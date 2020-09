Misión Emprende Conexión 2020, experiencias para el emprendimiento

El mundo cambia, la tecnología irrumpe, los negocios se transforman, las personas se adaptan, el emprendimiento se potencia, la educación evoluciona y la Universidad Industrial de Santander -UIS- de la mano de importantes aliados, se consolida como referente del emprendimiento en la región y el país gracias a su compromiso con la innovación, la mejora continua y el fortalecimiento empresarial.

Teniendo como ejes de acción de ese compromiso el fomento, la formación y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, desde hace tres años, la institución universitaria, a través del programa UIS Emprende liderado por la Dirección de Transferencia de Conocimiento, organiza ‘Misión Emprende’, la convocatoria que en alianza con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, busca apoyar a los emprendimientos en etapa de crecimiento, a través de un modelo de intervención que permita su validación y consolidación.



Este año, con la participación de expertos en marketing, redes sociales, diseño de estrategias, desarrollo de nuevos modelos de negocios, storytelling, fotografía, entre otros temas, el programa UIS Emprende de la UIS realizó Misión Emprende Conexión 2020, proceso en el que los emprendimientos ganadores recibieron asesoría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga en el marco del programa Más Ideas Más Empresas, también acompañamiento de expertos de la UIS y una inmersión con la Casa Editorial el Tiempo, durante la cual emprendedores y panelistas interactuaron y compartieron conocimiento y experiencias dos intensos días de capacitación.



Durante los dos días, 16 y 17 de septiembre, la jornada de capacitación, esta vez realizada de manera virtual, los líderes y socios de los cinco emprendimientos ganadores de la convocatoria Misión Emprende Conexión 2020 conocieron de voz de los expertos las tendencias y los temas que están marcando la pauta para el desarrollo de proyectos sostenibles de emprendimiento, especialmente enfocados al marketing digital y oferta de productos y servicios por redes sociales.



Misión: conectar



La primera jornada la inició Mónica Arango Ochoa, directora de Diseño de Oferta para el Segmento Empresarial en TIGO, con la charla ‘Propuesta de valor, elemento fundamental para incursionar en una transformación digital’; Laura Urrego, editora de redes sociales de El Tiempo, siguió con ‘Redes sociales y uso adecuado para potenciar emprendimientos’.



José Antonio Sánchez, editor Mesa Central de El Tiempo, responsable de contenido digital, expuso ‘La transformación de las audiencias, la aceleración digital que impulsó la pandemia’, y Juan Manuel Vargas, realizador audiovisual y reportero gráfico de El Tiempo, dictó el taller de fotografía y video: producto y retrato.



El segundo día arrancó con Kristina Acevedo, Regional Digital Marketing - Manager en Intcomex (plataforma líder de soluciones de valor agregado) con ‘Diseño de negocios centrado en el usuario’; a quien siguieron Juan Méndez, jefe de Mercadeo Digital de El Tiempo, con ‘Marketing Digital para el emprendimiento’, Emilia Ramírez, fundadora de Nilo Business y especialista en mercadeo, con la charla ‘Estrategia de ventas para canales digitales’.



La jornada de la tarde estuvo a cargo Carla Gagliardi, directora y cofundadora de Raku, agencia boutique internacional de comunicaciones, quien habló sobre ‘El storytelling, herramienta para emprendedores’; y Alberto Pardo, CEO y fundador de Adsmovil, empresa líder en soluciones en publicidad móvil para grandes marcas, editores y agencias, con el tema ‘Cómo monetizar y hacer rentable un emprendimiento?’.



A lo largo de los dos días, los integrantes de los emprendimientos ganadores: Switch up SAS, Centro de Orientación Diana Rodríguez, Golden Colombia Diseños, Weekend Santander y Origen Fit Juice pudieron compartir su trabajo, resolver inquietudes, interactuar, participar activamente y aprovechar el conocimiento y experticia de los conferencistas de Misión Emprende Conexión 2020, bajo el liderazgo de la Dirección de Transferencia de Conocimiento de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UIS.



Los emprendedores resaltaron los grandes aportes que este tipo de iniciativas les brindan no solo para adquirir y desarrollar habilidades y competencias sino como inspiración para trabajar por sus sueños, construir una mejor sociedad y por qué no, cambiar el mundo.



De esta manera, Misión Emprende Conexión 2020 le apuesta a abrir oportunidades y brindar apoyo integral a los emprendedores durante el proceso de consolidación del emprendimiento, invitándolos y acompañándolos a romper esquemas, a asumir los grandes retos que enfrenta la sociedad y a ser verdaderos agentes de cambio, aprovechando las enormes ventajas que trae consigo el entorno digital en el que estamos inmersos.