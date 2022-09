ON VACATION líder en protección del medioambiente

Este premio reconoce una vez más y por sexta vez consecutiva a su hotel Amazon, el cual se ubica en la selva Amazónica colombiana, que desde su nacimiento ha procurado operar mediante prácticas verdes que garantizan la protección del medioambiente, los recursos, las comunidades, la flora y fauna de este destino. Todas las habitaciones han sido inspiradas en elementos naturales y decoración artesanal, donde viajar se convierte en poder vivir y escuchar los mejores sonidos de la naturaleza disfrutando del confort con vista al majestuoso río Amazonas.

Así mismo la operación hotelera la integran en un 80% indígenas Tikuna de varias comunidades amazónicas, quienes han sido formados y hoy cuentan con mayores oportunidades para su desarrollo y el de sus familias, en una reciente ceremonia, On Vacation graduó formalmente en servicio hotelero a 71 de ellos, sumando así 200 nuevos talentos tecnificados provenientes de comunidades indígenas y raizales.



“Estamos muy felices y con orgullo recibimos nuevamente este premio que es el resultado del trabajo bien hecho en nuestros destinos. El Amazonas es un destino mágico que todos deberían conocer, a quienes aún no lo conocen les extiendo la invitación, tendrán un hotel espectacular con infinitas posibilidades de aventurarse en la selva de nuestro país, este tipo de reconocimientos conectan a nuestra compañía con un propósito superior en este mundo", afirmó Laura Muñoz, presidente de On Vacation.



Con este galardón, On Vacation reafirma su compromiso con el turismo colombiano mediante prácticas de desarrollo sostenibles en su operación y visibiliza cada vez más destinos como el Amazonas, el pulmón del planeta.



Para mayor información ingresa a www.onvacation.com

Acerca de ON VACATION



Acerca de ON VACATION Cadena hotelera 100% colombiana con 20 años de trayectoria en el sector turístico, cuyo objetivo es brindar vacaciones con propósito, ofreciendo a los colombianos la posibilidad de viajar y vivir experiencias memorables de conocer los puntos turísticos más representativos en el país y Latinoamérica a precios cómodos, e impactando positivamente en la economía nacional, teniendo como principio una operación amigable con el medioambiente y el empoderamiento de las comunidades donde está presente. Cuenta con más de 24 hoteles tipo turista en Colombia y Latinoamérica, genera más de 5.000 empleos directos e indirectos, cuenta con más de 1.500 habitaciones en una amplia oferta en destinos nacionales: Amazonas, Eje Cafetero, Girardot, La Guajira y San Andrés e internacionales: Cancún y Panamá.