“Registramos una utilidad operacional que creció 221%”

Pese a ser un semestre en medio de la pandemia, ¿cómo fue la gestión de la compañía en este periodo?

Durante estas circunstancias sin precedentes, en Monómeros hemos desarrollado una gestión eficiente y responsable, en la cual se prioriza la vida y la salud de todos los grupos de interés, la preservación del empleo y la continuidad de las operaciones para garantizar la entrega de insumos necesarios para la producción de alimentos en Colombia.



Podemos resumirla en dos frentes principales: ‘La vida como prioridad’, promoviendo toda una cultura, pedagogía y normativas alrededor de los protocolos y medidas de bioseguridad para la prevención del covid-19, con el objetivo de cuidar la salud y el bienestar de los trabajadores y demás grupos de interés. Y ‘Trabajando para que el campo no se detenga’, donde hemos fortalecido la conciencia en toda nuestra comunidad sobre la responsabilidad que tenemos de garantizar la seguridad alimentaria del país aun en estos tiempos difíciles.

¿Qué resultados destacarían en estos primeros seis meses del año?

El primer semestre de este año fue retador y a la vez muy positivo para nuestra compañía, aun en medio de la actual emergencia del covid-19. Así, Monómeros finaliza estos primeros seis meses con resultados promisorios para seguir impulsando nuestros objetivos a largo plazo.



Registramos una utilidad operacional con la que nos sentimos muy satisfechos, ya que representa un crecimiento del 221 por ciento con respecto a 2019 e igualmente crecimos un 30 por ciento en nuestras ventas. De igual manera, cerramos el periodo con un EBITDA de $52.495 millones, lo que representa un incremento de 374 por ciento, en comparación con igual periodo del año pasado.



Es importante destacar que la utilización de la capacidad de nuestras plantas de producción, en estos seis primeros meses del año, aumentó en un 27 por ciento frente a lo que sucedió en ese lapso el año anterior, lo que nos permitió atender a una mayor parte del mercado.



Este año, no solo hemos mejorado nuestros números, sino que hemos avanzado a la configuración de nuevos negocios que nos permiten crecer de manera más sostenible y aportando mayor valor a nuestros grupos de interés.



¿En qué radica el éxito de la organización en un momento de tanta incertidumbre y crisis para muchos sectores?

​Radica en el compromiso de asumir nuestra obligación y responsabilidad de una manera creativa y proactiva ante los retos actuales y venideros, minimizando el impacto negativo a través de una toma de decisiones acertada y oportuna.



Es importante recordar, en medio de esta coyuntura, el papel fundamental de Monómeros en el agro, el rol que ejercemos en la producción de alimentos en el país y, por ende, en la seguridad alimentaria de Colombia. Nosotros, como aliados del campo colombiano, tenemos claro que nuestro compromiso es asegurar los insumos que hoy producimos para seguir generando desarrollo y productividad en la Colombia rural.



Nuestro éxito también se los debemos a todos nuestros colaboradores, quienes han sabido atender estas circunstancias atípicas de una manera muy profesional y un alto sentido de pertenencia. Hemos cambiado nuestra manera de operar y eso ha implicado sacrificios y esfuerzos que se están viendo recompensados en los resultados, de los que todos los trabajadores de Monómeros nos sentimos orgullosos.



¿Qué valores agregados ofrece la compañía, que los hace diferentes?

Cada uno de los trabajadores que hacemos parte de esta compañía sentimos una profunda vocación por el campo colombiano. Nuestros esfuerzos no solo se centran en producir insumos para el sector, sino en ofrecer soluciones integrales; acompañamos a nuestros clientes y consumidores a mejorar sus negocios, con herramientas de capacitación, asistencia técnica, formación y mejores prácticas, procurando su desarrollo y progreso.



¿En qué planes de negocio están trabajando?

Recientemente definimos nuestra nueva estrategia corporativa, que va enfocada hacia un negocio más integral de soluciones al agro. No nos queremos ver como un simple suministrador de agro insumos, sino como un verdadero aliado del agro colombiano.



Estamos trabajando fuertemente en crear herramientas inclusivas que generen el desarrollo de nuestros clientes y consumidores, porque entendemos que en eso se basa nuestro crecimiento y posicionamiento en el mercado.



De igual manera, estamos aprovechando nuestras capacidades actuales para apalancar proyectos de desarrollo sostenible, extensibles también a industrias y ciudades, y otros muy específicos basados en los modelos de economía circular que esperamos que pronto estén dando resultados.



¿Hay planes de exportación? ¿A qué destinos?

Estamos ampliando nuestra presencia en mercados internacionales, llevando productos relacionados con nutrición vegetal hacia países como República Dominicana, Costa Rica, Panamá Ecuador, Perú, Guyana, Bolivia y en Estados Unidos, y estamos trabajando para ampliar nuestra participación en productos de nutrición animal.



¿Qué desafíos visualizan en los meses y años venideros?

Este nuevo semestre viene lleno de retos, no sabemos cómo se va a desarrollar la pandemia a nivel global o regional, pero nuestra meta es clara: seguiremos trabajando en la recuperación de nuestro posicionamiento en el mercado, atendiendo las nuevas tendencias y apoyando el desarrollo de la industria agrícola que, pensamos, va a ser un factor fundamental para la recuperación económica de país.



¿Qué creen que necesita hacer el país para reactivar la economía y seguir por la senda del crecimiento?

​Yo soy un convencido de que para que exista desarrollo es necesario la unión de muchos actores impulsando hacia un mismo propósito, cada uno desde sus capacidades, aportando lo que mejor sabe hacer. Nosotros, como empresa privada, debemos asumir el protagonismo y fungir como agentes promotores de desarrollo y ente facilitador para asegurar que las soluciones que promueve el Gobierno Nacional lleguen a las poblaciones objetivo.



Creemos firmemente que la Colombia rural es el sector con más proyección de crecimiento y generación de riqueza que puede apalancar el desarrollo económico del país.