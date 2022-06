No le tema a la internacionalización, invierta en los Estados Unidos

Por años se ha tenido la idea de que invertir en el exterior, concretamente en los Estados Unidos, es una alternativa diseñada solo para las grandes organizaciones y las personas con recursos millonarios.

Sin embargo, hoy en día la realidad es otra y firmas como Global Expansion 360 son el mejor ejemplo para entender que esa posibilidad ahora está abierta casi que para cualquiera que tenga el interés de internacionalizarse.



¿Por qué?, porque esta compañía –con más de 20 años de experiencia– se especializa en negocios y su diversificación, atendiendo particularmente a extranjeros que buscan incursionar en el mercado estadounidense.



Además, cuenta con un equipo interdisciplinario y su clave del éxito ha sido que surgió como parte de un servicio que se estaba brindando a través de la firma jurídica de esta organización, pero más desde esa perspectiva de querer orientar a las personas interesadas en ingresar a EE. UU., en diversificar su negocio y que no tienen la información sobre cómo y dónde hacerlo. Para hacerse una idea de la magnitud de este mercado, solo en el estado de la Florida, uno de los 50 que tiene este país, hay más de 17 millones de habitantes.



“Hemos trabajado con miles de profesionales y de inversionistas de todo el mundo, la mayoría de Latinoamérica. Y con todos esos casos de éxito es que hemos ido desarrollando y mejorando lo que denominamos el ‘Método X360’, por medio del cual otorgamos la información más relevante de las distintas opciones de inversión para que cada persona tenga la posibilidad de tomar una decisión informada de lo que está haciendo”, explica Renata Calderaro, CEO de la compañía.



Frente a cómo esta empresa ayuda a los inversionistas para su expansión hacia los Estados Unidos, la ejecutiva indica que esto lo hacen a través del llamado ‘Soft Landing’ o aterrizaje suave, donde establecen unas bases sólidas para el desarrollo de cualquier tipo de negocio en los EE. UU. y que incluye la planificación tributaria, la estructura corporativa, relaciones con los bancos (un tema vital en ese país) y con los contadores, aparte de tener acceso a una red de aliados que se ha enriquecido en las últimas dos décadas para contar con toda esa información, resolver dudas y asegurarse de que los inversionistas no están dejando ningún punto ciego que a la postre les cause alguna afectación.



Lo mismo aplica para quienes quieren ingresar sus productos, como por ejemplo los relacionados con comida, y que tienen requisitos y regulaciones particulares, así como para los que buscan su expansión y abrir mucho más mercado con el registro de su marca en EE. UU.



Un claro ejemplo de ello es una empresa colombiana que ya ha realizado algunos proyectos con Global Expansion 360 y donde el más reciente –constituido por una compañía que abrieron en 2019– ya hoy está facturando más de US$4 millones, incluyendo el periodo de la pandemia.



“Lo que hicimos fue ayudarles a que se apalancaran en lo que ya estaban haciendo en Colombia con su empresa (con tres décadas de trayectoria), lo que sabían hacer, sus contactos y proveedores, y esto facilitó mucho más ese proceso expansivo en tierras estadounidenses”, precisa la directiva.



Pilares exitosos



Con relación a los pilares con los que trabaja Global para diferenciarse de otras firmas que prestan servicios similares, la directiva sostiene que en primer lugar está el hecho de tener un equipo multidisciplinario; segundo, su decidido compromiso por servirles a los clientes, asesorarlos y asegurarse de que estén haciendo las preguntas correctas y que, en términos coloquiales, no les vendan ‘gato por liebre’.



“No es que nosotros vendamos el negocio, la franquicia, el terreno o el apartamento, sino que más bien somos ese filtro entre el vendedor y el comprador o el inversionista. Lo que nos diferencia es justamente eso, que podemos verlo con otros ojos y ayudarle al cliente a tener la información adecuada y actualizada para que pueda tomar una decisión muy informada”, recalca Calderaro.



De otro lado, aunque inversores de toda América Latina están demandando los servicios de Global Expansion 360, son los de Colombia, Argentina, México, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia quienes han mostrado un mayor interés por entrar a EE. UU. y ya avanzan en sus proyectos.



Para el caso particular de Colombia, la CEO revela que en este último año se ha vuelto uno de los mercados más importantes, pues se ve un interés más fuerte y muchos colombianos ya han comprado sus negocios y hecho sus diversificaciones, con resultados muy satisfactorios y felices por las decisiones que han tomado.



Para ella, nuestro país se destaca por la calidad de sus productos, el nivel de sus profesionales y su perseverancia, lo que hace que en un lugar como los Estados Unidos –donde el realizar negocios es tan fácil, si se tiene en cuenta el nivel de burocracia que puede haber en otros lugares de Latam– sus clientes avancen más rápidamente, aún sin ser reconocidos.



Con respecto a la idea de que invertir en EE. UU. es una posibilidad solo destinada para las empresas con ingresos millonarios, Calderaro manifiesta que eso no es tan cierto y que una ventaja para las empresas colombianas son los convenios y acuerdos existentes entre los dos países, lo que permite una plataforma que provee muchos beneficios para los ciudadanos de nuestro país, ya que no hay un monto mínimo exigido, aunque todo depende de lo que cada persona esté haciendo.



“Tenemos clientes que han logrado de forma muy rápida ese crecimiento. Algunos iniciaron con un proyecto, pero al ver el mercado de los Estados Unidos han añadido otros. En menos de un año, hay clientes que registrado una segunda y una tercera empresa y las tienen operativas, pues son personas que de inmediato identifican las oportunidades”, señala la CEO de Global Expansion 360, quien agrega que esta compañía también los ayuda a franquiciar sus negocios a los EE. UU., puesto que la ley no requiere que el negocio ya esté operativo en ese país.



En qué se invierte



En lo que hace referencia al tipo de inversión que más están demandando los latinoamericanos en los Estados Unidos, la ejecutiva afirma que hay una variedad increíble y que va desde peluquerías para mascotas, proyectos inmobiliarios, tiendas de accesorios para celulares.



Sin embargo, reconoce que sí han percibido un especial interés por la adquisición de negocios que ya estén operativos o en franquicias, motivado por el respaldo que esto les puede representar.





Luego ya vienen los que buscan su expansión (apalancados en lo que ya tienen) y en cuarto lugar están las startups, como una firma argentina que acaba de firmar un contrato importante con una de las cadenas más grandes de los Estados Unidos para vender dulce de leche, o el caso de una sociedad colombiana que vende equipos para hacer ejercicio en casa y que, gracias a la gestión de Global Expansion 360, lograron posicionarse en Amazon con un éxito impresionante durante la pandemia.



En términos de retos, pero también de oportunidades, para Calderaro está la contratación de personal calificado en los EE. UU., lo que a su vez ha hecho que el país esté más abierto a que el extranjero ingrese a suelo americano con su inversión, con su ‘Know How’, su nivel profesional, etcétera.



“También hay mucha emigración interna, por ejemplo de personas de Nueva York o de california, donde se pagan más impuestos se están trasladando a la Florida o a Texas, donde hay mayor facilidad para hacer negocios y los impuestos son menores. Así, lo que se está viendo es que ahora hay mucha más gente que está ingresando a esa área, tanto foráneos como locales de otros estados, y que están compitiendo por esos mismos negocios”, advierte la CEO.



No obstante, dice que hay buenas opciones para poder trabajar con franquicias ya establecidas por décadas, que brindan respaldo y que tienen un proceso y una metodología que se debe seguir.



“La persona que esté pensando, tanto quien tiene un emprendimiento y no sabe si va a poder surgir, o una empresa ya más establecida que quiere diversificar mercados, etcétera, tienen hoy la mejor oportunidad para tomar la decisión, porque en estos más de 20 años que llevo en esta labor si algo he podido ver es que la gran mayoría se pregunta es por qué no lo hice antes”, puntualiza Renata Calderaro.



Los interesados en conocer los servicios de Global Expansion 360 y entrar en contacto con sus profesionales, pueden enviar un mensaje al correo: info@globalx360.com y seguirlos en sus redes sociales (Instagram y Facebook), donde aparecen como globalexpansion360.esp.