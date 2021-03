Mipymes: ¡a usar y aprovechar las herramientas digitales!

Este fue el principal llamado que dejó el Foro Virtual ‘E-factoring, alternativa de financiación’, realizado por este diario el pasado 24 de marzo, en el que los presidentes de las Cámaras de Comercio de Cali y Barranquilla, junto a representantes de las ‘fintech’ Siigo y Billy, conversaron sobre los beneficios que pueden obtener las pequeñas y medianas empresas al “dar el primer paso” hacia su transformación haciendo uso de la tecnología.

Factores como la actual coyuntura económica, un año de cierres de negocios, lentas reaperturas y las múltiples dificultades financieras por las que han pasado todos los sectores, y en particular las mipymes, hacen imperativo la búsqueda de alternativas que les permitan a las empresas recuperarse y reactivarse, principalmente en cuanto a flujos de caja.



Entendiendo este contexto, las dos cámaras de comercio se unieron en una alianza estratégica con Siigo- líder en facturación electrónica- y Billy -en la venta de facturas electrónicas a través de plataformas digitales-, con el objetivo de brindar posibilidades de financiamiento, “a muy bajo costo, que les den liquidez inmediata y con poco endeudamiento, pues hoy, vender y tener capital de trabajo es fundamental para las mipymes”, señaló Esteban Piedrahíta Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Cali.



Esto se manifiesta, como lo comentó Manuel Fernández Ariza, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, por ejemplo, “en la Gran Encuesta Pyme de ANIF, que indicó que, en 2019, el 50% de los empresarios de la ciudad utilizaba los recursos para capital de trabajo en un esfuerzo por sostenerse: una clara señal de la falta de liquidez, siendo el financiamiento el principal cuello de botella, por lo que abrirse a estas posibilidades a tasas razonables es una gran oportunidad”.



E-factoring: la alternativa de financiación para las Mipymes

Nuevas dinámicas



No obstante, todo lo anterior, un amplio porcentaje del sector aún desconoce este tipo de servicios, al tiempo que persisten algunos temores frente al uso de plataformas digitales y cómo pueden favorecer la productividad, eficiencia y competitividad de forma segura y confiable.



Aunque también es claro, agregó Piedrahíta, que la pandemia aceleró la transformación digital, los clientes también adoptaron los canales digitales gracias a alianzas con diversos portales y al fortalecimiento de la oferta de capacitaciones en marketing digital, mercadeo por Instagram, entre otros. Las empresas registradas empiezan a apostarle a la digitalización.



Uno de los grandes aprendizajes que ha dejado la pandemia, apuntó Fernández Ariza, es el comercio electrónico y cómo les ha servido a las empresas para recuperarse. Para aprovecharlo, “hemos dado formación a los empresarios sobre cómo usar este canal, abierto plataformas digitales, donde los comerciantes pueden ofrecer sus productos, conocer acerca de los contratos inteligentes y acceder a microcréditos”.



Y es que al estar las empresas registradas en una cámara de comercio les permite tener acceso a este abanico de posibilidades de formación más “cuando vemos que en términos generales la economía se está recuperando más rápido de lo que pensábamos”, comentó Esteban Piedrahíta.



Factura electrónica y ‘e-factoring’, solo beneficios



Ante este panorama, toma especial relevancia este tipo de alianzas, pues como lo manifestó el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, las empresas registradas pueden acceder a un servicio confiable, el cual les ofrece mejores precios, descuentos, tasas de intermediación muy bajas - incluso gratis al inicio para estimular este servicio- y una transición más amable hacia la transformación digital.



Teniendo en cuenta que la factura electrónica ya es obligatoria en el país, es necesario también conocer sus ventajas como lo explicó durante el foro el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, ya que esta ofrece ahorros en costos de hasta el 80%, menores gastos y un mayor control del pago de impuestos, entre otros.



Empero, lo más importante “es contar con un aliado como Siigo, una empresa reconocida y una de las más sólidas del país, que guía a las empresas sobre cómo verificar la resolución de la DIAN, cómo habilitarse ante la entidad, y cómo tener un certificado digital”, apuntó Fernández Ariza.



Para David Ortíz, CEO de Siigo, es determinante que los pequeños empresarios pierdan el miedo a cambiar la forma de facturar, dejar el papel para hacer uso de un software que les va a permitir ser más productivos y competitivos. “Queremos inspirarlos a que den ese primer paso tecnológico, a apalancarse en estas empresas a muy buenos precios y con total acompañamiento”, dijo.



Y agregó que este es un proceso fácil, donde la data como elemento clave va a posibilitar tomar mejores decisiones, controlar el negocio, responder a las demandas de los clientes, organizarse mejor, con lo que aumentan las opciones de financiamiento sin tener que desembolsar millones de pesos, pero es indispensable hacerlo rápidamente y así puedan competir de tú a tú con las grandes empresas.



Al implementar la factura electrónica, comentó Piedrahíta, los microempresarios obtienen trazabilidad, eficiencia, ya que se vuelve un título valor, transable, brindando así nuevas posibilidades para entregar valor y transparencia a las empresas. Pero además porque sin la facturación electrónica no puede haber ‘e-factoring’.



Al respecto, Javier Rincón, CEO de Billy, plataforma tecnológica de ‘e-factoring’, señaló que este es un mecanismo que lo que hace es llevar el factoring tradicional del mundo análogo al mundo electrónico apoyándose en nuevas tecnologías como la factura electrónica. “Lo que hacemos es conectar vendedores de facturas electrónicas con compradores profesionales de esas facturas”, indicó.



Rincón explicó cómo funciona el ‘e-factoring’: esta es una plataforma 100% digital, que no requiere desplazamiento, a la cual se accede desde cualquier zona del país que tenga internet. Así, se suben las facturas emitidas por cualquier mecanismo, ya sea por la solución que provee la DIAN u otro proveedor tecnológico, se hace el registro en Billy y una vez allí, los compradores entran a competir por esa factura.



Una vez la factura cumple los requisitos de la negociación, se hace un intercambio de los recursos entre comprador y vendedor y ahí el empresario recibe la liquidez. Es un proceso sencillo, en el que Billy acompaña permanentemente al empresario, hasta que él ya lo hace automáticamente y solo. Es de aclarar que este mecanismo aplica solo para facturas electrónicas, por lo que se recomienda a los empresarios pasarse lo antes posible a ella.



La invitación general que hicieron los participantes del foro a los microempresarios fue a que pierdan el miedo a usar la tecnología, a que aprovechen este tipo de herramientas y estas alianzas que les abren el camino para obtener financiamiento y liquidez inmediata, acceder a un universo de posibilidades de formación y capacitación y a recibir un acompañamiento permanente de parte de las cámaras de comercio y de los aliados para lograr consolidar un ecosistema empresarial robusto, eficiente y escalable.



Un plus: Por tiempo limitado, Siigo les ofrece a las empresas registradas en las Cámaras de Comercio de Cali y de Barranquilla precios más bajos a los del mercado y descuentos sobre su ERP, mientras que Billy ofrece cero cobros de intermediación a las 10 primeras facturas o a las primeras facturas que sumen hasta $50 millones, lo que primero ocurra.



¿Quiere conocer más sobre estas posibilidades y cómo acceder a estos beneficios? Ingrese a: https://vendetufactura.co/