Oportunidades, equilibrio e inclusión

En TransUnion (TU), compañía global de información que hace posible la confianza entre las empresas y los consumidores, asegurando que cada consumidor pueda ser representado de manera confiable y segura en el mercado, ha sido acreditada por primera vez como un Great Place To Work para las mujeres. Esto es el resultado de que, en Colombia, las oportunidades y el crecimiento laboral al interior de TransUnion están disponibles para todos; y cada profesional es el encargado de construir su carrera.

De esta manera, las mujeres vienen aprovechando las oportunidades y espacios, representando hoy el 47% del total de los empleados y, en el caso de posiciones de liderazgo, corresponde al 50%



Agenda mundial 2030



Desde el inicio de sus actividades en Colombia, la compañía se conectó con la decisión global de hacer parte de los objetivos de la agenda mundial 2030 y, particularmente, de las metas en inclusión de género, “más que un tema prioritario, es una mentalidad colectiva, una forma de trabajo en la cual todos tenemos las mismas oportunidades, haciendo un esfuerzo consciente en evitar caer en paradigmas, sesgos y estereotipos, para reconocer el desempeño integral ”, explica Marcela Forero, VP de producto e innovación para América Latina, de TransUnion.



Teniendo presente que es una empresa que promueve el talento y las habilidades, independiente del género, TU destaca, promueve y ha identificado en el talento de la mujer habilidades gerenciales, capacidad de inspirar y liderar procesos para transformar, “trabajamos bajo la convicción, no de un número o de una cuota, sino bajo una cultura incluyente, regida por valores como el ser integral, el inspirar, el decir las cosas cuando corresponde y el tener las metas claras, donde la suma de diversidad favorece al desarrollo”.



Desde el comienzo, la compañía evidenció una línea natural de talento en la mujer, trazando un camino que ha permitido una paridad en cargos directivos en la organización, incluyendo posiciones técnicas que, históricamente, fueron ocupadas por los hombres. Así mismo, TransUnion apoya el desarrollo profesional de las mujeres brindando espacios de capacitación y formación, coaching para cargos estratégicos, promoción en aprendizaje y perfeccionamiento en otros idiomas, flexibilidad y manejo del tiempo.





TransUnion TransUnion

Equidad de género



Uno de los mayores retos fue desmontar sesgos culturales inconscientes, como lo cuenta Forero, “esto implica ser muy contundentes con nuestros objetivos; ser explícitos y constantes con nuestra comunicación. En TransUnion resaltamos al individuo por su talento y no por su género. Priorizar estos mensajes, por más de cinco años, nos ha ayudado a construir un ADN en la dirección de oportunidades para todos”.



Sus valores se aplican tanto a mujeres como a hombres y se relacionan con resiliencia, pensamiento estratégico, resolución de problemas y comunicación asertiva. Es por esto, que el objetivo es seguir manteniendo oportunidades, equilibrio e inclusión, “fijarnos esos propósitos nos permiten continuar avanzando en temas de inclusión para visibilizar a otras comunidades. Queremos, por ejemplo, tener más inclusión de personas no binarias y, en ese sentido, fortalecer nuestros principios corporativos de justicia, equidad, diversidad e inclusión para asegurar que sigamos avanzado, creciendo y manteniendo una cultura de éxito”, agrega su VP de producto e innovación para América Latina.



TransUnion ha sido certificada en dos ocasiones como Great Place To Work y, ahora, como Great Place To Work para mujeres. De allí que tengan muy claro las enseñanzas que este proceso ha dejado, “no desmotivarse en el corto plazo y ver el proceso como un trabajo de largo aliento. No dejar que las dificultades o retos propios del día a día afecten el objetivo. Para ello, se necesita de un monitoreo constante para asegurar que se logre la meta”, finaliza Marcela.



TransUnion tiene como propósito ser una compañía de excelencia que se destaque y sea exitosa en esa misión de administrar la información para el bien de las personas, las empresas, instituciones y de la sociedad en general.