Mercado de capitales, el aliado para financiar su empresa

Ante el impacto generado por la pandemia de Covid-19, las empresas han visto mermados sus ingresos y han tenido que salir a buscar recursos no solo para suplir las necesidades urgentes sino para financiarse en el corto, mediano y largo plazo, recurriendo particularmente a la banca tradicional; sin embargo, el sistema financiero les ofrece otra llamativa opción: el mercado de capitales.

“Nuestros empresarios consumieron sus reservas de efectivo e incrementaron sus niveles de deuda, llegando en algunos casos a agotar el acceso a dichas fuentes de financiación. Y la realidad hoy es que muchas compañías no están logrando generar un flujo de caja positivo, porque no hay ventas o porque son tan solo una fracción de las que normalmente tenían, mientras sus costos fijos superan las ventas materializadas”, señala Juan Camilo Granados Pinzón, gerente de emisores de la Bolsa de Valores de Colombia.



Esa situación, agrega, lleva a la conclusión de que es muy probable que haya que capitalizar las empresas para evitar un efecto económico irremediable. Estos recursos les permitirán contar con el suficiente capital de trabajo para normalizar sus operaciones y fortalecer su patrimonio para no desaparecer.



“Hoy en día estamos abocados a ver cómo salvamos las empresas, porque salvarlas es salvar el empleo de los colombianos. El reto que tenemos en esta circunstancia es saber cuál va a ser la estrategia de financiación para que las empresas salgan adelante cuando empecemos a reactivar la economía, ojalá en las próximas semanas o meses, y por eso lo que hemos planteado es el mercado de capitales”, dice Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia.



¿Por qué? “Pensar que el gobierno está en capacidad fiscal de capitalizar a prácticamente todos los sectores de la economía, y a su vez invertir en proteger a los más vulnerables y fortalecer el sistema de salud, no es una apreciación realista. De otro lado, los accionistas actuales están limitados a su patrimonio personal y familiar, y no necesariamente están en posición de arriesgarlo todo. Lo anterior nos deja con los inversionistas de capital como una solución a la necesidad de capitalizar las empresas”, añade Granados Pinzón.

CRÉDITO: ISTOCK

Instrumentos



Aquí es donde el mercado de capitales se vuelve relevante, gracias a una oferta variada de instrumentos de capitalización. Veamos cuatro de ellos: los bonos ordinarios, los bonos verdes, sociales y sostenibles y los bonos convertibles en acciones, estos últimos conocidos como Boceas y la emisión de acciones preferenciales.



¿Qué son y cómo funcionan los bonos ordinarios? son activos financieros de deudas con el cual una empresa adquiere recursos que le garanticen liquidez, a través de una emisión de papeles de deuda (bonos), para que un inversionista los adquiera a cambio del pago de una tasa de interés fija durante determinado lapso de tiempo.



De otro lado, están los bonos verdes, sociales y sostenibles, una iniciativa creada bajo la estrategia de desarrollo sostenible del mercado de valores colombiano cuyo objetivo es otorgar al mercado una nueva alternativa de financiamiento e inversión para emisores, inversionistas y stakeholders.



La diferencia con los bonos ordinarios radica en que el uso de estos recursos se aplica exclusivamente para financiar o refinanciar proyectos que sean elegibles como verdes, que le apunten a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo social, los cuales requieren una certificación especial que acredite el total del uso de recursos en actividades sustentables.



“Los Boceas, por su parte, son bonos que se convierten obligatoriamente en acciones ordinarias o preferenciales sin derecho a voto, conforme a las condiciones y a los términos establecidos por el emisor. En este caso, la empresa fija la tasa máxima de financiación para los intereses, su periodicidad de pago y el plazo de conversión a acciones, entre otras condiciones”, según explica el gerente de emisores de la Bolsa de Valores de Colombia.



Adicionalmente, el mercado de capitales ofrece la alternativa de emisión de acciones preferenciales, las cuales “otorgan al inversionista el derecho a recibir un dividendo mínimo el cual es definido por la empresa y con una preferencia en su pago, respecto del de las acciones ordinarias. Además como garantía, en caso de disolución de la sociedad, una vez pagado el pasivo externo, goza de reembolso preferencial del capital”, indica Granados.



Todos estos instrumentos, recalca el experto, son atractivos para ambas partes.



“A las empresas les permite contar con la flexibilidad de estructurar su financiación, de acuerdo con su realidad actual y con sus proyecciones futuras. En particular, permiten conseguir recursos de capital hoy pero hacer la conversión en un momento futuro en el que el valor de la compañía se haya recuperado, luego de haber superado la coyuntura actual. Y en cuanto a los inversionistas, tanto institucionales como personas naturales, tendrán nuevas opciones de inversión con retornos que se ajusten a esta realidad y de acuerdo con sus expectativas”, puntualiza el gerente de emisores de la Bolsa de Valores de Colombia.

CRÉDITO: ISTOCK

Caso de éxito



Recientemente, una nueva empresa, PlusAseo, logró financiarse en medio de la pandemia con el modelo colaborativo de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), a través de la plataforma digital a2censo (a2censo.com).



PlusAseo recaudó $100 millones, rompiendo récord al cerrar su campaña en menos de 48 horas. La compañía llegó a www.a2censo.com para robustecer su línea de servicios domésticos y de oficinas, ya que en medio del Covid-19, el aseo constante se ha vuelto parte del día a día, con el fin de mantener espacios libres de contaminación y evitar la propagación del virus.



Este propósito logró que 64 inversionistas financiaran el proyecto a cambio de una tasa del 11,75% E.A., la segunda más alta hasta ahora en la plataforma. Con dichos recursos ahora podrán fortalecer su plan de negocios, potenciar su estrategia comercial y apalancar el crecimiento de su compañía, permitiéndoles tener un músculo de capital de trabajo para garantizar a sus profesionales una remuneración formal.



Adicionalmente, usarán los recursos para seguir fortaleciendo y evolucionando la plataforma tecnológica, lo que les permitirá expandir la operación a otras ciudades del país.