especialmente de los hogares de más bajos ingresos.



Háblenos de la modificación del porcentaje del LTI y cómo reactivará el mercado hipotecario



El LTI es el porcentaje del ingreso que destina un hogar para el pago de la cuota de un crédito hipotecario. Hoy, en Colombia, esta relación no puede superar el 30% y aplica sin distinción para vivienda VIS y No VIS.



Contamos con una hoja de ruta clara para avanzar en la modificación de este parámetro, garantizando la estabilidad financiera, evitando riesgos sistémicos y facilitando el acceso a una vivienda a través del sistema financiero formal. Esto, sumado a los beneficios actuales en materia de subsidios, genera un ambiente muy favorable para que los hogares colombianos puedan acceder a vivienda propia.



¿Cómo se está simplificando la ejecución de las garantías hipotecarias?



En países como Estados Unidos y Noruega, la duración promedio de los procesos de ejecución de garantías está entre tres y nueve meses, respectivamente; en Perú puede tardar 24 meses y en Chile 18 meses. En Colombia, estos procesos pueden tomar hasta 40 meses. Por ello debemos realizar acciones de manera conjunta con el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, Asobancaria, el FNG, entre otros actores, para reducir estos tiempos.



Teniendo como premisa la protección de los hogares se están evaluando estrategias sugeridas por la Misión como: garantizar que existan recursos presupuestales suficientes en las autoridades competentes para la realización de los despachos comisorios, revisar el marco regulatorio para la ejecución de las garantías con el fin de que el proceso sea operativamente claro y ágil, revisar alternativas operativas que permitan hacer más expedita la realización de esa diligencia, revisar el diseño de una garantía que cubra el lucro cesante o los riesgos asociados a la demora en los fallos y promover el leasing habitacional, entre otros.



¿Cómo los inversionistas institucionales promueven la formalización de los arrendamientos?



El desarrollo de un mercado formal de inmuebles para arrendar, que incluya la promoción de inversiones de compra para arriendo (Buy-to-rent), tanto de personas naturales como de inversionistas institucionales, es una de las recomendaciones de la Misión para la generación de oferta de vivienda. En la medida que este mercado pueda desarrollarse y formalizarse, así como las actividades inmobiliarias en segmentos de vivienda de menor valor, se generan mayores incentivos para los inversionistas y se dinamiza el mercado. En este sentido, la participación de los fondos inmobiliarios puede facilitar esta formalización a costos bajos, que mantengan el atractivo financiero de la inversión.



El desarrollo de este tipo de mercados es deseable, en tanto permita canalizar parte del ahorro de los hogares a través del mercado de capitales y reduzca los costos a través de la estandarización de los procesos y las economías de escala.



Frente al crédito hipotecario, ¿qué estrategias de educación financiera se están implementando?



Desde el Ministerio de Vivienda hemos impulsado programas que promueven y facilitan el acceso de los colombianos al crédito financiero formal. Quizá el ejemplo más exitoso es Mi Casa Ya, iniciativa que ha permitido que cada vez más hogares se vinculen al sistema financiero formal, al facilitar el cierre financiero para obtener créditos de adquisición de vivienda. De hecho, la literatura demuestra que ser propietario de una vivienda incrementa las probabilidades del uso de los instrumentos financieros formales, por ende, la política de vivienda por sí misma se constituye en una estrategia de inclusión financiera.



Además, en la reciente aprobada Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera (CONPES 4005 de 2020), el Ministerio de Vivienda participará, a partir del primer semestre de 2021, en la Comisión Intersectorial para la Inclusión y la Educación Económica Financiera, en donde esperamos proveer lineamientos que permitan avanzar en la educación financiera del país. Con esto, queremos que cada vez sean más los colombianos que accedan y hagan uso de los créditos hipotecarios formales.