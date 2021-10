Nuevo crédito de Bancóldex beneficiará a los exportadores del país

No es un secreto que el 2020 y el 2021 han sido años complicados para las empresas del país. Factores como la pandemia y el Paro Nacional han frenado el crecimiento económico, lo que ha afectado de manera particular a los emprendedores y empresarios que exportan sus productos o servicios. Pensando en ellos y en la reactivación de sus organizaciones, Bancóldex lanzará una nueva línea de crédito en un evento virtual que se celebrará el próximo jueves 14 de octubre a las 9 a.m., y al que usted podrá asistir a través de los sitios web de Portafolio y Bancóldex.



En este evento se presentará la línea de crédito Calidad para Exportar. Como su nombre lo indica, esta línea, creada por Bancóldex en asocio con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, busca que las empresas colombianas cumplan con los estándares de calidad necesarios para exportar sus bienes o servicios y venderlos en mercados internacionales.



En este sentido, la calidad resulta fundamental para poder exportar y, por ende, para contribuir a la competitividad y a la productividad del país. Bancóldex, como banco de desarrollo, ha entendido esta necesidad, y por ello promueve con este crédito la calidad, especialmente la que se enfoca en la internacionalización de las empresas.



Cabe destacar que, según el DANE, la crisis global desatada por la pandemia impactó el valor de las exportaciones de Colombia en 2020, las cuales cayeron a US$31.056 millones, es decir, un 21,4% con respecto al año anterior.



Asimismo, de acuerdo con ANALDEX, a junio de 2021, el 92,6% de las empresas había sufrido reducciones en sus ingresos y pérdidas de clientes en los mercados internacionales a causa del Paro Nacional.



Afortunadamente, para agosto de 2021 se ha reportado una recuperación del sector externo, con un crecimiento del 22,5% en el acumulado entre enero - agosto.



La idea es continuar por esa senda para cerrar el 2021 de la mejor manera posible y proyectar un 2022 favorable, a lo cual aporta la nueva línea de crédito de Bancóldex.



¿En qué consiste?



Calidad para Exportar es una solución de crédito preferencial con la cual las empresas de todos los tamaños y sectores económicos que exporten o que estén interesadas en hacerlo, podrán financiar sus necesidades en dos ámbitos cruciales: el capital de trabajo y la modernización en sus proyectos de gestión de la calidad para sus planes de internacionalización.



“El cupo total de la línea es de $20 mil millones, con un monto máximo de financiación por empresa de $1.500 millones, un plazo de hasta cinco años y un período de gracia de hasta 12 meses” informó Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancóldex.



Calidad para Exportar es una de las soluciones de Bancóldex Más Global, un frente estratégico que se enmarca en la estrategia Calidad para Crecer, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Colombia Productiva y Bancóldex.



En su frente estratégico Bancóldex Más Global, la entidad cuenta con una amplia gama de soluciones financieras y no financieras, a las cuales se puede acceder a través de aliados financieros o directamente por medio de Bancóldex.



De este modo, desde el 2018 y hasta el día de hoy, Bancóldex ha desembolsado cerca de $4,7 billones para beneficio de los procesos productivos y la internacionalización de más de 3.400 empresas exportadoras.



Un lanzamiento imperdible



Al evento de lanzamiento de Calidad para Exportar asistirán importantes voceros, entre los que se encuentran María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo; Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancóldex; Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva; Juliana Villegas Restrepo, vicepresidenta de Exportaciones ProColombia; y Javier Díaz Molina, presidente de Analdex. La moderación correrá a cargo de Francisco Miranda, director de Portafolio.