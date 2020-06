Paymentez es el aliado e-commerce que los negocios esperaban

Las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos del mundo a causa de la COVID-19

han tenido como efecto el crecimiento exponencial de las compras en línea.

Que se presentara un aumento en el 2020 era algo previsible. Sin embargo, la actual situación ha rebasado todas las expectativas y, aunque muchos comercios se han visto beneficiados, también se han encontrado con nuevas necesidades que aún no se habían cubierto en países de la región, incluyendo a Colombia.



Una de esas necesidades tiene que ver con los pagos. Al comenzar la cuarentena, muchos negocios carecían de plataformas seguras y fáciles de usar para llevar a cabo sus transacciones en línea. En esta coyuntura, Paymentez es una gran solución para los comercios del país. Esta compañía, fundada por emprendedores colombianos hace más de diez años, ofrece la plataforma de pagos más completa y segura de América Latina con presencia en seis países de la región.



En el caso de Colombia, está integrada con todas las redes y tiene capacidad de procesar todos los medios de pago, como tarjetas de crédito, PSE, Daviplata, puntos de lealtad y tarjetas privadas de marcas como Éxito, Carulla y Alkosto, entre otras, así como más de 30.000 puntos para recaudo en efectivo.



“En Colombia podemos procesar cualquier medio de pago. De hecho, Bogotá es uno de nuestros dos centros de desarrollo más importantes junto con Ciudad de México. También tenemos oficinas en Guayaquil, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo”, explica Juan Franco, CEO y Founder de Paymentez.



UNA SOLUCIÓN PARA TIEMPOS DE CORONAVIRUS



En medio de la pandemia, el servicio de Paymentez ha sido crucial para una gran cantidad de comercios, pues esta situación representa un cambio definitivo en el que el comercio electrónico se ha vuelto indispensable.



“Hemos visto un incremento considerable en el volumen de transacciones, superando el 60% con respecto al primer trimestre del año. Además, hemos firmado una cantidad muy importante de clientes nuevos que están migrando rápidamente a ventas online. Clientes como Rappi, Éxito, DirecTV, Alkosto, entre otros, han incrementado su volumen de transacciones de una forma muy relevante, y nosotros los estamos apoyando”, señala Franco.



Los clientes de Paymentez se vieron favorecidos en una prueba de fuego como lo fue el pasado Día sin IVA, cuando muchas plataformas fallaron ante la alta demanda. No fue este el caso de Paymentez, que en esa jornada funcionó con normalidad, aun cuando tuvo un volumen transaccional cuatro veces mayor al promedio diario de los 60 días anteriores.



LA PLATAFORMA EN LA QUE CONFÍAN LAS MEJORES EMPRESAS



En los últimos meses, Paymentez, que ofrece mucho más que una pasarela de pagos, ha apoyado el crecimiento exponencial de modelos de negocio electrónicos, como Juan Valdez, que acaba de lanzar una nueva app de domicilios; Loro, que está ofreciendo una tienda virtual; y Quqo, que se está consolidando como la app líder para tenderos en Colombia, con más de 40.000 tenderos en Colombia.



Estas empresas se suman a los principales clientes de Paymentez, entre los que se encuentran bancos y redes, así como plataformas de e-commerce y muchas otras empresas.



“Con Redeban estamos trabajando para brindar una plataforma con las mejores funcionalidades en el procesamiento de transacciones. A Davivienda lo apoyamos en su wallet transaccional y su plataforma de recaudos. También estamos trabajando con Vtex para integrar medios de pagos no tradicionales. Con Mastercard y Visa tenemos varios proyectos conjuntos, pues somos la primera empresa de pagos en la región con capacidad para completar transacciones con el protocolo EMV 3-D Secure 2.0, que representa el mayor grado de seguridad en este campo. Igualmente, somos la primera empresa de América Latina que realiza transacciones por medio de Track BPS de Mastercard”, resalta el CEO y Founder de Paymentez.



INNOVACIONES A LA VISTA



El comercio electrónico no para de crecer y, por ello, Paymentez está innovando con soluciones que le harán más fácil la vida a todo tipo de negocios.



En julio, por ejemplo, la empresa lanzará una plataforma especial para ayudarles a restaurantes, cafés y bares que han resultado golpeados por la crisis del coronavirus. Esta innovación, que se usa en todos los países asiáticos, les permitirá a estos establecimientos digitalizar su menú y habilitar compras y pagos de una forma 100% digital.



Otra importante innovación en la que trabaja Paymentez permitirá a los celulares Android funcionar como datáfonos. “Basta con descargar una app y registrarse en pocos minutos en Paymentez para empezar a recibir pagos con tarjeta crédito y débito utilizando el smartphone, sin necesidad de ir a un banco, registrarse ante las redes y comprar un datafono”, destaca Franco.