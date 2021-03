Mujeres que revolucionan el sector del e-commerce

No cabe duda que con el paso de los años las mujeres se han venido abriendo camino en el ámbito laboral, demostrando sus enormes capacidades de liderazgo y siendo protagonistas en la transformación de las organizaciones.



En ese esfuerzo por crear entornos empresariales con mayor equidad de género, multinacionales como Dafiti y con cargos liderados por destacadas profesionales, han logrado llegar a ese equilibrio y soportarlo con rentables resultados, como los que registran el crecimiento de esta compañía en un 31 por ciento durante 2020, comparado con 2019, llegando a 7,7 millones de clientes activos.



En este proceso, mujeres como María Alejandra Campuzano, gerente de Recursos Humanos en Dafiti (Colombia, Chile y Argentina) y Lina Monsalve, country manager en Colombia, han desempeñado roles determinantes, aun en épocas complejas como la que planteó la pandemia.



Camilo Rueda, gerente regional de Dafiti (Colombia, Chile y Argentina), destaca la gestión que Campuzano realizó en medio de la emergencia sanitaria donde, además de implementar todos los protocolos de bioseguridad, con sus estrategias logró priorizar la salud de los empleados y coordinó la migración hacia el trabajo remoto para los cargos no operativos.



Al mismo tiempo, fue pieza clave en la descentralización que también inició la empresa y que implicaba un giro de grandes proporciones en materia estructural en los tres países de habla hispana donde opera, rompiendo con las jerarquías tradicionales para darles paso a los denominados ‘Squads’ o equipos descentralizados y autónomos, que incluyen a miembros de diferentes áreas, para así brindar mayor propuesta de valor a los clientes.



En ese proceso –que hace parte de la cultura Agile de Dafiti e involucra los Objetivos y Resultados Claves (OKRs), por medio de los cuales la organización crea sus metas y prioridades trimestrales, y que le permite capturar las oportunidades que ve en el mercado– María Alejandra también ha sido protagonista, dando el coaching a los líderes de la compañía y a los ‘Squads’ para alcanzar dichos objetivos.



Equidad de género



La importante gestión de Campuzano en la organización, así mismo, ha estado muy ligada a la consolidación de la empresa como un lugar que sobresale por la equidad de género. En Colombia, por ejemplo, ya han obtenido un equilibrio 50-50 en los niveles de liderazgo, en donde el balance entre carrera y familia es fundamental.



Otro buen ejemplo de liderazgo y empoderamiento femenino en esta compañía líder de moda y del mercado E-commerce es Lina Monsalve, country manager de Dafiti en Colombia, quien comenzó su historia en esta multinacional en junio de 2020, en un momento de gran incertidumbre mundial, y cuando ya la organización había migrado a un modelo remoto.



No obstante, esta situación no fue un obstáculo y la directiva encontró la mejor manera para conocer a los diferentes equipos de trabajo, identificar sus motivaciones, así como entender el ‘core’ de este negocio y prepararse para los desafíos que caracterizan al comercio electrónico durante el último trimestre de cada año, con fechas de alto movimiento como Black Friday y Navidad.



Así, Monsalve también participó activamente en las estrategias que buscaban el balance entre la seguridad de sus equipos y los clientes, atender la creciente demanda del e-commerce, capturando nuevos clientes, creando nuevas categorías (como la de juguetería) y asegurando un volumen de ventas inusitado.



Iniciativas sociales



Para el gerente regional de Dafiti, otra de las gestiones en la que la country manager para Colombia tuvo un papel preponderante fue en el apoyo que le brindaron a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), al poner a su disposición su sistema de transporte y mensajería para entregar un promedio diario de 3,5 toneladas de donaciones.



Igualmente, su participación en la iniciativa PazCiencia, liderada por Cueros Vélez, en la que varias compañías se unieron para exaltar la labor de los profesionales de la salud en el país y darles retribuciones por su loable labor ante la emergencia por Covid-19.



A esto se suman todas las actividades que se están adelantando en materia de sostenibilidad, un tema muy importante en la categoría de moda para los tres países y que Monsalve lidera, para determinar con qué marcas están trabajando, cuáles son los productos que tienen y cuáles pueden traer que se ajusten a estas características.



“Está comprobado que el tema de equidad de género es fundamental para las empresas que quieren innovar y crecer, pues para lograrlo se necesitan ideas y puntos de vista distintos, y nada mejor que la diversidad que otorgan las mujeres para estos propósitos desde cualquier cargo y posición dentro de las organizaciones”, puntualiza Camilo Rueda.