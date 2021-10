Powwi se potencia y SuRed se convierte en su accionista

En días pasados SuRed, empresa del sector de operadores postales, comunicó de forma oficial que es el nuevo accionista de Powwi, una alianza estratégica que tiene como objetivo, la digitalización de los colombianos al realizar sus pagos y depósitos de forma electrónica, fácil y sencilla, generando inclusión financiera y haciendo parte de la reducción del efectivo en el país.



Powwi es una SEDPE (Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos) que brinda un crecimiento potencial a través de una oferta financiera y tecnológica a empresas que quieran digitalizar su ecosistema de pagos bajo el modelo Banking as a Service (Banco por Servicios), entregando alternativas digitales con opciones como llevar a cabo el pago de nómina, pagos con código QR propio y servicio de Marca Blanca (White Label), apalancado en la tecnología basada en APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones); donde los clientes de Powwi podrán obtener la aplicación vestida (Look and Feel) de su marca y todos los servicios propios, creando su ecosistema digital, además de su implementación en corto tiempo, a bajo costo y con fácil acceso.



Es por esto que empresas como SuRed han confiado en la experiencia de Powwi frente a un mercado competitivo, emergente y cambiante, logrando así crear en conjunto el nuevo producto MiCuenta-SuRed By Powwi, donde los usuarios podrán enviar, ahorrar y retirar dinero al instante, pagar servicios públicos o privados, hacer transferencias a otras entidades financieras y mucho más, todo desde su teléfono móvil.



“Powwi nos ha permitido complementar nuestro ecosistema digital con el fin de crear nuevos productos, entendiendo el comportamiento y las necesidades de los usuarios, para así poder entregar servicios a la medida”, afirma Mauricio Álvarez Berruecos, gerente general del grupo empresarial Matrix (propietaria de la marca SuRed).



“Con nuestro nuevo accionista fortalecemos la oferta de valor de Powwi, dado que contamos con un socio que nos ofrece trayectoria, capilaridad, reconocimiento y más de 20.000 puntos a nivel nacional, donde se podrán realizar transacciones monetarias y no monetarias”, agrega Jorge Bernal Robayo, presidente de Powwi.



Logros como estos convierten a Powwi en un referente clave frente a la categoría de SEDPES colombianas, generando conocimiento y confiando en las empresas que hacen de este país un continuo avance tecnológico y financiero.



Para acceder a los servicios para empresas o convertirse en un aliado, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico escribenos@powwi.co, ingresar a https://powwi.co o encontrarlos en Instagram como @powwico y en Facebook como powwiCo.



*Pagos GDE. vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Cumple con los lineamientos establecidos por la Ley 1735 de 2014.