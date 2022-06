Miami, la mejor oportunidad de inversión para los colombianos

El exponencial crecimiento de Miami está haciendo que cada vez más colombianos le saquen provecho a invertir en bienes raíces en esa ciudad. Así lo demuestran las cifras de la Asociación de Realtors de Miami, que indica que los inversionistas colombianos son la principal fuerza de inversión, con un 15% del mercado inmobiliario.

Pero ¿por qué Miami se ha convertido en la mejor oportunidad de inversión para los colombianos? En primer lugar, esto se debe a los grandes beneficios del mercado inmobiliario de la llamada ‘Ciudad Mágica’, que ofrece una rentabilidad en dólares de hasta un 14%. Esto es altamente valorado por los inversionistas, no solo por el monto de los retornos, sino también por la estabilidad del patrimonio.



“Es necesario blindar el patrimonio ante cualquier circunstancia local de carácter político, social o económico, y dolarizarlo invirtiendo en propiedades en Miami es hoy la manera más rápida y segura de hacerlo para los colombianos. Esto no solo protege los activos en dólares, una moneda fuerte, sino que además permite invertir en un mercado seguro con altísima rentabilidad”, explica Ruedi Sieber, CEO de Sieber International.



A lo anterior hay que sumar las facilidades en precios y pagos que tiene el mercado inmobiliario de Miami, donde se puede acceder a propiedades desde 400.000 dólares. Además, con un aliado como Sieber International, los inversionistas solo necesitan del 30% inicial porque la firma inmobiliaria les ayuda a conseguir el 70% de financiamiento restante con bancos americanos a una tasa del 4%.



De este modo, no solo se obtiene una excelente rentabilidad, sino que además la propiedad se autofinancia. Ventajas como estas han contribuido a que las ganancias inmobiliarias de Miami superen todos los récords históricos.

Se trata de una curva en alza superior a la de cualquier ciudad en Estados Unidos. De hecho, las propiedades están logrando una valorización anual de alrededor del 10%



Una ciudad que crece sin parar

Otra razón fundamental para el impulso del mercado de bienes raíces en Miami tiene que ver con el asombroso crecimiento de la ciudad, que se ha consolidado como el principal centro financiero, artístico y cultural de Estados Unidos.



“Lo que se avecina para Miami es impresionante. Según publicaciones como Financial Times, Wall Street Journal y la Revista Forbes, es la ciudad más importante en Estados Unidos desde un punto de vista económico, financiero y turístico. De hecho, es la más visitada del país, lo que la convierte en el destino más importante a nivel mundial”, explica Ruedi Sieber, CEO de Sieber International.



Por esto, Miami es uno de las mejores ciudades del mundo para lograr ganancias a corto, mediano y largo plazo, pues las empresas financieras se sienten atraídas su crecimiento, así como por su clima cálido y sus bajos impuestos.



Tampoco es casualidad que antiguos habitantes de New York, Los Ángeles, Houston, New Jersey, Boston, Filadelfia, Washington y el resto del noreste del país se hayan mudado a esta ciudad, que ofrece precios inferiores en cuanto a costo de vida y vivienda, en un 50% y un 60%, respectivamente.



Además, en Miami se paga casi un 20% menos sobre ingresos, por lo que la ciudad es considerada una especie de ‘paraíso fiscal’ dentro del país.



Esto ha generado la escasez de propiedades para la renta, el aumento de los alquileres y un margen de ganancias que hace de este mercado la mejor y más segura inversión, con altos retornos en dólares.



¿Cómo aprovechar al máximo estos beneficios?



La clave consiste en contar con una asesoría correcta y profesional, como la que ofrece Sieber International, una firma inmobiliaria con presencia en más de 20 países y proyectos de lujo en Miami y Nueva York.



Sieber se ha consolidado como socio local para inversionistas de todo el mundo, especialmente de América Latina. Su equipo, integrado por agentes informados, experimentados y de excelente reputación, le brindarán la mejor asesoría para invertir en una de las ciudades más prósperas y con mayor rentabilidad del mundo.



Pero es importante darse prisa: “Los proyectos tienen un ciclo inmobiliario muy rápido en Miami y se venden en tres o cuatro meses. Por ello, Sieber ha lanzado algunos de ellos anticipadamente en Colombia, para que los inversionistas de ese país tengan la primera opción de compra. Contáctenos para conocerlos”, manifiesta el CEO de Sieber International.