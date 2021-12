NEORIS se posiciona como líder en gestión del talento humano

Las expectativas de las personas con respecto a su vida laboral han cambiado. Distintos estudios han demostrado que hoy, a la hora de obtener un empleo, los intereses son otros y, por tanto, las personas ya no son seducidas únicamente por un buen salario. En especial los ‘Millennials’, jóvenes de entre 25 y 34 años que buscan oportunidades de crecimiento profesional, flexibilidad, trabajos que les generen desafíos y un balance entre su vida personal y laboral.

Evidentemente, ellos tienen un concepto nuevo acerca del mundo y ambiciones diferentes a las de épocas pasadas y NEORIS tiene claro eso. Al respecto, Sandra Nazate Ortiz, Head of Human Capital Andina Norte de la compañía, indicó que “estamos acogiendo estas nuevas generaciones que piensan distinto y creen en trabajar 100% remoto, pero con todos los beneficios. Desde la silla ergonómica, la pantalla, el teclado y el mouse, nosotros les organizamos su puesto de trabajo con ayuda de nuestra coordinadora de Salud y Seguridad en el trabajo”.



Desde hace ya tiempo, la empresa está interesada en apoyar a las nuevas generaciones que están iniciando su carrera y quieren tener una oportunidad laboral. Sobre este tema, Fernando Silvestre, Country Manager Andina Norte de NEORIS, señaló que “después de terminar su período de prácticas, algunos de los jóvenes que acogemos como aprendices del SENA, continúan con nosotros contratados con todas las garantías. Que empiecen a ejercer su profesión con nosotros nos enorgullece muchísimo”.



Los perfiles más buscados



“En Colombia escasean los profesionales formados de manera integral. Necesitamos muchos jóvenes capacitados en cuanto a tecnología, conocimientos del idioma inglés u otras lenguas”, mencionó Nazate. Por su parte, Silvestre aseguró que “Colombia tiene la gran oportunidad de formar nuevos talentos en tecnología. Hoy las compañías necesitan este tipo de personas y sufren buscándolas, pues deben contar también con habilidades blandas y no siempre están preparadas”.



En el caso de NEORIS, se enfoca en profesionales relacionados con el sector digital, orientados en temas de tecnología, principalmente en desarrolladores Java, frontend y backend. Para la compañía, las habilidades transversales que deben desarrollar estos jóvenes son, en primer lugar, el hecho de ser curiosos, inquietos, proactivos, creativos e innovadores; y, en segundo término, tener buena actitud, ya que ésta habla del nivel de pasión y de las ganas de hacer el trabajo, del compromiso en hacer que las cosas pasen.



El bienestar de los empleados



Otro de los factores fundamentales en el ambiente laboral es el bienestar y el trato cálido hacia los colaboradores. Por eso, en los últimos años, NEORIS ha venido desarrollando acciones que impulsan su crecimiento. “Tenemos un decálogo de la felicidad aplicable hacia el interior de la organización, donde en diez artículos le contamos a cada persona por qué para nosotros es tan importante que exista un balance entre su vida personal y el trabajo”, afirmó Silvestre.



Desde el inicio de la pandemia, NEORIS, aceleradora digital global, asumió el reto de mantener la unidad en la compañía. Por eso, entre otras cosas, involucró al núcleo más cercano de los trabajadores celebrando de forma virtual el día de la familia, el día del niño, del amor, la amistad, Halloween y Navidad, entre otros.



“Todo esto ha sido un reto enorme para el equipo de Talento Humano”, reconoce Nazate. “Todas las actividades que realiza NEORIS tienen un propósito. Para todo tenemos un sentido. Acciones como las clases de yoga, de fútbol y de spinning, de verdad son muy satisfactorias. Nos interesamos por el bienestar de nuestra gente y también por cumplir con el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que hay en Colombia”, agregó.



Por eso, en los últimos años, el equipo de talento humano de NEORIS ha desarrollado distintas estrategias de integración entre sus empleados. “Una de las actividades que más celebran nuestros colaboradores -señaló Nazate- es un espacio que se llama ‘cafecito virtual’, donde los equipos se conectan no necesariamente para hablar de temas laborales. Alguien dice ´yo quiero conocer más acerca de un compañero´ y entonces se citan para compartir 20 minutos y conectar”.



Las mejores condiciones laborales



Una de las ventajas que tiene NEORIS es la posibilidad de trabajar remotamente. “Antes, estábamos enfocados solo en Bogotá. Ahora, hacemos contrataciones a nivel Colombia. La pandemia hizo que nos expandiéramos y ahora estamos donde está el talento; en el sector de la tecnología, se puede trabajar 100% desde casa”, destacó Nazate.



Otro de los aspectos atractivos que ofrece la empresa, y que brinda cierta tranquilidad, es que sus colaboradores cuentan con acceso a la medicina prepagada. A esto se suma la co-creación y colaboración a nivel de los equipos de trabajo y beneficios como el bono al mérito, al que acceden las personas con autonomía. Son ellos mismos los que se postulan, dicen cuál ha sido el logro que han alcanzado y, llegado el caso, obtienen una retribución económica anual.



La autonomía y la gerencia de puertas abiertas son un factor que diferencia a NEORIS del resto de las compañías. “Aquí las jerarquías desaparecen y los empleados pueden llegar a la oficina de cualquier directivo y generar, dentro de lo posible, cambios a partir de sus puntos de vista. La comunicación es muy valiosa para nosotros”, añadió Nazate.



Un ambiente laboral único



NEORIS ha sabido promover un muy buen ambiente laboral, lo que le permitió constituirse en un empleador muy atractivo en el país. Resultado de ello es la acogida entre sus empleados, quienes han sido los beneficiados a lo largo de tiempo con las políticas que reconocen la importancia de valorar los talentos y retenerlos, ofreciendo a sus talentos las mejores condiciones de trabajo, un trato cálido y humano, además de oportunidades de crecimiento, capacitación y estabilidad.



La forma en que NEORIS ha venido gestionando el talento humano durante sus 21 años de trayectoria en el mercado es una de las razones por las que ha sido reconocida por primera vez como una de las mejores empresas para trabajar en Colombia a través de la certificación Great Place to Work® y Great Culture to Innovate®. Este año, la compañía fue reconocida en la categoría “hasta 300 colaboradores” y se encuentra entre las 15 mejores empresas para trabajar en América Latina 2021.



“Para nosotros, ser certificados en este sentido es una gran satisfacción y a la vez un impulso más para continuar trabajando como hasta ahora, proporcionando mayor bienestar y felicidad a nuestros colaboradores. Más allá del reconocimiento -señaló Silvestre- lo que tenemos es un gran equipo de personas que a diario se sienten a gusto y contentas con lo que hacen”.



Neoris Fernando Silvestre, Country Manager Andina Norte de NEORIS

NEORIS y su importancia a nivel global



“NEORIS trabaja con empresas que tienen vocación digital. Lo que hacemos es ayudarlas a identificar cuáles son las mejores opciones tecnológicas para sus negocios, ya sea software de clase mundial para diseñar soluciones a través de distintas disruptivas utilizando metodologías muy conocidas de trabajo como las herramientas analíticas de inteligencia artificial, machine learnig o ‘stack’ tecnológicos, entre otros”, aseguró Silvestre.



Dado su carácter multinacional, la compañía tiene su casa matriz en Estados Unidos. “Operamos en 15 países de América Latina. También, estamos presentes en Europa, en países como España y República Checa. Y en Asia, contamos con oficinas en la India. Tenemos una oficina propia en todas las naciones donde están las economías más desarrolladas de la región”, enumeró el Country Manager Andina Norte.



Asimismo, la compañía tiene una importante presencia en el país. En Colombia cuentan con un poco más de 300 personas trabajando en forma directa y otro grupo de 100 colaboradores vinculados en distintas modalidades. Desde mediados de 2021 han logrado atender desde el país a sus clientes que están localizados en Sudamérica, Asia y Europa. “Nuestras puertas están abiertas para el talento en tecnología. Nos interesa mencionar que tenemos vacantes ya que es importante generar sinergia a nivel de empleabilidad en el país”, reconoció la Gerente de Talento Humano de la compañía.



Dentro de sus metas de crecimiento, NEORIS tiene claro que es indispensable mantener a futuro todas las características que hoy la hacen una de las mejores empresas para trabajar en Colombia. Pero, además, según Nazate la compañía “se proyecta para contar con gente que viva en una cultura organizacional que les permita ser felices, que les permita lograr un crecimiento profesional, pero, sobre todo, que encuentren una familia. NEORIS es una familia y cuando uno encuentra el equilibrio entre ambas cosas, se conecta y no se quiere ir. Por eso vamos a seguir trabajando en este balance”.