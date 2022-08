Porvenir, una de las mejores empresas para trabajar en América Latina

Trabajar en una compañía que se esfuerce por potenciar el talento de sus trabajadores y generar ambientes laborales en los cuales puedan experimentar un crecimiento personal hace parte de las estrategias del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, una entidad que recientemente fue reconocida por Great Place To Work, la firma global de consultoría especializada en talento humano, como una de las mejores empresas para trabajar en América Latina, ubicándola en el puesto número siete.

“Si hablamos de las estrategias que nos han traído hasta este punto, podemos decir que todo se ha tratado de una construcción que se ha dado en el tiempo y que se ha hecho de una manera estructurada y con estrategias alrededor de un propósito compartido con todo el equipo. Día a día nos levantamos por una razón y son esos más de 14 millones de afiliados que tenemos y sus familias”, afirma Alejandro Gómez, vicepresidente de Transformación Corporativa de Porvenir, agregando que “Porvenir siempre ha sido una empresa muy simétrica en la comunicación y eso hace que tenga niveles jerárquicos planos respecto al manejo de la información, es decir, todos sabemos lo que está pasando y dónde lo estamos haciendo bien o mal. Adicional, la cultura tampoco ha sido un producto al azar, ha sido algo que hemos querido gestionar. Porvenir tiene una cultura con orientación al logro, nos gusta el desempeño y la excelencia, pero también trabajar en equipo y disfrutar lo que hacemos”.



Porvenir es reconocida en el mundo empresarial por operar bajo un esquema compuesto por líderes y no por jefes, y en ese sentido, el liderazgo es un factor esencial dentro de la empresa al momento de impulsar el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores. Y es que si bien Porvenir funciona de la mano de su presidente, Miguel Largacha Martínez, existen unos parámetros generales que respetan el estilo de liderazgo propio de cada una de las personas que trabajan allí y que les han permitido formarse de manera integral.



“Básicamente, el 70 por ciento de las personas que ocupan cargos directivos son personas que se han formado en Porvenir. Eso nos da una identidad muy importante y permite que la cultura y el estilo de liderazgo se mantengan en el tiempo. Durante la pandemia, estuvimos de alguna u otra manera conectados por diferentes medios y, aunque desde el punto de vista logístico fue un cambio importante, desde nuestra identidad y cultura, no porque tenemos un nivel de cohesión e identificación a la altura de las prácticas de liderazgo”, continúa Gómez.





Alejandro Gómez, vicepresidente de Transformación Corporativa de Porvenir

Prácticas que promueven el clima organizacional



En lo que a buenas prácticas se refiere, el equipo de Porvenir cree firmemente en que lo primero debe ser la exigencia, entre otras cosas, por su compromiso en ayudar a que los afiliados al Fondo puedan concretar sus metas. Asimismo, el sentido social que han desarrollado y les ha permitido a sus colaboradores identificarse y beneficiarse.



“En Porvenir nuestros trabajadores tienen múltiples beneficios. En algo que hemos venido evolucionando es en ser más compatibles con las necesidades actuales, nos interesan mucho los beneficios en educación, de hecho, muchos de nuestros colaborares han estudiado sus carreras universitarias y han hecho uso de nuestros auxilios en educación a nivel de posgrado. Contamos con la Universidad Porvenir, que les da la oportunidad de desarrollar las capacidades de sus talentos, y el programa ‘Embajadores Porvenir’ que ha certificado a más de 2.622 trabajadores en temas como planeación estratégica, sostenibilidad, experiencia de clientes y orientación pensional. También, tenemos beneficios para los que adquieren vivienda y para quienes se convierten en papás”, dice Gómez.



A lo anterior, se suman una serie de reconocimientos que Porvenir les otorga a los empleados de la entidad que marcan la diferencia durante todo el año.



Un premio fruto del trabajo en equipo



Durante varios años, Porvenir ha sido parte de la lista ‘Los mejores lugares para trabajar en América Latina’ publicada por Great Place To Work, pero para esta ocasión, no solo se ubicó en el puesto siete, fue la única compañía colombiana entre las 10 primeras posiciones del grupo de 50 organizaciones grandes con 500 o más empleados.



La elección que hace Great Place To Work se lleva a cabo después de una encuesta que le realiza a 1,5 millones de trabajadores de más de 2.000 organizaciones de 32 países de Latinoamérica, que incluye México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y de un análisis en el que evalúa los factores que crean excelentes lugares de trabajo y los programas que les ofrecen a sus colaboradores.



Esta vez, uno de los aspectos que hoy permite que Porvenir sea reconocida como una compañía Great Place To Work en América Latina es que es la primera AFP en Colombia en recibir la certificación Friendly Biz que reitera el compromiso y esfuerzo por ser una empresa libre de discriminación y, además, el mejor lugar para que las mujeres trabajen, ya que el 62 por ciento de la nómina y el 57 por ciento del equipo directivo es conformado por mujeres.