Nueva opción de redención con Puntos Colombia para empresas

Puntos Colombia es la plataforma de lealtad más grande en el país, reconocida por ofrecer un programa en el cual tanto personas naturales como jurídicas tienen la posibilidad de registrarse para acumular y redimir puntos a través de sus compras diarias. Su objetivo es ser relevante para los consumidores y las empresas usuarias del programa, presentándose como una forma de ahorrar y reducir gastos habituales. Sin embargo, en la actualidad, un porcentaje de la población colombiana desconoce que las compañías del territorio nacional también pueden registrarse como usuarios empresariales para acumular y redimir Puntos Colombia para sus negocios.

Actualmente, más de 14 mil empresas se encuentran registradas en el programa, las cuales han podido disfrutar de los beneficios de acumulación y redención de puntos a través de sus canales digitales, como lo son la Tienda Online de Puntos Colombia, el metabuscador de viajes, bonos e incentivos, además de espacios de capacitación y desarrollo empresarial.



En línea con su propósito de continuar amplificando y fortaleciendo el programa para las empresas, la marca ha habilitado una nueva opción para que las empresas registradas en Puntos Colombia tengan la oportunidad de no solo acumular, sino de redimir sus puntos en las tiendas físicas de Grupo Éxito (Éxito, Carulla, Súper Inter y Surtimax), uno de los retailers más grandes del país, con una gran cobertura a nivel nacional y una amplia oferta de categorías que se ajustan a las de necesidades de compra para los negocios.



"La historia de Puntos Colombia comenzó hace cinco años como un programa dirigido a las personas, sin embargo, no nos quedamos ahí, quisimos expandir los beneficios de un programa de lealtad también a las empresas, el cual ha venido creciendo con el tiempo. Por eso, hoy queremos compartir una excelente noticia: a partir de este momento, no solo podrán redimir sus puntos en los canales digitales, sino también en tiendas físicas del Grupo Éxito, algo que antes no era posible para el segmento de empresas, sino únicamente para las personas naturales", menciona Claudia Ortiz, directora comercial de Puntos Colombia.



Asimismo, Ortiz agrega que "cuando comenzamos, contábamos con alrededor de dos mil empresas registradas; hoy en día, hemos superado las 14 mil y esperamos cerrar el año con más de 15 mil. Cada una de ellas tiene la posibilidad de inscribir hasta tres personas autorizadas durante su proceso de registro, las cuales pueden llevar a cabo la redención de los puntos, obteniendo desde tiquetes y hoteles, hasta insumos y productos para el consumo interno o como incentivos”.



El nuevo proceso de redención de puntos para las empresas

Siguiendo con la directiva, el proceso de redención de puntos para las empresas implicaba, una vez registradas, ingresar al portal de empresas en www.puntoscolombia.com, autenticarse en la plataforma con los datos autorizados, seleccionar entre opciones como tienda online, viajes o bonos, y proporcionar el código de seguridad, enviado previamente por correo electrónico o mensaje de texto. Ahora, con el fin de redimir los puntos en tiendas físicas, Puntos Colombia ha implementado un proceso de clave temporal de un solo uso.



"La persona autorizada debe acceder igualmente al portal de empresas, dirigirse a la sección 'Mi cuenta', ingresar los datos de la empresa y seleccionar la opción 'Clave temporal'. Una vez solicitada, recibirá un mensaje de texto con la clave temporal, la cual tendrá una validez de dos horas para redimir los puntos en la tienda que desee del Grupo Éxito. Este proceso también se puede realizar desde un dispositivo móvil mientras se encuentra en la tienda. Y así, al momento de pagar los productos que desea adquirir, el cajero le pedirá, además del NIT de la empresa, los cuatro dígitos necesarios para la redención”, explica Ortiz.



Esta innovadora modalidad, que ya superó su fase de prueba y se encuentra habilitada, surge como respuesta a la demanda de quienes buscaban alternativas para redimir puntos de manera más accesible en el mundo físico. En los últimos años, se ha observado un crecimiento acelerado en la acumulación de puntos por parte de las empresas, impulsado por el uso de las tarjetas de crédito corporativas de Bancolombia que acumulan puntos y la adquisición de productos en las más de 100 marcas aliadas enfocadas a las diferentes necesidades de los negocios, en categorías como tecnología, artículos de aseo, alimentos y otros suministros.



Nuevas alianzas

Finalmente, Ortiz anuncia que Puntos Colombia seguirá estableciendo y fortaleciendo alianzas con nuevas marcas para amplificar aún más las opciones de acumulación y redención del programa hacia el segmento corporativo. "Con esto, buscamos incentivar a más empresas a unirse a nuestro programa. Este año, anticipamos que será uno de los períodos con mayor número de registros de compañías, y estamos comprometidos en seguir fortaleciendo nuestro ecosistema brindándoles opciones de ahorro y los mejores beneficios", concluye Claudia Ortiz, directora comercial de Puntos Colombia.