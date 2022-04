Monitoree en tiempo real el rendimiento financiero de su empresa

Keep it simple

Cuando una compañía logra adquirir una visión integral de sus rutinas financieras y contables, y además, mantenerlas en equilibrio, significa que cuenta con la capacidad de responder ante cualquier tipo de desafío que se le presente. Y es que desde el primer momento en el que se identifique un comportamiento poco común, el área financiera podrá controlar la situación y tomar medidas correctivas en caso de que sea un problema o aprovechar una nueva oportunidad de negocio en caso de que esta sea viable.

En medio de ese contexto, la clave está en contar con procesos automatizados, tener los datos financieros en tiempo real para revisar los gastos y costos, y manejar los procesos comerciales dinamizados desde que inician hasta que terminan para tomar decisiones eficaces que realmente conduzcan a los resultados esperados. Ahora bien, ¿cómo lograr lo mencionado anteriormente y tener éxito?



Finanzas y transacciones actualizadas

Para que una empresa pueda integrar y mantener organizados sus datos contables y financieros, los expertos aconsejan el uso de herramientas que alojen dicha información en un solo lugar, y en ese sentido, Kisforce, una multinacional de origen colombiano con presencia en Estados Unidos, Colombia, Perú y México, partner de Oracle NetSuite desde hace 15 años, trabaja para que sus clientes adopten herramientas tecnológicas, prácticas y poderosas como un ERP, que les permitan simplificar sus operaciones y tener la trazabilidad de todas sus transacciones, con relación a proveedores, distribuidores y clientes, llevando a cabo los registros tanto de compra y venta que se adelantan, al igual que la gestión contable, financiera y tributaria que se requiere en cumplimiento de la actividad productiva de la empresa.



El equipo de consultores de Kisforce recomienda hacer uso de un ERP para unificar de manera sistémica y a través de la nube (cloud), aquella información relacionada con las transacciones que vinculan al proveedor y la gestión de compras, las actividades relacionadas con el objeto productivo de la empresa y todas aquellas derivadas de los movimientos de venta, que al involucrar la tarea logística, vinculan la relación establecida con distribuidores y clientes finales, con los cuales, a su vez, se adelanta la gestión de las relaciones que conducen al CRM que complementará la visión estratégica de la alta gerencia, ya que disponer de esta información en la nube, no solo hará que el ERP sea más accesible, sino que los sistemas sean más seguros, fáciles de implementar y administrar, con acceso a herramientas y datos en cualquier momento y en cualquier lugar. Asimismo, unifica las principales operaciones del negocio, mejora los controles internos y aumenta la visibilidad del desempeño organizacional.



Siempre un paso adelante



En ese orden de ideas, al combinar una gestión financiera con buenos procesos de administración y recopilación de información, se impulsará la toma de decisiones al interior de cualquier organización, pues al tener un sistema unificado y datos actualizados, no solo el equipo de líderes podrá desarrollar su trabajo, los demás colaboradores también tendrán la opción de tomar decisiones, informar, identificar y ajustar los registros, en caso de ser necesario.



Por otro lado, ayudará al personal a analizar los datos con confianza, (por ejemplo, un cierre contable de manera remota), además, obtener informes en tiempo real y evitar riesgos al incorporar flujos de trabajo de aprobación en procesos contables y financieros, calculando el potencial de rentabilidad de las líneas de producto. De igual manera, podrá potenciar los componentes de automatización para asignar proyectos con base en las competencias de cada integrante del equipo y disminuir el tiempo de espera de los consultores o clientes.



Finalmente, es importante resaltar que, con un ERP en la nube, la empresa no solo mejorará sus procesos de gestión de los negocios, también estará dispuesta y preparada para expandirse a nuevos mercados, adoptando las mejores prácticas.

