Migración de datos de Nasdaq a AWS estará lista antes del 2023

En el marco de la conferencia global de servicios en la nube llamada re:Invent en Las Vegas, Estados Unidos, el evento más importante para AWS a nivel global, Adam Selipsky, CEO de Amazon Web Services, dio a conocer que la migración de datos a la nube de AWS de la empresa Nasdaq en la Bolsa de Nueva York estará lista a finales de 2022, haciendo que los mercados financieros sean más eficientes y confiables.

“De acuerdo con Pittsburgh, hay más de mil ‘Unicorn Start Up’ en el mundo y cerca del 83% de estas funcionan bajo la infraestructura de la nube de AWS”, manifestó Selipsky.



Además, de acuerdo con el director general, el 100 % de la energía de AWS será renovable para el año 2025 y devolverá al ambiente para 2030 más agua de la que utiliza. Otro de sus objetivos es que los clientes de la nube logren ahorrar el 30 % de sus costos de conectividad, lo que deriva en eficiencia y eficacia. “Estamos determinados a ser cada vez más innovadores, en no parar para tener energía más eficiente y limpia, para ejecutar todas las infraestructuras y todos los negocios”, añadió.



Aunque en la actualidad el mundo enfrenta retos como: la inseguridad económica, la inflación, el no tener suficientes chips y claro, la guerra, AWS se convierte en el apoyo que necesitan las empresas, porque sin lugar a duda, la nube es la mejor opción de calidad, costo y beneficio.



“Los retos que vienen para el sector en la nube es hacerla crecer con las herramientas adecuadas, que puedan integrarse entre ellas y que puedan tener una buena gobernanza con avances constantes”, agregó Selipsky.



Finalmente, el CEO de AWS anunció el lanzamiento de Amazon DataZone que servirá para manejar y compartir datos con otros desarrolladores y productores, a través del uso de “Machine Learning” para el manejo de este recurso recopilado en un catálogo digital al que todos tendrán acceso.



Otros anuncios incluyeron una versión sin servidor de OpenSearch (el servicio de búsqueda derivado de Elasticsearch); Amazon Security Lake, para análisis de datos utilizando el formato OCSF (Open Cybersecurity Schema Framework) de varios proveedores; SimSpace Weaver, para "simulaciones espaciales masivas"; nuevos tipos de instancias para HPC con uso intensivo de datos y para inferencia de aprendizaje automático; cadena de suministro de Amazon; AWS Clean Rooms para intercambiar datos de clientes entre socios mientras se protege la privacidad; y Amazon Omics para analizar datos genómicos.



“Las empresas buscan la nube para innovar y hacer cosas que no habían hecho. El empresario trae sus sueños a la nube para cambiar el futuro, el gobierno se basa en la nube para dar servicios críticos a sus constituyentes. La lista no para, todos quieren transformar sus organizaciones con el poder de la nube”, concluyó Selipsky,



Un ejemplo de esto es Banco de Bogotá, el cual, como parte de su estrategia de digitalización y respondiendo a las necesidades de sus clientes, el Banco de Bogotá eligió a AWS como su proveedor de nube para desarrollar e implementar nuevos servicios de banca digital, mejorar su seguridad y la experiencia de sus clientes logrado una disminución del 97% en suplantaciones de identidad.



Vale la pena recordar que, la compañía próximamente inaugurará las primera seis AWS Local Zones en LATAM, las cuales contarán con dimensiones y características que no tiene ningún otro operador de nube en la región. Así la compañía podrá ayudar a los clientes a cumplir con los requisitos de localización de datos en las industrias reguladas y responden a las necesidades de menor latencia procedentes de los sectores del juego, las telecomunicaciones y los servicios financieros, entre otros.



La compañía tiene presencia en las principales capitales de los países de América Latina y en Colombia, tiene oficinas en Bogotá y abrirá en los próximos meses una sede en la ciudad de Medellín.