On Vacation: 20 años de compromiso con el turismo colombiano

Cuando se trata de vivir experiencias únicas y encontrar los mejores lugares para visitar, On Vacation encabeza la lista de las empresas colombianas que ofrecen un sinnúmero de oportunidades dentro del sector turismo. Y es que esta cadena hotelera, cuenta con más de 22 hoteles en sus nueve destinos nacionales e internacionales y desde siempre se ha enfocado en implementar estrategias que le permitan catalogarse como el líder de su rubro.

Los 20 años de On Vacation llegaron cargados de logros, premios, celebraciones y con la satisfacción de haber recibido un sexto premio en los World Travel Awards que se realizaron el pasado mes de agosto en Jamaica, otorgado a su Hotel Amazon que, desde su fundación, se ha esforzado por operar mediante prácticas verdes que garanticen la protección del medio ambiente, los recursos, las comunidades, la flora y la fauna de este territorio.



“Estamos muy felices y con orgullo recibimos nuevamente este premio que es el resultado del trabajo bien hecho en nuestros destinos. El Amazonas es un destino mágico que todos deberían conocer y, a quienes aún no lo conocen, les extiendo la invitación; tendrán un hotel espectacular con infinitas posibilidades de aventurarse en la selva de nuestro país", afirma Laura Muñoz, presidente de On Vacation.



Sin duda, este tipo de reconocimientos han logrado conectar a la compañía con un propósito superior, el mismo que ha llevado a su equipo a apoyar a las comunidades que hacen parte del departamento. De hecho, su operación hotelera la integran en un 80 por ciento indígenas Tikuna de varias comunidades amazónicas, quienes han sido formados y hoy cuentan con mayores oportunidades para su desarrollo y el de sus familias. Es más, en una reciente ceremonia, On Vacation graduó formalmente en servicio hotelero a 71 de ellos, sumando así, 200 nuevos talentos tecnificados provenientes de comunidades indígenas y raizales.



Una operación sostenible en el tiempo



El galardón en mención y cada una de las iniciativas que ha efectuado a lo largo de su trayectoria, han hecho que On Vacation demuestre su compromiso con el turismo colombiano. En palabras de la presidente de la compañía, Laura Muñoz, “ha sido un trabajo arduo en donde hemos crecido y movilizado más de 3 500 000 viajeros que hoy nos inspiran a seguir esforzándonos y hacer que sus sueños viajen con nosotros”.



Con estas iniciativas, On Vacation sigue siendo líder en el sector del turismo y, como empresa 100 por ciento colombiana, seguirá trabajando por cumplir aquellas metas que beneficien el desarrollo y crecimiento de todo un país.



