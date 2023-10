Muncher, a la vangiardia del negocio de las cocinas ocultas

Hace 4 años Muncher empezó como una idea de revolucionar la industria de la comida a domicilio.



Esta iniciativa empezó con Franco Cocina Honesta, una idea más tranquila y en la que los vegetales son los protagonistas. Luego llegó Nimi´s, una marca del Medio Oriente, posteriormente apareció Oh my sándwich, Chiki – Chiki y Goodhands sándwich y el portafolio sigue creciendo.



Ahora bien, Rappi Ads se ha convertido en un factor diferencial para vender o no vender y seguir llegando a más hogares, impactando con sabor, calidad y así poder fidelizar a los consumidores que le apuestan a los domicilios.



Conozca más de una idea que hoy en día tiene más de 400 cocinas y que quiere ofrecer una excelente comida a la puerta de su casa.