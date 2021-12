Planear su 2022: clave para recuperar lo perdido

Tras casi dos años de un declive económico mundial, el 2022 comienza con la ilusión de ofrecer un año con menor grado de imprevistos en el mundo del emprendimiento. Sin embargo, para aprovechar todo el potencial de este año, no basta con mirar hacia afuera. Las empresas que le estén apostando a recobrar lo perdido durante los pasados meses deberán planear su año de manera estratégica, revisarse internamente y optimizar sus recursos.

Viliv Viliv

Pensando en esto, VILIV, la solución que acompaña y guía a los empresarios para conectarlos con soluciones a sus problemas, presenta estos tips para una adecuada planeación estratégica de su negocio en 2022.



¿Por qué es importante tener una planeación estratégica?



Para Andrés Villegas, CEO de VILIV “Aunque estamos sujetos a los cambios en el entorno nacional y mundial, la planeación estratégica le permite a las empresas enfocar sus esfuerzos y optimizar el uso de sus recursos en pro de lograr una meta. La planeación hace que dejemos depensar en el día a día de nuestro negocio, nos brinda un norte claro”.



Por su parte, para Alberto Echeverri, socio fundador de Directo Consultoría, empresa aliada de VILIV, “Las empresas que cuentan con una planeación estratégica definida tienen una oportunidad mucho mayor de crecer sostenidamente frente a aquellas que no lo hacen”.



Para Echeverri, una parte importante de la Planeación Estratégica consiste en “implementar pilotos controlados que les permitan a las empresas definir de manera eficiente una ruta de éxito”.



¿Por dónde empezar?



¿Qué debe hacer una compañía que quiera generar un plan de negocios de cara al 2022? ¿Existe un paso a paso? ¿Cuáles son esos factores clave? Para VILIV, el primer paso para una planeación estratégica se encuentra en conocer profundamente la situación actual del negocio; esto implica entender el entorno local e internacional de la empresa, las tendencias del sector, la competencia y las mejores prácticas del mercado.



Conocer el negocio al que se dedica, le permitirá crear una definición estratégica del mismo. Es decir, delimitar qué es y qué no es su negocio. Con base en esa limitación, usted podrá saber a dónde puede llevar su empresa y abrir un norte de éxito para ella: imaginar un futuro. Sabiendo qué hace y para dónde quiere ir, lo que resta es priorizar frente de trabajo y definir los pasos que los llevaran a donde anhela llegar.



Pilotear más y adivinar menos



Una vez delimitado su negocio y establecido un norte, es importante hacer pilotos controlados de su negocio, que le permitan validar hipótesis a bajo costo. Esos pequeños pilotos le permitirán escalar aquellas hipótesis que hayan mostrado que tienen tracción en el mercado. En el proceso, será importante saber hacer renuncias inteligentes: saber qué funciona y qué no.



También resulta de vital importancia cuidarse de hacer pilotos muy largos, complejos y costosos, en los que se puede perder mucho tiempo y dinero, sin resultados. Cada compañía debe tener claro cuáles son sus capacidades para hacer pilotos sin descuidar la operación de la empresa.



Tras el piloto, se abre un camino.



Terminada la fase de los pilotos, es importante definir rutas de trabajo que sean acordes con las capacidades y capitalización del aprendizaje del negocio. Estas rutas deben estar acompañadas por metodologías existentes y apoyo de expertos en el tema: “En esta etapa, es vital la ayuda de un equipo extendido que le permita ver lo que usted no alcanza a divisar: aliados que ofrezcan metodologías para acortar la distancia entre sus objetivos y el estado actual de su negocio. En VILIV contamos con servicios y aliados que lo guiarán para llegar a sus metas en plazos más cortos y con recursos optimizados”, añade Andrés Villegas.



¿Cómo blindar su planeación de imprevistos en 2022?



Si la pandemia trajo una enseñanza es que hay que cuestionar los procesos internos y los canales de comercialización de las empresas. De cara a 2022, es necesario optimizar costos y gastos para llegar a nuevos clientes, mercados y plazas. También hay que desechar las operaciones, canales y productos que no le aporten a la empresa. Optimizar es una palabra clave para un año en el que se espera crecimiento, aun sabiendo que la incertidumbre no termina.



Acerca de VILIV



VILIV es la solución que acompaña, guía y garantiza el camino de los empresarios. Esta inversión estratégica del Grupo Sura y Grupo Bancolombia acorta las distancias entre los empresarios y sus metas más altas. Lo hace a través de una oferta de servicios, contenidos, asesorías y soluciones que se pueden personalizar a la medida de las necesidades de cada empresario. “Somos como un gregario en el ciclismo: nuestra victoria es que las empresas que guiamos ganen, que alcancen todo su potencial”, afirma Andrés Villegas.



En VILIV las y los empresarios pueden encontrar soluciones para cada momento de su negocio. Si usted está creando o formalizando una empresa, VILIV cuenta con una serie de servicios, asesorías, soluciones y contenidos formativos que le servirán al empresario para crecer en su negocio con bases sólidas. O si está buscando la manera de ingresar al mercado digital, VILIV cuenta con soluciones para que usted pueda crear una estrategia de ventas en línea con todo lo que eso conlleva. Todo de la mano de expertos que acortarán la distancia entre sus metas y su negocio actual.