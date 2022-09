O-TEK: una misión que busca el desarrollo sostenible

Durante los días 25 y 26 de agosto se llevó a cabo en Estados Unidos, una misión técnica que reunió a las principales empresas del sector del agua de Colombia con el fin de facilitar transferencia de conocimiento, promover innovación y nuevas tecnologías al servicio de la infraestructura. Este tipo de espacios, creados entre Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos en Colombia y O-tek como miembro de su comité de proveedores, buscan alinear la planificación estratégica del sector para trabajar en conjunto en favor de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El ODS 17 pretende fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, movilizando e intercambiando conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros para alcanzar la agenda en todos los países, en particular en los países en desarrollo y promover alianzas en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, para contribuir al desarrollo sostenible de forma conjunta (www.un.org).



Durante el primer día, la misión buscó promover espacios de diálogo entre las empresas en marco de The Water Expo & The Energy Expo en la ciudad de Miami. Se profundizó sobre las sinergias y buenas prácticas que pueden apalancar gremios como Andesco y Acodal en Colombia y cómo articular iniciativas con otros países latinoamericanos para impulsar el desarrollo regional. Finalmente sirvió como plataforma para identificar oportunidades al promover enfoque Nexo Agua, Alimento, Energía, Ecosistema y la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) en los territorios.



El segundo día inició con una visita el proyecto de saneamiento de las bahías occidentales de Long Island (Nueva York), denominado “Bay Park Conveyance Project”, el cual es desarrollado de manera conjunta entre el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York y el Departamento de Obras Públicas del Condado de Nassau con inversiones estimadas en USD$ 830 millones. Este proyecto tiene como objetivo transportar agua tratada desde la Instalación de Recuperación de Agua de South Shore (antes conocida como PTAR de Bay Park) ubicada en el condado de Nassau, Nueva York, a la tubería de desagüe del océano de la Planta de Control de la Contaminación del Agua de Cedar Creek, con el objetivo de mejorar la calidad del agua de las bahías, recuperar el hábitat ecológico de la región, reducir la exposición al riesgo por efectos del cambio climático y mejorar las oportunidades comerciales y recreativas en la zona a través de una gestión integral del agua.



Uno de los aspectos que hace relevante el proyecto a nivel mundial es su integralidad, pues articula necesidades del sector ambiente, vivienda, turismo y riesgos. En Colombia, el desarrollo de proyectos multipropósito se viene consolidando a través del Consejo Nacional del Agua, creado en 2017, pero aún presenta grandes retos para su implementación debido a el financiamiento y la articulación de interesados.

O-TEK

El transporte del agua tratada se realiza a través de una impulsión de 16 kilómetros de tubería de (Glass Reinforced Poliester Pipe – GRP o PRFV por sus siglas en español) en diámetros 1500 y 1800 mm. y presión de 10 bares, fabricada y suministrada por O-tek desde Cartagena. Las tuberías se están instalando mediante las metodologías sin zanja PipeJacking y Sliplinning. La principal ventaja que tiene el GRP sobre otros materiales es su poder anticorrosivo, lo que se traduce en una vida útil estimada de 50-100 años. Con este proyecto, la empresa colombiana alcanza la cifra de 67 proyectos y poco más de 100 kilómetros de longitud suministrados a Estados Unidos desde 2016.



Lo anterior es ejemplo de los buenos resultados que acumula la relación Colombia y Estados Unidos en los últimos años y de la proyección que tiene la industria latinoamericana en la principal economía del mundo. El Dane registra que las exportaciones de Colombia a EEUU incrementaron un 40,8% versus 2021 durante el primer semestre del año. La cifra alcanzada también superó en 68,1% en relación con 2020 y en 18,5% en 2019. Al revisar el desempeño por macro sectores, las ventas no minero-energéticas registran un crecimiento de 23,7% versus 2021; 55%, 2020 y 60,4% frente al primer semestre de 2019.



El ODS 9 pretende conseguir infraestructuras sostenibles, resilientes y de calidad para todos, impulsar una nueva industria bajo criterios de sostenibilidad que adopte tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, fomentar la tecnología, la innovación y la investigación. De esta manera, O-tek pretende impulsar el desarrollo industrial de Latinoamérica destacando prácticas de sostenibilidad y economía circular a través de sus tres plantas de producción localizadas en Argentina, Colombia y México. El 25-30% de la resina que se utiliza para hacer sistemas de tuberías en GRP/PRFV es de origen PET. Para el proyecto “Bay Park Conveyance Project” se destinaron más de 7.5 millones de botellas PET de 600 ml. Documentar y comunicar estas iniciativas es fundamental para continuar transformando los procesos productivos con mejores prácticas de tal manera que las empresas latinoamericanas adopten tecnologías eficientes alineadas con la sostenibilidad económica, social y ambiental.

O-TEK

En marzo de 2023 se realizará la segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua en Nueva York, la primera y única que ha tratado de manera exclusiva los temas de agua, se realizó en Mar de Plata, Argentina en 1977. Esta conferencia marcará un momento crítico para la política global del agua y es una oportunidad para establecer una hoja de ruta clara y un cronograma concretos para avanzar de manera conjunta hacia un mundo con seguridad hídrica.