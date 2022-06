Openpay: evolución e innovación de los comercios electrónicos en Latam

Para nadie es un secreto que en los últimos tres años la virtualidad y los mecanismos que se habilitaron para que las personas pudieran realizar la mayoría de sus diligencias y transacciones lograron demostrar su utilidad y la relevancia que alcanzan a tener en la vida diaria.



En esa línea, y adelantándose a lo que significaría la emergencia sanitaria global, la Fintech mexicana Openpay hizo su incursión en el mercado colombiano en 2019, convirtiéndose en una startup que llegó y aún cuenta con el respaldo del banco BBVA, una marca que abraza la transformación y se siente orgullosa de su herencia innovadora.



Así, Openpay se presenta como una compañía tecnológica especializada en el desarrollo de herramientas de procesamiento y seguridad de pagos digitales, fundada en 2013 y que forma parte del BBVA desde 2017, y que además abre infinitas posibilidades para los comercios en América Latina.



Con presencia en México, Colombia, Perú y Argentina, el principal objetivo de esta empresa es convertirse en el aliado estratégico de independientes, emprendedores y grandes negocios en Colombia, aquellos que requieran ofrecer canales de pagos no presenciales.



De acuerdo con Alejandra Bedoya Villota, gerente Comercial de Openpay, esta solución no solo es fácil de implementar y usar, sino que también es una herramienta sencilla para personas con poca experiencia con la tecnología de pagos digitales. Es fácil de usar, con una integración sencilla, segura y con tarifas competitivas.



“Ofrecemos plataformas y herramientas digitales para generar transacciones comerciales accesibles, seguras e innovadoras, con la infraestructura y capacidad de escalamiento para adaptarse a las necesidades financieras, operativas y normativas que respondan a los hábitos de consumo actuales y un mundo financiero y de negocios en constante evolución”, resalta la directiva, al tiempo que señala que dentro de los servicios que brindan están: taquilla básica, link de cobro, botón de pago y el módulo de recaudo.



Cuál es su filosofía



Openpay, según su Gerente Comercial, nació como resultado de eliminar barreras, basados en el entendimiento de la realidad del consumidor, por lo que su modelo de negocio está basado en tres pilares fundamentales entorno a la filosofía ‘Merchant Centric’: Renevue Centric / ayudarles a que ganen más, Gestión Centric / ayudarles a que administren mejor su negocio e Innovation Centric / generar nuevas formas de pago.



“Somos pioneros en desarrollo de pago digital, entendemos y conocemos la realidad y necesidades comerciales de personas y negocios. Lo que nos inspira a una permanente búsqueda de optimización de nuestras soluciones. Somos curiosos constructores del futuro, transformando imposibilidades en accesibilidades”, enfatiza Alejandra Bedoya.



Y agrega que no solo cuentan con el respaldo de uno de los principales grupos financieros, el BBVA (lo que los posiciona fuertemente en temas de seguridad), sino que también tienen la capacidad de recibir y procesar los diferentes medios existentes en el mercado: tarjetas débito y crédito, pagos a través de PSE y efectivo. Además, es clara en afirmar que no tienen costos escondidos y que operan sin cobros de integración ni afiliaciones.



Acerca de ese importante soporte con el que cuentan a través del BBVA, la directiva precisa que –como empresa– buscan tener garantías de crecimiento en el comercio electrónico, de modo que les permita expandir sus servicios de manera global; por esta razón, considera que contar con el respaldo de una entidad como lo es el BBVA les da seguridad, experiencia, innovación, integridad, transparencia y confianza, que son pilares fundamentales para el crecimiento de un negocio y el vínculo que generan con los clientes en Openpay.



Con todo lo anterior, esta Fintech mexicana se centra en conocer la realidad y las necesidades comerciales de personas y negocios, lo que la inspira a una búsqueda permanente de cómo optimizar sus soluciones financieras y tecnológicas para que los comercios vendan más y mejor, y es por esta razón que diseñan las mejores soluciones para cada uno de ellos.