Potencialice su ahorro pensional con la asesoría de Colfondos

Para lograrlo es clave comprender el concepto de brecha pensional, que describe la diferencia entre el nivel de ingreso percibido al cierre de la etapa laboral y los ingresos que se recibirán como pensión al llegar el momento de retiro. Por esto, para conservar su calidad de vida similar a la actual, debe, desde ahora, realizar un ahorro adicional para que el monto de su pensión se acerque al último ingreso percibido en tu etapa laboral.

Es así como el futuro pensional es una meta personal y la forma de alcanzarla varía para cada afiliado dependiendo de las decisiones financieras que tome durante su vida laboral.



Es clave conocer que existen mecanismos adicionales para fortalecer el ahorro pensional de cara al momento de retiro.



Además de la constancia en el ahorro a través de los aportes a pensión obligatoria, es posible realizar aportes voluntarios a la pensión obligatoria o ahorrar a través de los portafolios de pensión voluntaria para complementar el capital disponible de cara al momento del retiro.



Estas son las principales diferencias y los beneficios de cada uno de estos mecanismos.





Aportes voluntarios a pensión obligatoria:



● Se contemplan en la Ley 100 de 1993 y aplican, exclusivamente, para todos los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por Colfondos y las otras AFP



● Estos aportes se dirigen al mismo fondo (Multifondos) elegido para los aportes obligatorios:

○ Fondo Conservador

○ Fondo Moderado

○ Fondo de Mayor Riesgo



● Se realizan:

○ Como empleado: A través descuento de nómina, previa autorización por escrito por parte del trabajador

○ Como independiente: directamente por el afiliado a través del operador elegido para realizar sus aportes obligatorios



● Estos aportes forman parte del patrimonio de un afiliado, los cuales se deben reportar en la declaración de renta, teniendo la posibilidad de acceder a beneficios tributarios y optimizar así la planeación financiera anual.



● Al cumplir las condiciones de pensión, el ahorro voluntario complementa los aportes obligatorios, sumando así al saldo que el afiliado tiene en su Cuenta de Ahorro Individual, base esta, para el cálculo de la mesada pensional.



● En caso de que el afiliado decida retirar parcial o totalmente los aportes voluntarios realizados a pensiones obligatorias, para fines no pensionales:

○ Se descontará el 35% de retención en la fuente sobre el capital y los rendimientos financieros retirados

○ Los recursos se entregarán al afiliado en un plazo de 6 meses, una vez radicada la solicitud de retiro







Ahorro a través de pensión voluntaria; Es un mecanismo ideal de planeación financiera a largo plazo, que permite a los afiliados fundamentalmente dos propósitos:



• Complementar los aportes que realiza en pensión obligatoria, para al final obtener una mayor mesada que le permitirá disfrutar tranquilidad en tu etapa de retiro.

• Cumplir las metas de ahorro a largo plazo



Las pensiones voluntarias como vehículo de inversión no solo permiten consolidar recursos para complementar la mesada pensional, sino que además, el afiliado puede administrar ese dinero eligiendo portafolios de inversión a largo plazo o con mayor exposición al riesgo, para así beneficiarse del posible efecto positivo de la rentabilidad, siempre teniendo en cuenta su perfil de riesgo y objetivos particulares de inversión.



Las pensiones voluntarias, tal como su nombre lo indica son aportes que el afiliado realiza porque así lo ha decidido y no están sujetas a los aportes en pensión obligatoria, ni por monto, ni por frecuencia; son entonces un mecanismo de ahorro adicional e independiente al que puede optar para invertir con visión de largo plazo y con un propósito definido.



Otro de los beneficios de aportar a pensiones voluntarias es la disminución de la carga impositiva, ya que los recursos invertidos a través de este vehículo de inversión, se consideran renta exenta hasta el 30% del ingreso neto gravado obtenido por rentas de trabajo, de capital o no laborales.



Hay algunas recomendaciones adicionales para optimizar los recursos invertidos a través de pensión voluntaria y alcanzar la meta de su futuro pensional de la manera deseada:



1. Diseñar un plan: la planeación financiera con la asesoría de expertos en la materia como los de Colfondos, acerca a nuestros afiliados al logro de sus metas de largo plazo.



2. Evitar el retiro prematuro de su capital: en momentos de crisis o de fluctuaciones importantes en los mercados es común que algunas personas decidan retirar su dinero de los fondos de inversión.



3. Buscar el acompañamiento de profesionales en inversión: Como los de Colfondos, quienes con su conocimiento y experiencia, lo orientarán para seleccionar la mejor alternativa en función a su edad, perfil de riesgo y objetivos de inversión.



4. Diversificar los ingresos en la etapa de retiro: construir un capital independiente de tu aporte a la pensión obligatoria le dará mayor libertad y seguridad para alcanzar sus metas, entre ellas, la de su futuro pensional.





En Colfondos somos expertos en la gestión de sus ahorros e inversiones.