Oracle NetSuite, el último ERP que necesitará su empresa

El Grupo Netsoft nació en 2004 comprendiendo a la perfección que los sistemas cliente-servidor tenían cuatro problemas principales para interpretar lo que estaban sufriendo las empresas de todos los tamaños: costosas y tardadas implementaciones, debilidad de la seguridad de los datos de la empresa, sistemas que se caían o falta de disponibilidad y se volvían obsoletos al poco tiempo.



Esa fue la visión que impulsó a Netsoft para interpretar el crecimiento exponencial que tendrían los aplicativos en internet y a entender que los sistemas de planificación de recursos empresariales o ERP (Enterprise Resource Planning) también migrarían hacia allá.



En 2006 empezaron a trabajar respaldados por la firma Oracle NetSuite y su producto NetSuite ERP, un sistema integrado de administración de negocios que los ha consolidado en Latinoamérica como una empresa de consultoría que ofrece un software que provee metodologías exitosas de implementación de proyectos y conocimiento de procesos de negocios.



De esa forma, empresas de todos los tamaños, desde pequeños emprendimientos hasta multilatinas o globales, pueden asegurar desde la Nube, en tiempo real, las 24 horas y en cualquier dispositivo móvil, el control total de procesos como las finanzas, el estado de la cartera y los clientes o la cadena de suministro, entre otros, para tomar al instante las mejores decisiones.



“NetSuite es una tecnología que ha demostrado sus fortalezas en gran medida, gracias al respaldo otorgado por Oracle, que nos permitió mejorar los tiempos de respuesta, la disponibilidad de la plataforma y la seguridad de la información, algo imposible de lograr en el tradicional sistema cliente-servidor”, asegura Héctor García, Director General del Grupo Netsoft.



PARTNER OF THE YEAR



Recientemente Oracle NetSuite destacó a Netsoft con el premio Latin America Provider Partner of the Year, un espaldarazo de alcance global por el trabajo de acompañamiento y servicio que la empresa hace a sus clientes para promover la tecnología, mejores prácticas y enseñarles las notables diferencias entre ofrecerles un servidor para guardar información y las ventajas del poderoso almacenamiento Cloud.



“Es un gran honor recibir este reconocimiento que solo se da a cinco firmas, luego de siete años de haber obtenido ininterrumpidamente la mención Five Stars Award de Oracle, otorgada a un reducido grupo de 35 firmas en todo el mundo, que cumplen sus más exigentes características. Para nosotros esta es la confirmación de años de trabajo bien logrado”, comenta Ricardo Posada, Country Manager de Netsoft Colombia.



Héctor García, Director General del Grupo Netsoft. “Los clientes que han implementado NetSuite de Oracle confirman que es el único ERP que auto evoluciona, se adapta a sus requerimientos y cuenta con el servicio permanente de Netsoft”.

LOS CLIENTES



Para la compañía con presencia en México, Colombia, Panamá y otros países de Latinoamérica, el factor decisivo es estar presentes donde están sus clientes, con los que han desarrollado más de 150 implementaciones para la mayoría de sectores industriales desde comercializadoras, mayoristas, manufactureras, e-commerce y startups, hasta prestadores de servicios profesionales.



En cada uno ofrecen productos verticales especializados a través de NetSuite ERP, acompañados de las mejores prácticas de procesos de negocio que impactan positivamente en todos los sectores productivos. NetSuite también ofrece una tienda de aplicaciones desarrolladas por terceros, que la complementan en forma nativa, usando su mismo modelo de datos.



En Colombia, Netsoft ha creado más de 30 implementaciones para empresas como Rappi y sus filiales de Brasil, México y tres países del cono sur. Así mismo, trabajan con la cadena hotelera Decameron y sus más de 50 razones sociales en nueve países de Latinoamérica, lo que multiplica su trabajo y lo convierte en más de 300 implementaciones desde una plataforma horizontal y robusta para el tema financiero, sobre la que se han desarrollado múltiples verticales para proveer requerimientos empresariales a la medida.



Ricardo Posada, Country Manager de Netsoft Colombia. “Somos un país con una gran base de pequeñas y medianas empresas, un segmento fundamental para nuestra organización y avalado por Oracle, que busca orientar a NetSuite hacia ellos”.

LOS DIFERENCIALES



En América Latina la mayoría de las operaciones de sus clientes superan lo local y se vuelven trasnacionales; son startups que requieren un sistema con procesos integrados que les permitan dedicarse al core del negocio o son empresas que a raíz de la pandemia viraron su enfoque al teletrabajo o la administración remota; todo ello ha tornado obsoleto el almacenamiento de información financiera en servidores y se ha convertido en una advertencia para que los demás evolucionen sus procesos porque corren un riesgo altísimo de desaparecer.



“Gracias al sólido equipo de trabajo, del más alto perfil, perfectamente capacitado y de un talento excepcional, Netsoft ha convertido a Colombia en un Hub de implementaciones tecnológicas para la región, apoyado en el amplio conocimiento del software y en su fábrica de desarrollo con ingenieros que personalizan los componentes técnicos, para que NetSuite ERP pueda convivir con la arquitectura tecnológica de cada empresa”, confirma Ricardo Posada, Country Manager de Netsoft.



“Las empresas de hoy están conscientes de que el mundo cambió, las prácticas en cómo se operaba ya son obsoletas, hoy se requieren métodos y procesos ágiles para obtener una mejor posición en su mercado y uno de los elementos para lograr esto es tener un ERP en la Nube con las mejores prácticas de empresas de clase mundial. La gran ventaja de nuestra experiencia implementando NetSuite por 14 años, les da la tranquilidad a nuestros clientes de que cuentan con un sistema garantizado para el futuro”, comenta el CEO del Grupo Netsoft, Héctor García.





