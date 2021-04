Positiva: una cultura de orgullo y pasión por lo que se hace

Una cultura organizacional que se enriquezca desde las diferencias de sus miembros, que promueva el equilibrio entre la vida laboral y la personal, y donde el ser, el sentir y el actuar del talento humano sea una preocupación permanente, no es una aspiración lejana para las empresas colombianas.



En Positiva Compañía de Seguros S.A., velar por un ambiente laboral abierto a la diversidad y basado en la confianza ha llevado a esta organización a actuar de manera más responsable frente a la salud física, emocional, mental y espiritual de sus colaboradores, quienes han manifestado sentirse “satisfechos y orgullosos de trabajar en esta compañía”, como lo reseñó la más reciente encuesta realizada por Great Place to Work®.



Precisamente, convertirse en un ‘Gran Lugar para Trabajar’ siguiendo la metodología de Great Place to Work® ha sido uno de los más importantes logros de la Gerencia de Talento Humano de Positiva, en cabeza de Silvia Carrizosa Camacho.





‘Enamórate’ capacita en ventas a los trabajadores, para que estén en capacidad de contribuir (desde su rol y experiencia particular) a los objetivos estratégicos de la compañía. POSITIVA

“Somos una entidad mixta, vinculada al Ministerio de Hacienda, que desde su creación (hace 13 años) ha implementado una cultura organizacional que gira en torno al talento humano como fortaleza estratégica. Hoy contamos con 755 funcionarios (693 trabajadores oficiales y 52 empleados públicos) con presencia en toda la geografía colombiana, comprometidos y apasionados por superar las expectativas de nuestros clientes”, afirma la gerente de Talento Humano de Positiva.



Evolución en Positiva



Desde el 2013, Positiva Compañía de Seguros ha venido construyendo un modelo de liderazgo que invita a cada líder y equipo de trabajo a seguir los principios corporativos de integridad, apertura al cambio, responsabilidad y pasión por el servicio.



“Otro de nuestros principios es la innovación en los colaboradores, indistintamente del rol que tengan en la organización. Nos dimos cuenta de que el mejor camino para ser una empresa innovadora es empoderar a cada persona y desarrollar su espíritu creativo e innovador”, explica Silvia Carrizosa.



Positiva

Sin duda, uno de los aspectos que ha impulsado el éxito de Positiva en los sectores público, financiero y de seguros ha sido el bienestar de su talento humano a través del equilibrio entre vida laboral y personal.



Bajo la visión de que cada colaborador es un padre o madre, hijo/a, hermano/a o amigo/a, la compañía ha desarrollado políticas de respeto a la jornada laboral (de no más de ocho horas y media) que se han fortalecido en tiempos de pandemia.



“Desde que la mayoría de la planta de personal de Positiva empezó a trabajar en casa por cuenta de las restricciones de la pandemia, en la Gerencia de Talento Humano decidimos fortalecer políticas y estrategias para que los colaboradores puedan seguir teniendo un espacio para ellos mismos y sus familias. Por ejemplo, recomendaciones de planeación y organización de la jornada”, señala Carrizosa.



Así mismo, al hablar de bienestar laboral en las organizaciones, es inevitable referirse a la satisfacción salarial. No obstante, este es otro de los aspectos que llevaron a Positiva a tener una valoración positiva en la última encuesta de Great Place to Work®.



En palabras de la gerente de Talento Humano de Positiva, “nuestros trabajadores han manifestado sentirse bien remunerados en la compañía, es decir, recibir un salario justo y que reconoce efectivamente ese compromiso que mes a mes realizan. Otro de los ‘items’ que nos reconoció Great Place to Work® es el orgullo que sienten nuestros colaboradores de trabajar en Positiva, con una valoración del 94 por ciento”.



El valor del talento femenino



Positiva cuenta con un personal compuesto en un 62 por ciento por mujeres que se desempeñan en todos los niveles de la organización: desde el nivel operativo y de servicios, pasando por cargos profesionales y especializados, hasta la alta dirección.



Pensando en las necesidades del talento femenino, la aseguradora ha transformado sus lugares de trabajo de tal manera que sean espacios que les permitan desarrollar todo su potencial y realizar sus sueños sin dejar a un lado su proyecto de vida.



Y es que, al interior de la compañía, las mujeres y todo el talento humano tienen las facilidades para seguir creciendo personal y profesionalmente. “De hecho, muchas mujeres han podido sacar adelante sus estudios universitarios de pregrado gracias a un programa de créditos condonables. Acreditando un desempeño académico de excelencia, los beneficiados pueden condonar su crédito hasta en un 70 por ciento”, afirma la gerente de Talento Humano.



Cabe destacar que el más reciente informe de Great Place to Work® reconoció a Positiva como un ‘Gran Lugar para Trabajar para las mujeres’, con base en las numerosas apreciaciones de trabajadoras que afirmaron sentirse orgullosas de pertenecer a esta organización.



Un talento humano competitivo



Dentro de los cimientos sólidos que ha construido Positiva para ser un ‘Gran Lugar para Trabajar’, el fomento al trabajo colaborativo ha derivado en una auténtica búsqueda de sinergias entre trabajadores, con miras a hallar resultados que superen las expectativas de los clientes. Justamente, la última encuesta de Great Place to Work® arrojó una valoración de 90 por ciento en el ítem de camaradería entre empleados.



En ese sentido, Positiva ha creado diferentes programas que apuntan al mejoramiento de las competencias de su personal y su relación con el entorno. Por ejemplo, el programa ‘Positiva Incluyente’ está orientado a apoyar la diversidad. Por ello, visibiliza la discapacidad, igualdad de género, las orientaciones sexuales diversas, la población afro, entre otros, para promover la igualdad y el respeto.



“A futuro, continuaremos movilizando nuestro personal hacia una cultura de retos, abierta al cambio e incluyente, que nos permita seguir brindando experiencias positivas para todos a quienes impactamos en Positiva. Desde luego, otro de los desafíos que contemplamos a corto plazo es seguir reinventándonos para llegar a niveles de excelencia en la próxima encuesta de Great Place to Work®”, concluye la gerente de Talento Humano de Positiva Compañía de Seguros S.A.