‘Narrativas regionales’, herramienta clave para el turismo colombiano

Con el propósito de poner en marcha estrategias de interpretación del territorio que contribuyan a la generación de contenidos novedosos sobre las expresiones culturales del país, ProColombia y el Viceministerio de Turismo lideraron el desarrollo de las ‘Narrativas Regionales’, que están basadas en la búsqueda y relato de experiencias auténticas de las culturas, sus estilos de vida y tradiciones locales.



Este es un proyecto que tiene el objetivo de reunir, en un solo banco de contenido de alto nivel, la oferta turística de los destinos nacionales y, por ende, aumentar la demanda hacia los mismos.

En este sentido, la estrategia servirá también para robustecer la sinergia entre todos los actores de la cadena de turismo, de cara a la promoción internacional de Colombia, por medio de la vocación turística, identidad cultural y riqueza natural de cada una de las Seis Regiones Turísticas.



Para Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, “esta iniciativa reúne los elementos característicos y más relevantes para la promoción del país como destino ideal para el turismo internacional y, además, está alineada con nuestro manifiesto ‘Colombia, el país más acogedor del mundo’, para generar una mayor apropiación de este. Se trata de un contenido que exalta la riqueza natural y cultural de las regiones e identifica la idiosincrasia de sus habitantes”.



Gracias a la apropiación, estudio y difusión de estos contenidos, los empresarios colombianos podrán agregar valor a la oferta de sus productos, servicios y destinos, contribuyendo de esta manera al posicionamiento internacional del país. Así mismo, este material servirá para que los viajeros internacionales tengan la posibilidad de tener una mirada más profunda de Colombia, sus destinos e historias.



Desarrollo del proyecto



De acuerdo con ProColombia, la primera fase de este proyecto se llevó a cabo en tres etapas, con una duración de cinco meses: 33 talleres semióticos, es decir, uno por departamento más Bogotá; entrevistas etnográficas en cada región con 15 turistas y 97 expertos, y 33 talleres presenciales y virtuales por departamento, en el que se contó con la participación de 188 asistentes. De esta forma, se identificaron historias de cada una de las regiones en las que se consideraron sus elementos culturales, históricos, económicos, naturales y gastronómicos.



En esta etapa participaron actores claves representantes de diferentes ramas y conocimientos de cada región como comunidades, cocineros, músicos, artesanos, escritores y biólogos, entre otros.



Mientras que en la segunda fase se realizó la producción audiovisual de contenidos, que fueron publicados en el portal oficial de turismo del país, Colombia.travel, en donde se alojan 32 revistas de cada región y de Bogotá, 33 podcasts y un ‘toolkit’ con consejos para que los empresarios saquen el mayor provecho de estos contenidos. Igualmente, el proyecto contempla la difusión de las narrativas en medios de comunicación y escenarios comerciales internacionales, como ya se hizo en Expo 2020 Dubái, aparte de Fitur, IMEX, Colombia Travel Mart, entre otros.



Esta iniciativa hace parte del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” para el sector turismo, el cual tiene como propósito mejorar la competitividad del sector en el país y contribuir en su posicionamiento como destino internacional de alto valor, bajo los principios de calidad y sostenibilidad. Además, contribuirá el crecimiento del sector y favorecerá la apropiación de elementos culturales, naturales, sociales e históricos de los territorios en cada uno de los actores de la cadena de valor.



“Se realizó también la producción fotográfica con imágenes de alto nivel, en cuanto a su calidad y contenido, para cada una de las Seis Regiones Turísticas del país, las cuales estarán disponibles en la web de Colombia.travel para ser usadas en acciones y campañas de promoción de destinos”, agrega Flavia Santoro.



Beneficiarios y utilidad



Con el acceso a esta valiosa información, los primeros beneficiados serán los empresarios, las agencias de viaje, los turoperadores, los emprendedores colombianos del sector turismo de todos los segmentos: vacacional, naturaleza, aventura, bienestar; la industria de reuniones, al igual que las entidades de promoción locales y regionales, los gremios y las autoridades nacionales que promueven el turismo y a las comunidades quienes, al final, son los principales favorecidos con el crecimiento del turismo en las diferentes regiones.



También beneficia a los turistas internacionales, ya que estas Narrativas Regionales agregan valor en el proceso de toma de decisión, gracias a la comunicación de mensajes más auténticos, conectados con la identidad y los atributos de nuestro país.



Con respecto a la utilidad que tiene para los empresarios del turismo, desde ProColombia sostienen que esta es una estrategia pensada para que ellos conozcan a profundidad el potencial de sus propios destinos y puedan fortalecer la promoción de los diferentes productos y servicios.



“Al mismo tiempo, los empresarios tienen a su alcance una serie de herramientas, por medio de las cuales podrán robustecer la oferta de sus productos y servicios, impactando así la labor de promoción y atracción de turistas internacionales. En línea con lo anterior, habrá mayor sinergia entre la red empresarial del país, el Gobierno Nacional y ProColombia a la hora de promocionar los destinos del país en escenarios internacionales”, subraya Santoro.



En cuanto a las oportunidades que hay para el turismo del país y cómo estas narrativas regionales se pueden explotar, la entidad señala que el lanzamiento de las Narrativas Regionales está alineado con la estrategia de promoción del país por medio de Seis Regiones Turísticas, con la cual se busca el posicionamiento de los destinos de cada región, por medio de mensajes, campañas, acciones comerciales, entre otras, que resalten los atributos de biodiversidad, variedad cultural, y la apuesta del país por generar un turismo sostenible y responsable.



Gracias a su potencial para el turismo y a la diversificación de la oferta, la creciente capacidad aérea del país y los niveles de conectividad, Colombia ha venido consolidándose como un destino de alto interés en el mercado internacional. Hoy, 10 ciudades del país cuentan con conexiones internacionales directas con 42 destinos del exterior en 26 países.



De acuerdo con OAG (Official Aviation Guide), Colombia se encuentra dentro de los 20 países con mayor capacidad aérea en el mundo, en tanto que en Latinoamérica es el tercer país, después de Brasil y México.



En lo que hace referencia a los desafíos de la industria del turismo, desde ProColombia, de la mano con el Gobierno Nacional, los gremios y empresarios del sector, se han planteado una serie de líneas estratégicas para seguir impulsando el desarrollo de la industria.



En esa línea, el primer objetivo es seguir fortaleciendo la conectividad aérea, marítima y terrestre del país, y promover todos los segmentos turísticos, con especial énfasis en las ofertas de naturaleza, cultura y alto gasto.



“Los resultados recientes nos muestran muy buenos resultados sobre nuestra labor de promoción del país para el turismo. En el primer trimestre de 2022 llegaron a Colombia 914.882 visitantes no residentes, lo que representa un crecimiento de 220 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, y esto se refleja en los diferentes segmentos que conforman la oferta turística nacional: reuniones, naturaleza, bienestar, entre otros”, revela la Presidenta de la entidad.



También consideran clave promocionar al país desde una perspectiva macrorregional, a través de su nueva estrategia de las Seis Regiones Turísticas, potenciando nuevos segmentos y nichos de alto gasto para diversificar la oferta en el ámbito internacional, con productos como el turismo de lujo, náutico, biciturismo, avistamiento de mariposas y de anfibios, destino LGBT, turismo comunitario y de arqueología. Es por esto que las Narrativas Regionales también serán de gran utilidad a la hora de a promover la riqueza de las regiones.



A esto se suma, como atributo transversal en toda la estrategia de promoción, seguir avanzado en el posicionamiento de Colombia como destino número uno en sostenibilidad de la región, apropiando la Política de Turismo Sostenible y la Ley General de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Y desde la perspectiva comercial, aseguran que es de gran importancia seguir fortaleciendo los canales tradicionales de promoción y las estrategias ‘Business to Client’, así como los canales digitales, por medio de la generación, promoción y difusión de contenidos de valor como las Narrativas Regionales, los Manuales de Cultura y Naturaleza, y los programas de formación empresarial como el Programa de Formación Exportadora en Turismo.