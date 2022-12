Novo Nordisk, un siglo trabajando para las personas

N

ovo Nordisk, con casi cien años de historia y sede principal en Dinamarca, es líder mundial en soluciones terapéuticas para mejorar la calidad de vida de pacientes con diabetes, obesidad, desórdenes raros de la coagulación y deficiencias en la hormona de crecimiento.



La empresa llegó hace más de una década a este país como afiliada, donde cuenta con alrededor de 250 colaboradores y continúa siendo uno de los mejores lugares para trabajar, además de contar con un portafolio de productos ganador que permite brindar una oportunidad para mejorar la vida de miles de colombianos.



“Ahora bien, no solo se trata de ofrecer soluciones terapéuticas innovadoras y de generar empleo, se trata de cómo vamos más allá, nuestro compromiso siempre es el de hacer país y generar prosperidad en la sociedad con cada una de las diferentes acciones que realizamos aquí”, explica Patricia Field de León, VP y Directora General para Novo Nordisk en Colombia.



Entre ellas se destacan programas de educación médica para profesionales de la salud, programas de accesibilidad a pacientes con vulnerabilidad económica y un amplio abanico de iniciativas con asociaciones de pacientes, gobierno y academia.



Según Patricia, lo anterior se debe a la visión de Novo Nordisk que lleva por nombre “BeyoNNd” y que significa en español “ir más allá”. Gracias a ella, la compañía ha logrado marcar la diferencia.



Pero ¿de dónde proviene su vocación? Buena parte se debe al Novo Nordisk Way, una guía de principios considerados esenciales por la compañía que dan pauta a su andar, como crear valor con un enfoque de negocios centrado en los pacientes, fijar objetivos ambiciosos y buscar la excelencia con responsabilidad financiera, ambiental y social.



La sostenibilidad, desde el corazón de lo que hacen



Novo Nordisk es consciente de la necesidad de dar soluciones a los retos actuales. Por ello, la sostenibilidad representa un pilar fundamental en todo lo que hacen. Por ejemplo, la compañía cuenta con una agenda ambiental muy robusta para reducir el impacto de sus operaciones y, además, elevar este compromiso también con proveedores y aliados, porque entienden que esto no funciona en solitario.



También cuentan con una estrategia que se enfoca en prevención, en el marco de la cual se han llevado a cabo acciones como la alianza con UNICEF para prevenir el sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes, porque entiende que los cimientos del futuro son precisamente tener a niños saludables; y la iniciativa Global de Ciudades Cambiando la Diabetes, que busca ceder la curva de prevalencia de esta condición. Bogotá es parte activa de este proyecto global, y recientemente se sumó Barranquilla.



Igualmente, cabe destacar la construcción de una cultura compartida de sostenibilidad que involucra a todas las áreas de la compañía.





Un gran lugar para trabajar



Lo anterior se suma a la manera en que la compañía entiende el importante rol de sus colaboradores, quienes siempre están en primer lugar.

“Estamos convencidos que, para poder cambiar vidas, es clave que cada una de las personas del equipo de Novo Nordisk compartan esa misma visión, y todos contribuyamos a hacer que el trabajo sea una experiencia de vida. Por tal motivo, buscamos tener un lugar en donde nos sintamos valorados, inspirados, conectados, con balance y con desarrollo”, precisa Juan Manuel Escobar, Director de Recursos Humanos para Colombia.



Otro valor central es el respeto a las personas, abrazando sus diferencias: “Por ello, la diversidad e inclusión son aspectos críticos en la gestión de personas. Trabajamos día a día para generar una cultura donde todos seamos escuchados, donde las diferencias sean la base de la generación de nuevas ideas y nos hagan más fuertes”. añade Juan Manuel.



“Esperamos que nuestra mentalidad competitiva nos siga dando la ambición necesaria para liderar y ser inspiradores tanto dentro, con nuestros colaboradores, como fuera, con todos nuestros aliados de negocio y públicos clave. Es fácil hablar del legado de una compañía cuando tienes casi cien años de historia; lo difícil es tener la seguridad de que tu visión te dará la oportunidad de cumplir otros cien años más, y nosotros estamos seguros de que así será”, concluye Patricia.