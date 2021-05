Moléculas inteligentes, la solución para desinfectar sin ningún riesgo

La aparición de la pandemia, aparte de todos los efectos ya conocidos por todos, también obligó a la humanidad a darles mucha más importancia a actividades que antes se hacían con alguna periodicidad, pero que no llegaban a ser tan determinantes ni comprometían de manera tan clara la salud de las personas, como las relacionadas con la limpieza de los espacios.

En los últimos 15 o 20 años distintos estudios han venido revelando que, con el paso del tiempo, el uso continuo de los desinfectantes químicos en el hogar y en la industria causan una serie de efectos dañinos, pese a que para su manipulación muchos tratan de protegerse con indumentaria especial, gafas, guantes y máscaras.



No obstante, se han evidenciado consecuencias como irritaciones en la piel y en los ojos, úlceras, intoxicaciones, pérdida de peso, además de estar ligado a cáncer y a enfermedades crónicas, como intoxicación del hígado o afecciones respiratorias, y que en muchas ocasiones se atribuyen a la edad o a otros factores.



Esa situación llevó a la compañía-laboratorio de biotecnología Biiosmart Technologies –con amplia experiencia en la fabricación de productos para uso humano como medicamentos, cosméticos y otros para el consumo diario– a incursionar también en el sector industrial, pero sin perder de vista su premisa de innovar para el beneficio de las personas.



Por eso se dieron a la tarea de crear una tecnología basada en una molécula inteligente, a partir de la cual desarrollaron diferentes productos, entre ellos Proenviriix, una solución desinfectante utilizada a nivel industrial, agrícola y doméstica, que también es biocompatible con el cuerpo humano y no es tóxica para el medio ambiente.

Aparte de estas ventajas, al ser antimicrobiano, este revolucionario invento elimina virus, bacterias, hongos y esporas, y es biodegradable.



De acuerdo con Danyel Arenas, CEO en Biiosmart Technologies, la investigación y desarrollo de esta compañía comenzó desde 2010, y ya en 2016 empezaron a salir al mercado con los primeros productos, en tanto que para el año pasado –en medio de la nueva era de la desinfección– lanzaron Proenviriix que, gracias a los estudios realizados en los Estados Unidos, pudieron establecer que sus componentes eliminaban el virus del covid-19, lo que los llevó a dar inicio a su comercialización, tras obtener su registro Invima y hoy ya están en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla.



“Ahora somos los únicos que manejamos esa molécula inteligente y la primera empresa de biotecnología farmacéutica en Colombia. A través de los estudios, con base en la recepción comercial y el análisis que hemos hecho en varios países, incluido Colombia, vemos que la gente ya se está dando cuenta de los efectos dañinos de los químicos tradicionales y más en esta época en la que el uso de estos productos se ha incrementado tanto, por lo que todo el mundo tiene más claro y presente la importancia de la desinfección, porque limpiar es una cosa y desinfectar es otra”, explica Arenas, al tiempo que resalta que este producto es para uso diario y no tiene contraindicaciones.



Gran aceptación

Debido a sus propiedades y a la coyuntura mundial generada por la pandemia, el CEO de Biiosmart señala que la aceptación de Proenviriix ha sido increíble en las oficinas y los hogares, porque ha revolucionado la forma en la que ellos operan, por ejemplo, al aplicarlo en frutas y verduras, además de eliminar hongos, virus, bacterias y esporas, que les permite consumirlas de inmediato, sin que represente ningún riesgo para el cuerpo.



Lo anterior, según el directivo, hace que las amas de casa lo prefieran pues, aparte de no sentir el malestar que normalmente genera el uso de productos químicos, también garantiza la seguridad de los niños; mientras que en el sector empresarial ha ayudado a reducir hasta en un 50 por ciento los días en que los empleados se ausentaban por incapacidad relacionada con esa clase de efectos.



“En los gimnasios, igualmente, nos ha ido muy bien, siendo estos espacios unos de los mayores generadores de virus y bacterias por su misma naturaleza. Es un lugar al que las personas van a botar toxinas y a sudar. Por eso estos negocios se dieron cuenta de que necesitan un producto biocompatible con el cuerpo, porque muchos de los clientes se quejan por la utilización de químicos en los procesos de desinfección de las superficies”, enfatiza el CEO, quien así mismo resalta la presencia de la empresa en el aeropuerto El Dorado, gracias a su alianza con Fumigaciones Yung.



Con la gran aceptación de Proenviriix en el país, Arenas revela que ahora se encuentran en el plan de expansión internacional, entre los que están países como Perú, Panamá, Honduras, Guatemala, Tailandia, Vietnam, Estados Unidos, Canadá y Venezuela. “Nosotros siempre cumplimos unas fases para llegar a la comercialización de nuestros productos. Primero una de B2B con las compañías y la segunda centrada en retail”, precisa Danyel Arenas.