Mercado Pago transforma la manera de vender, con sencillez y seguridad

En aras de brindar una alternativa confiable, segura y eficiente a los miles de emprendedores y comercios que hoy exploran la posibilidad de impulsar sus ventas mediante el comercio electrónico, recibir pagos en línea y acceder a todo un ecosistema financiero digital, Mercado Pago pone a su disposición toda una serie de herramientas que se consolidan como las aliadas óptimas para tal fin.

Siendo la fintech más grande de América Latina, al día de hoy esta plataforma recibe pagos de más de 600 mil comercios en Colombia, Perú, México, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, procesando exitosamente más de 140 millones de transacciones al año. Desde su llegada al país hace algunos años, ha presentado un crecimiento acelerado y las cifras lo demuestran, pues solo en 2022 casi que se duplicaron los montos transaccionados en el segmento Pyme.



Con tan solo un clic y en cuestión de minutos, cualquier emprendedor o empresa podrá tener acceso a todo el universo de posibilidades que trae consigo esta pasarela de pagos, entre las que se destacan: facilidad de uso y configuración, pues no es necesario contar con mayores conocimientos técnicos para comenzar a disfrutar de sus servicios altos niveles de aprobación en todos los medios de pago, atención al cliente premium: por chat, email o llamada telefónica, posibilidad de ofrecer cuotas sin interés para impulsar las ventas, posibilidad de crear suscripciones, entre otras.





Facilidad de procesos

Precisamente, en lo pertinente a su configuración, resulta importante destacar que es un proceso muy sencillo, Mercado Pago se puede configurar para recibir pagos fácilmente en cualquier tienda en línea: una vez creada la cuenta, se debe entrar en la plataforma de eCommerce (Shopify, WooCommerce, Wordpress, Wix, VTEX, Prestashop, etc) y activar el botón de pago de Mercado Pago en la sección de configuración de pagos. Ahí se introducen las credenciales de la cuenta, se activa el botón de pago, y listo.



Una vez hecho esto, todos los pagos de esa tienda en línea llegarán a la cuenta de Mercado Pago del vendedor, de una manera ágil, sencilla y segura. De igual manera, cabe destacar que con la aplicación disponible para iOS y Android, podrá monitorear en tiempo real sus ventas y su dinero.



En caso de que aparezcan dudas en medio de su configuración y desarrollo, podrá consultar con facilidad todo el material a su disposición: tutoriales, videos en YouTube y guías específicas para cada plataforma de eCommerce.



Quizá, uno de sus mejores atributos es que tener una cuenta en Mercado Pago es totalmente gratuito. Se paga solo por transacción exitosa el 3,29% + $800 + IVA con liberación inmediata del dinero, y retirar el dinero a cualquier cuenta bancaria en Colombia también es totalmente gratuito. Dependiendo de los montos transaccionales al mes y de los días de liberación se puede reducir la tarifa.





Incentivos de compra

En línea con la filosofía de practicidad, pensando en generar mayores incentivos de compra para los clientes e incrementar las ventas de los comercios vinculados, se han establecido las cuotas sin interés, una herramienta donde el vendedor elige si desea ofrecer a sus clientes la posibilidad de adquirir productos o servicios diferidos a 3, 6 o 12 cuotas sin interés.



Un par de clics es suficiente para activar este servicio desde la cuenta de Mercado Pago, a partir de ahí, todas las compras que hagan los usuarios con las tarjetas de crédito de los bancos participantes, se podrán diferir a cuotas pero sin pagar intereses.

Esta es una herramienta de gran utilidad sobre todo durante eventos especiales como aniversarios, black fridays, Cyber mondays, etc. O también, cuando se busca ofrecer productos o servicios de alto valor, como televisores, celulares, electrodomésticos, muebles para el hogar, entre otros.



Es preciso también tener en cuenta que como vendedor, la seguridad es un tema que no le debe inquietar, pues Mercado Pago cuenta con motores antifraude y ciberseguridad del más alto nivel en todo América Latina, lo que permite proteger la información de los pagadores y el dinero de los vendedores.



Adicionalmente, esta es la única pasarela de pagos en Colombia que da una cobertura del 100% en caso de fraude, así que en lo que a este tema respecta, puede estar totalmente tranquilo.



Mercado Pago es un aliado comercial que busca contribuir al crecimiento de los emprendedores y empresas en Colombia, con altos estándares de seguridad y facilidad en todos sus procesos. No espere más para sumarse y darle ese impulso exponencial a sus ventas.



