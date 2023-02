NovaFianza: la afianzadora de confianza

La falta de acceso al crédito impide que los colombianos puedan mejorar sus condiciones de vida, ser parte activa de la inclusión financiera a través de un instrumento como lo es la fianza permite que la brecha que hoy separa a gran parte de la población de vivir en condiciones óptimas se reduzca.

Aspectos como la salud y la educación, así como el empleo, se potencializan cuando se pueden cerrar estas brechas a partir del ofrecimiento de productos que permitan a las personas más vulnerables acceder a aquello que de otra manera no podrían adquirir por no tener la capacidad económica para hacerlo.



Para lograr ese objetivo nació Novafianza, una compañía con un equipo conformado por expertos que cuentan con más de 25 años de experiencia en materia de riesgos y que inició un plan para desarrollar la idea de poder dar mayor acceso a la población colombiana bajo el mecanismo de garantizar la originación de crédito de las entidades que están en búsqueda de la inclusión financiera.



La mayor preocupación de las entidades oferentes de productos de crédito es el riesgo de pérdida al que se exponen cuando deciden otorgar financiamiento a los segmentos de población que tienen ingresos bajos o variables, así como a aquella población que es nueva al crédito; “es allí donde Novafianza con su modelo de negocio, se convierte en un aliado. La compañía desde su inicio está enfocada en lograr que cada vez más originadoras del país vean la fianza como un instrumento que les permite crecer su colocación y atender a un perfil de clientes que en condiciones normales no atenderían, ya que a través de nuestro servicio mitigan el riesgo de pérdida el cual pueden llevar hasta 0% y mejorar sus indicadores de cartera, logrando así que día tras día se genere mayor acceso”, explicó Willyam Alcalá, director general de Novafianza.



Una empresa sinigual



Actualmente tiene presencia en todos los sectores que originan en Colombia como el Financiero, Solidario, Fintech y Real, y, dentro de la estrategia de crecimiento estuvo la vinculación como socios a Colombia Fintech y han llegado con oferta comercial a más de 50 entidades.



Novafianza se caracteriza por su adaptación con al originador, desarrollando modelos a la medida. Además, se convierte en un aliado estratégico de las entidades acompañándolos no solo en su proceso de mitigación o disminución de perdidas, sino en el ámbito de conocer mejor a sus clientes bajo análisis de riesgos para que la entrada en nuevos mercados sea más segura, eficiente y rentable, y por último, busca que sus aliados rentabilicen aún más su negocio dada su operación a bajo costo.



“Para nosotros más que vender un producto es fundamental brindar acompañamiento constante, estamos seguros de que con la cercanía hacia nuestros clientes los cuales han depositado su confianza en nosotros estamos cuidando el mayor activo que poseen, su patrimonio”, detalló Alcalá.



Es así como en el 2022, la empresa logró afianzar un total de $ 166.349 millones con un crecimiento de 223%, permitiendo tener acceso al crédito a 171.405 clientes que en un 99% son de estratos 1, 2 y 3, para 250.284 operaciones de crédito; adicionalmente han ayudado a normalizar sus obligaciones a 820 deudores representados en 1.582 compromisos.



“Para este 2023, continuaremos fortaleciendo lo operacional con nuevas herramientas tecnológicas, acompañamiento técnico y contable a nuestros clientes, presencia comercial en todos los sectores, estando en la búsqueda continua de vinculación de nuevos clientes, análisis de riesgos con recomendaciones estratégicas para cada uno de los aliados y seguiremos trabajando para que más colombianos accedan al crédito”, concluyó el director general.





