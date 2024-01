Payments Way brinda una experiencia ágil de compra en línea

Con el crecimiento en nuestro país del uso del comercio electrónico, los consumidores esperan mejores opciones de pago que dinamicen sus compras ‘online’. Para cubrir esta necesidad del mercado, la ‘paytech’ colombiana Payments Way les ofrece a todos sus comercios vinculados la solución ‘Click to Pay” (C2P), un nuevo botón de pago disponible en la pasarela habilitado para tarjetas crédito y débito Mastercard y Visa.

‘Click to Pay’ permite el enrolamiento seguro de las tarjetas de crédito y débito de los clientes de los comercios para que su experiencia de compra sea mucho más eficiente gracias a que el número de contraseñas que deben digitar es menor, al igual que los pasos requeridos durante las compras en Internet.



Esto es posible gracias a que la solución de pago tiene un reconocimiento rápido del cliente y de sus tarjetas registradas, con tiempos muy cortos en el proceso de adquisición de productos y servicios.



De acuerdo con Augusto Vellojín, cofundador y CCO de Payments Way, los procesos de compra en línea tradicionales registran, en un ‘check out’ normal, tiempos de, aproximadamente, 2 minutos y 54 segundos, con un porcentaje de conversión que ronda el 25%.



El nuevo botón de pago reduce considerablemente ese tiempo de ‘check out’ a casi la mitad (1 minuto y 52 segundos) y ofrece una alta tasa de conversión de compra: cerca del 90%.



“Eso se traduce en una mayor satisfacción para los usuarios y en más compras”, indica el cofundador y CCO de Payments Way.





Una experiencia sin fricciones

Vellojín manifiesta que el proceso de compra para el cliente mediante ‘Click to Pay’ es muy sencillo.



En el momento en que realice su compra, y luego de escoger los productos o servicios de su preferencia, el usuario es dirigido a la pantalla de pago, en donde debe seleccionar el botón ‘Click to Pay’.



Luego, ingresa la información de su tarjeta de crédito o débito, diligencia la información solicitada y confirma el pago.



Una vez se apruebe la compra, el cliente recibe la confirmación del pago en su teléfono celular.



“En el caso de nuevas compras en el mismo comercio o en otro que cuente con la opción de ‘Click to Pay’, el botón le entregará al cliente los datos de sus medios de pago registrados. La persona debe escoger el que más le convenga en ese momento y proceder hasta recibir la confirmación”, explica Vellojín.





Ventajas para comercios y clientes

‘Click to Pay no solo reduce las fricciones en cada operación de compra, sino que, además, hace más ágiles los procesos de registro de datos y el uso de los medios de pago.



Sumado a ese beneficio, el botón de pago cuenta con un reconocimiento más rápido del cliente y libre de contraseñas durante el ‘check out’, en todo momento y lugar.

En lo que respecta a la protección de los datos del usuario, ‘Click to Pay’ incluye la tecnología que adoptan las billeteras desarrolladas por los más importantes fabricantes de dispositivos móviles.



Por último, el enrolamiento de las tarjetas de crédito y débito de las franquicias Mastercard y Visa es completamente seguro y se puede adelantar desde las aplicaciones de las diferentes instituciones bancarias del país.



El nuevo botón de pago se encuentra habilitado en más de 28 negocios y comercios electrónicos de Colombia, incluyendo empresas del sector entretenimiento, tiqueteras de eventos, parqueo y tiendas electrónicas de productos para motocicletas.



Uno de los objetivos de Payments Way este año en Colombia es que el botón se encuentre habilitado, luego del primer trimestre del año, para pagos con tarjetas American Express.



La ‘paytech’ colombiana también cuenta en su portafolio de soluciones disponibles en el país con billetera electrónica, datáfonos, manillas inteligentes, pasarela de pago, ‘PayShop’, tarjetas prepagadas y ‘Tap to phone’.



Para más información visite https://paymentsway.co/