Nutramerican Pharma, compañía líder en nutrición

En medio de la creciente demanda de alimentos saludables y nutritivos, Nutramerican Pharma, una reconocida empresa especializada en productos alimenticios y suplementos nutricionales, sorprende al mercado con lanzamientos innovadores.



Nutramerican Pharma es una empresa colombiana líder en el mercado de nutrición y suplementos deportivos. Por más de 20 años, se ha destacado por su innovación y por romper los parámetros de los alimentos.



Ofrece una amplia gama de productos para la nutrición y suplementos deportivos, incluyendo proteínas, aminoácidos, snacks proteicos, entre otros. La empresa ha logrado un gran éxito en Colombia y cuenta con más de 5.000 casos de éxito con el reto Burner Stack.



En el transcurso del año han lanzado diferentes productos innovadores, sello de la compañía. En ese sentido, se lanzó una torta de proteína que se puede preparar en microondas en tan solo 90 segundos.



Además, la empresa recientemente lanzó Protein Chocolate un novedoso snack diseñado específicamente para satisfacer los antojos de los amantes del chocolate, cuenta con 20 gramos de proteína, sin fructosa, sin azucares añadidos y con 100% cacao colombiano. Este se presenta como una opción saludable y deliciosa para aquellos que desean mantener un estilo de vida activo y equilibrado.



Nutramerican Pharma Nutramerican Pharma

El snack es una chocolatina con proteína y contiene una combinación de ingredientes de alta calidad, incluyendo concentrado de proteína de suero y cacao orgánico. Estos componentes no solo brindan un sabor exquisito al chocolate, sino que también proporcionan una dosis de proteínas esenciales para el desarrollo y mantenimiento de los músculos.



Al ser elaborado por Nutramerican Pharma, una empresa con una reputación consolidada en la industria farmacéutica y de suplementos nutricionales, el Protein Chocolate ha sido rigurosamente probado, asegurando la calidad y confianza que los consumidores esperan.



Con la preocupación creciente por la obesidad y la falta de opciones saludables en el mercado, Nutramerican Pharma ha apostado por ofrecer un producto que no solo sea sabroso, sino también beneficioso para la salud. Este nuevo snack permite a las personas disfrutar del dulce sabor del chocolate sin sentirse culpables por el consumo excesivo de azúcares, ya que este producto no contiene azucares añadidos.



De la mano de sus lanzamientos, la empresa se encuentra en pleno desarrollo de un ambicioso plan de expansión de mercado. Con el objetivo de fortalecer su presencia a nivel internacional, la compañía ha fijado su mirada en dos importantes destinos: Estados Unidos y Europa, dando inicio a su incursión en España.



Nutramerican Pharma Nutramerican Pharma

Hasta el momento, Nutramerican Pharma ha logrado consolidarse en América Latina, teniendo presencia en Honduras, Colombia y parte de Ecuador. Su trayectoria en estos países ha sido exitosa, gracias a la calidad de sus productos y su compromiso por brindar soluciones de salud innovadoras y accesibles para todos.



El primer paso en esta nueva etapa de expansión es el ingreso al mercado español. España, reconocida por su desarrollo económico y su avanzado sistema de salud, se presenta como un punto clave para la introducción de Nutramerican Pharma en Europa.



El plan para llegar a Estados Unidos sigue en marcha, y Nutramerican Pharma se encuentra trabajando arduamente en la adaptación de sus productos y servicios a los estándares y normativas de este exigente mercado. La compañía reconoce la importancia de este paso, ya que Estados Unidos representa una oportunidad única para alcanzar a un amplio espectro de consumidores y posicionarse como una marca confiable y de calidad reconocida a nivel mundial.