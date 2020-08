Pantallas grandes y tipo OLED

De acuerdo con cifras de GfK, más del 46 por ciento de los televisores que se vendieron en Colombia de enero a junio de este año poseen pantallas superiores a 55 pulgadas, lo cual contrasta con el 39 por ciento registrado en el mismo periodo de 2019; es más, los llamados TVs gran pulgada (de 65” en adelante) están teniendo un crecimiento considerable teniendo en cuenta que, a junio de 2020, ya superan el 18 por ciento del mercado, según reveló la firma de investigación de mercados.





Y es que las pantallas grandes están registrando un crecimiento vertiginoso, el cual se ha acrecentado aún más en tiempos de pandemia. En la misma línea, los llamados ‘Días sin IVA’ y otros estímulos comerciales al ‘e-commerce’ han reflejado la preferencia que tienen hoy los colombianos por las pantallas de calidad de imagen superior, que permitan observar los detalles y el color más puro de cualquier escena, y que sin importar qué tan grande sea el TV, no interfiera con el espacio interior.

La transición de LED a OLED es ahora

Las pantallas OLED reúnen todas estas cualidades que buscan los consumidores actuales, además de que están permitiendo que los principales fabricantes del mundo diseñen televisores no solo ultradelgados y compactos (‘todo en uno’), sino también con componentes que le permiten al usuario disfrutar de todas las ventajas de la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y el llamado ‘deep learning’ a precios totalmente asequibles.



“El consumidor actual de pantallas OLED es alguien que realiza compras estratégicas al pensar en tecnología. Es una persona que tiene claro que un televisor no es una compra, sino una inversión en el tiempo que se debe adaptar a su estilo de vida, no al contrario”, señala Catherin Ospina, gerente de Marketing de Televisión de LG.



Para entender su funcionamiento, todo lo que debe saber es que las pantallas LED están basadas en la retroiluminación constante de sus píxeles, mientras que en las pantallas OLED (como es el caso de los televisores de última generación de LG) los píxeles tienen iluminación propia y se encienden o apagan para crear un contraste de brillo y nitidez sinigual.



Así mismo, Ospina explica que “la tendencia de consumo de pantallas OLED, así como la compra de TVs OLED, es un paso inteligente para quienes quieren tener una pantalla de altísima calidad y gran durabilidad, como la que utilizan y recomiendan los directores de cine, complementada con la inteligencia artificial más avanzada en este tipo de dispositivos. Esta permite, por ejemplo, controlar todo por voz de manera natural e, incluso, controlar desde el TV el resto de dispositivos en el hogar”.



LG OLED GX llegó a Colombia

El OLED GX hace parte de la tercera generación de televisores LG con inteligencia artificial (AI ThinQ) y es el único de la gama OLED de la marca que no requiere del ‘magic remote’ para seguir comandos, ya que con solo decir “Hi, LG” el dispositivo atiende a todo, por medio de órdenes tan naturales como decir “no escucho” o “recomiéndame películas de acción”.



Disponible en versiones de 65 y 77 pulgadas, es un televisor con menos de 20 milímetros de grosor. Es perfecto para el hogar ya que mantiene todos los cables ocultos en su parte posterior e incluye un soporte incorporado que permite un montaje al ras de la pared.



En palabras de la gerente de Marketing de Televisión de LG, “la apuesta de la marca con este tipo de dispositivos es que las personas sepan que las pantallas OLED y todas sus ventajas están aquí para todos. Con el OLED GX venimos a complacer a esos consumidores que son sumamente estrictos y que no sacrifican tecnología por diseño, ni diseño por tecnología”.



Un TV que aprende de usted

Si es un entusiasta del buen cine y de tener una experiencia única disfrutando de algún filme, los televisores LG OLED cuentan con el ‘Filmmaker Mode’ que deshabilita efectos como el suavizado de movimientos y la nitidez de las imágenes, conservando las relaciones de aspecto originales, los colores y las velocidades de los fotogramas para ajustarse a la visión del director.



De otro lado, si uno de sus principales ‘hobbies’ son los videojuegos, los píxeles individuales con luz propia del LG OLED GX hacen que haya menos imágenes borrosas cuando conecta su consola de videojuegos, así como permite una experiencia de juego fluida e inmersiva. Precisamente, este televisor reduce los niveles de luz azul que cansan la vista (Certificación Eye Comfort).



O también, la línea de OLED lo puede hacer sentir como si estuviera viendo en primera fila sus deportes favoritos, pues los más de 100 millones de subpíxeles muestra cada movimiento rápido sin cambios de color, desenfoques o parpadeos, además de emitir una vista perfecta desde cualquier ángulo o lugar de la habitación.



De esta manera, hacerse con el LG OLED GX significa ponerse al día con la tan extendida tecnología de inteligencia artificial en televisores, la cual mejora la imagen y el sonido a través de ajustes automáticos con base en el estilo de vida y preferencias del usuario.



Cabe destacar que, según cifras de ‘share’ de GfK, más del 70 por ciento de los televisores vendidos en Colombia ya cuentan con inteligencia artificial. Esto habla de la rápida adopción de nuevas tecnologías.





Hacia un hogar más inteligente

El nuevo LG OLED GX puede convertirse en el centro de control de un hogar inteligente, ya que puede integrarse fácilmente a otros dispositivos como neveras, lavadoras o ‘home theater’ (sin importar la marca) que cuentan con el protocolo internacional de IoT, para automatizar las tareas más cotidianas y mantener todo en orden.



“Se trata de un televisor abierto a la integración y a la domótica. El OLED GX hace parte de una convergencia infinita que LG pone al alcance de las personas, compatible con HomeKit Apple, Alexa o Google Home*”, precisa la gerente de Marketing de Televisión de LG.



Su alto grado de conectividad, unido a un diseño sofisticado que se ajusta a cualquier espacio, hacen del LG OLED GX la mejor opción en el mercado para sumarse a las últimas tendencias globales en televisores de pantalla OLED.



*Sujeto a disponibilidad por región y contenido.



