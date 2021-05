Payty, la novedosa plataforma de pagos online de Efecty

Contar con una herramienta que responda a las necesidades de comprar y pagar por internet de manera fácil, rápida y segura, sin duda es el camino para llegar a las personas que día a día se han vuelto más tecnológicas. Y es que en un país en el que existen más de 35 millones de usuarios activos en internet, en donde 9 de cada 10 colombianos mayores de 15 años acceden a la red a realizar algún tipo de actividad relacionada con el comercio electrónico, es clave ofrecer nuevos canales digitales.

En medio de ese panorama nació Payty, una innovadora pasarela que hace parte de las soluciones de Efecty para incrementar las ventas de e-commerce, que permite conectar diferentes medios de pago como efectivo, transferencia en cuenta con PSE, tarjeta débito y tarjeta de crédito con tan solo un clic.



Payty ofrece una serie de ventajas únicas, que además de hacer que el segmento en el que se encuentra sienta que tiene más alternativas en pasarelas de pago, impulsan los negocios de tal manera que, los empresarios no necesitan hacer grandes inversiones en desarrollos tecnológicos. Sus distintas opciones para vender, van de la mano de la integración de plataformas como WooCommerce, Magento, Shopify, Prestashop, Jumpseller y nopCommerce, y de una red propia de más de 10.000 puntos de atención Efecty en todo el territorio nacional, para que los usuarios lleven a cabo sus pagos en efectivo, si así lo desean.



Su oferta técnica y comercial funciona con un sistema vanguardista de monitoreo antifraude y 3DS, una capa de seguridad adicional para transacciones en línea con tarjetas de crédito y débito, la cual previene transacciones no autorizadas en el comercio electrónico.



Soluciones a la medida



Además de contar con el respaldo de Efecty, una marca con más de 24 años de experiencia que conoce el mercado y las necesidades de los consumidores, Payty se enfoca en cubrir cada uno de los perfiles de los negociantes, empresarios y emprendedores, que acuden a sus soluciones.



Para quienes no tienen página web y venden a través de chat, redes sociales, entre otros, pone a disposición un link de cobro que podrán personalizar y publicar, correo electrónico de cobro con toda la información del producto o servicio que se va a cobrar para que el cliente haga el pago y un formulario de recolección de datos que el cliente solo deberá diligenciar y cancelar.



Para aquellos que tienen página web, les brinda un formulario de redirección en el cual los compradores harán el pago directamente en el formulario, plugins para procesar grandes volúmenes de transacciones, campos incrustados para mejorar la tasa de inversión, API Rest para personalizar todos los aspectos de la tienda virtual y pop-in, un botón de pago que dispara el formulario que aparece en primer plano.



Incremente sus ventas, facilite los procesos de compras de sus clientes e ingrese a www.payty.com para conocer más y recibir asesoría personalizada.