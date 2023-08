One Id: Transformando la forma de realizar trámites en Colombia

Davinci es una innovadora empresa colombiana que se ha especializado en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas, con el propósito de abordar los principales desafíos empresariales en diversos sectores, como el financiero y el de salud.



La visión de Davinci se centra en simplificar lo complejo, priorizando la mejora de la experiencia del usuario y agilizando los procesos diarios. Davinci comprende que los trámites financieros y de otros sectores suelen ser complicados, requerir el uso de papel y la presencia física, lo que afecta la eficiencia y la satisfacción del cliente.



"Queremos resolver uno de los desafíos más importantes que enfrentan las organizaciones y las personas: ganarle tiempo al tiempo, ya que la ineficiencia en los procesos es la principal barrera competitiva para las empresas en Colombia y Latinoamérica", destacó Olga Lucía Orozco, CEO de Davinci.



Para cumplir con esta promesa de valor en Colombia y Latinoamérica, Davinci ha creado una solución innovadora llamada One Id. Esta plataforma permite a las organizaciones vincular clientes, actualizar datos, obtener consentimientos asistidos, identificar y validar identidades, logrando un proceso de incorporación 100% digital, desde el principio hasta el final, todo en una experiencia unificada y en un solo punto de contacto.

"Con algunos de nuestros clientes, tenemos una experiencia de principio a fin, desarrollada a medida, y con otros, nos integramos por módulos para mejorar sus procesos actuales", agregó Lorena Giraldo, Directora de Producto de Davinci.



One Id es una plataforma adaptable que puede aplicarse a diversas industrias. Se ha enfocado inicialmente en el sector financiero para perfeccionarla y ofrecer un servicio completo y sofisticado. Al resolver los desafíos del sector financiero, Davinci también está preparada para ofrecer soluciones eficientes en otros sectores, como el de la salud, automatizando y unificando procesos para mejorar la atención al paciente.





Tres grandes dilemas resueltos por Davinci

La implementación de la plataforma de Davinci es ágil y ofrece soluciones a tres de los principales dilemas que enfrentan los gerentes generales o tomadores de decisiones en una empresa.



En primer lugar, brinda la articulación de toda la estrategia de transformación digital, que incluye la reducción de trámites engorrosos para la compañía. En segundo lugar, se ocupa de la privacidad de los datos y la seguridad informática, mitigando la suplantación de identidad.



Por último, se encarga del tema de la competitividad, creando la mejor experiencia para el usuario, lo que abre la puerta a un crecimiento exponencial para la empresa y permite conectar el ecosistema de la industria.



De esta manera, la solución de Davinci permite a las empresas agilizar procesos y optimizar costos, mejorar la experiencia del usuario, incrementar la productividad y reducir fraudes, como la suplantación de identidad y casos de ciberseguridad, al tiempo que valida la identidad del cliente en tiempo real, extrae datos OCR de manera sencilla e implementa la firma electrónica.



Co-creación de la solución One Id

La solución One Id fue creada en un proceso de co-creación de cinco años, junto con entidades líderes del sector financiero y de salud, dando como resultado la primera solución de incorporación digital de extremo a extremo, especializada para estos dos sectores. La plataforma está desarrollada sobre la nube de Google, un gigante tecnológico que cuenta con los más altos estándares de seguridad del mercado.



"Con One Id, resolvemos los principales desafíos de la alta dirección en las organizaciones: más ingresos con menos costos, automatización para aumentar la productividad y la competitividad, las mejores prácticas en privacidad y seguridad informática, crear experiencias sin fricciones para el usuario final, todo mientras que los costos actuales de nuestros usuarios disminuyen, como mínimo, en un 40% en comparación con los procesos tradicionales, y su productividad aumenta en un 70%", puntualizó Olga Lucía Orozco.



La implementación de One Id se basa en el entendimiento de las necesidades de cada compañía, su estado actual en términos de servicio y puntos de contacto con los usuarios, y su infraestructura tecnológica actual. "Con base en eso, creamos una propuesta que denominamos workflow, lo que hace que One Id sea una solución de fácil adopción, con un proceso que no toma más de dos meses para su implementación y puesta en marcha", aclaró Luis Sebastían Salgar, Product Owner de One ID.



"Además de cumplir con todo el marco regulatorio de las industrias más vigiladas, permite la integración con las aplicaciones de las entidades según sus necesidades de uso", afirma la CEO de Davinci, agregando que, aunque One Id fue desarrollada con el enfoque en el mercado financiero y de salud, hoy también tiene aplicaciones de mucha relevancia en la transformación de procesos críticos del sector BPO, asegurador y de servicios en general.



De esta forma, One Id by Davinci conecta el ecosistema de las organizaciones para transformar la forma en que se relacionan con sus clientes, proveedores y colaboradores. "Un usuario que vive la experiencia con One Id nunca volverá a aceptar un proceso tradicional de papeles, filas, reprocesos o más de cinco minutos de espera, porque sabe que ya puede elegir ser cliente de empresas que lo hacen de manera simple y diferente", concluyó Orozco.



¡Da el primer paso hacia la transformación! Regístrate haciendo clic en el enlace y comienza tu viaje hacia un cambio positivo. Además, al dejar tus datos, recibirás descuento de hasta el 20% en la implementación del servicio . ¡No dejes pasar esta oportunidad de mejorar y ahorrar al mismo tiempo!