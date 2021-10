Medicina personalizada: hoja de ruta para implementación en Colombia

Se realizó el cuarto y último encuentro del proyecto ‘Medicina personalizada: un plan de trabajo real para Colombia’, en el cual se reconocieron los elementos para definir el trayecto de implementación de este modelo en el sistema de salud colombiano con un fin efectivo y perdurable.



En la conversación participaron expertos y representantes de diferentes sectores de salud, educación, tecnologías e innovación. Los asistentes identificaron y definieron la hoja de ruta que conlleva a continuar aplicando el modelo en el país.



Previo al debate, el médico cirujano Gabriel Riveros compartió con los asistentes resultados importantes de estudios referentes, explicando la importancia de la gobernanza, la concientización y las actitudes, la infraestructura y la administración financiera para respaldar un modelo de salud que permita brindar el tratamiento indicado, al paciente adecuado, en el momento oportuno.



Así mismo, expuso algunas ideas relevantes del Índice de Medicina Personalizada Latinoamérica, recientemente lanzado y elaborado por el Future Proofing Healthcare, en el que explican cómo Colombia está en el proceso de formular e implementar planes de atención médica personalizada apalancados en la evidencia y el uso de datos.



Un plan de trabajo real para Colombia



Durante los cuatro encuentros que se realizaron en el marco de este proyecto, desarrollado con el apoyo de Productos Roche, se diseñaron varios ejercicios en los que primó la interlocución multisectorial para introducir el tema en el interés colectivo y, además, se evidenció el avance de dos casos en torno a la Medicina Personalizada: Uno de ellos, a cargo de Ruta N Medellín, lleva por nombre 'Hub, ciencias de la vida: los datos al servicio del bienestar', y pretende reducir en un 33% la carga de enfermedades crónicas no transmisibles para el 2030 en Medellín, mediante diferentes estrategias.



El segundo caso se trató del ‘Laboratorio Integrado de Medicina Especializada, una experiencia de medicina de precisión’, cuyo proyecto, presentado por Luis Miguel Acevedo, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, integra diferentes áreas y aplica la investigación clínica y biomédica para garantizar el tratamiento adecuado a cada paciente y generar respuesta a las necesidades del entorno, mediante soluciones de ciencia, tecnología e innovación.



De otro lado, se concluyó cómo la intersección del conocimiento médico, la tecnología y la ciencia de datos pueden transformar la red de salud teniendo en cuenta la importancia de la interoperabilidad entre los sistemas de información. Sandra Inés Rozo, CEO de R&A Smart Health, calificó la interoperabilidad como la capacidad que tienen los sistemas de información de compartir datos más allá de la historia clínica, incluyendo la capacidad de compartir datos clínicos relevantes en relación con la salud de manera íntegra y con seguridad”.



En estas conversaciones se llevó a cabo un esfuerzo metodológico de identificación de retos que permitió finalmente concretar un diagnóstico y visualizar necesidades para culminar en una propuesta de implementación de la medicina personalizada en Colombia.



Construcción de la hoja de ruta



El punto de partida en este trayecto que propone una visión de salud en el país para brindar el tratamiento indicado, al paciente adecuado, en el momento oportuno es, según los expertos, definir claramente el marco conceptual y lo que se entiende por ‘Medicina Personalizada’, para poder establecer objetivos claros y definir el proceso del marco normativo desde el punto de vista del sistema de salud en general y de tecnología; y a su vez definir cuál será el proceso para integrar a los pacientes en este modelo, especialmente los que se encuentran en áreas geográficas dispersas.



Participación multisectorial



Es fundamental la participación de todos los actores del sistema de seguridad social en Colombia y otros actores del Estado para hacer posible la medicina personalizada en el país y masificar las plataformas tecnológicas y su accesibilidad a cualquier prestador de servicios que esta propuesta de salud requiere. Este ítem va apalancado con la integración de un grupo de asesores externos que puedan ser consultados por los tomadores de decisiones y puedan plantear soluciones a los retos que se presenten en la implementación.



Entrenamiento del talento humano



José Ignacio Melo, representante del Ministerio de las TICs, señaló que “el entrenamiento que se debe tener hacia los profesionales de la salud y al personal activo del sistema de salud de Colombia es importante para poder interactuar con las tecnologías y usar mecanismos para trabajar en medicina personalizada”.



En este punto, también se debe trabajar en la formación y capacitación del talento humano y el personal de salud en materias de transformación digital y nuevas tecnologías, y se hace necesaria la formación del público en general.



Acceso a laboratorios de genómica



En la misma ruta, Melo explica que es necesario desarrollar y tener acceso a laboratorios de genómica, “para que las personas tengan la posibilidad de saber a qué riesgos están expuestos desde el punto de vista genético” y así tomar acciones preventivas.



Gobernanza e Interoperabilidad de la historia clínica



El desarrollo formal de la interoperabilidad de la historia clínica, "es un aspecto que se empezó a desarrollar por parte del Gobierno, pero hace falta masificarlo(...)", concluye Melo. Sin embargo, en cuanto a gobernanza, a partir de la Ley 2015 y la Resolución 866 se plantea en los próximos años el desarrollo del expediente clínico electrónico y la interoperabilidad de la historia clínica, según señaló el Dr. Augusto Galán, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud.



Educación y confianza ciudadana



Otro aspecto trazado en esta hoja de ruta es la necesidad de realizar campañas de educación ciudadana, para que los colombianos confíen en que este modelo funciona. "Que crean en las instituciones, en los médicos. Que sientan que les facilita y ayuda a mejorar la calidad de vida desde el punto de vista sanitario, de desplazamiento, de costos. Queremos que el ciudadano crea en el proceso y ayude, y se vincule masivamente", añade José Ignacio Melo.



Financiación



Un factor determinante en este proceso es la financiación del sistema de salud. A juicio del Dr. Orlando Sarmiento, director científico de AFIDRO, se podría incluir este tema en el Plan Decenal de Salud que se está generando para vigencia 2022 - 2030. “es una oportunidad para integrar estos resultados y tener al final del proceso de esa ruta un balance para fortalecer los alcances que se logren y mejorar lo que haya quedado en déficit", puntualizó. En este aspecto es importante ir desarrollando en el tema de financiación análisis y cortes progresivos en temas de farmacoeconomía y temas de costo-efectividad.



Ahora bien, cuando se tenga el modelo en el país, se deben hacer análisis de costos, beneficios obtenidos, cuál sería el siguiente paso, el impacto en los ciudadanos, el sistema y en la política de Salud en Colombia.



Transmisión de conocimiento



Los expertos que participaron en el debate concluyeron definir un concepto de transmisión del conocimiento a los diferentes actores involucrados que abarque holísticamente al ciudadano común, autoridades de salud, entes regulatorios, entidades de tecnologías, personal de la salud, los tomadores de decisiones dentro del sistema, EPS, personal que está en la calle, e incluso un entrenamiento para la rama judicial, entre otros.



Infraestructura e interconexión



Existe otro reto que tiene que ver con la interconexión de las zonas más apartadas y la población rural dispersa. Esto no depende solamente del sector salud y hay que insistir en la necesidad de interconectar mejor a esas regiones frente a estos aspectos, con el propósito de tener ciudadanos digitales y que puedan acceder a estas oportunidades de la medicina personalizada.



Esto va apalancado en la importancia de buscar la forma en que todos los prestadores de salud tengan mecanismos básicos de plataformas tecnológicas, medianamente robustas, que les permitan ofrecer este tipo de servicios o adaptarse a este tipo de modelos. En este ítem, Melo resaltó que como miembros del Estado “también ayudemos a la conectividad en el país, precisamente para que este proyecto no solo se desarrolle en las primeras ciudades de Colombia sino también en las ciudades más apartadas"



La Medicina Personalizada es una oportunidad importante para que Colombia sea un centro de excelencia en estudios técnicos, optimizando la gobernanza, la educación, la infraestructura y los elementos financieros que conlleven a mejorar el sistema de salud y la atención a sus usuarios.





