Precisagro impulsa la tecnificación agrícola en Colombia

Con 45 años de experiencia en la región y más de 10 años en el mercado colombiano, la compañía latinoamericana de origen guatemalteco, Precisagro - Disagro, se ha consolidado como un referente de innovación dentro del sector agrícola, desde donde han generado todo un portafolio de productos, tecnologías y servicios especializados en búsqueda de producir más y mejor en los principales cultivos que Colombia tiene.

Entendiendo las necesidades de los agricultores y acompañando en el desarrollo tecnológico a los mismos, la compañía viene apostándole a la implementación de soluciones hechas a la medida de los cultivos, permitiendo maximizar el aprovechamiento de los nutrientes y fortaleciendo todo un ecosistema digital para mejores prácticas. De esta manera, de acuerdo con Estuardo Jara, director de Marketing regional para Precisagro, algunas de esas formulaciones más destacadas son: FertiCROP, Nitro Xtend y Biosmart Tech.



FertiCROP, según lo explica el directivo, son fertilizantes diseñados para cubrir los requerimientos nutricionales específicos de cada cultivo. Nitro Xtend por su parte, “lo que hace es que el uso del nitrógeno sea eficiente, se optimice y no se pierda en el suelo. De esa forma, aseguramos que el agricultor no desperdicie recursos por volatilización de nitrógeno y realmente vuelva eficiente su inversión en fertilizantes”, aclara.



Así también, Biosmart Tech se convierte en una solución que permite incrementar la eficiencia de nutrientes, facilitando su solubilización y asimilación por el cultivo. Esta tecnología estimula la planta por medio de una dinámica entre la raíz, suelo y microbioma, contribuyendo al bienestar ambiental y buscando maximizar el potencial genético de las plantas. “Esto nos permite tener suelos vivos, suelos activos que no solamente contribuyen a mayor productividad, sino realmente a soluciones sustentables con el medioambiente”, añade el directivo.





Innovación, a la orden del día

A este portafolio se suma AgritecGEO, un modelo de agricultura digital basado en herramientas de diagnóstico que permiten recabar, analizar y comunicar información precisa y accionable por medio de una aplicación digital que facilita la toma de decisiones oportunas para mejorar la rentabilidad.



“Aquí hablamos de servicios de agricultura de alta tecnología, y es preciso aclarar que esta no se refiere a una herramienta dirigida solo a grandes productores o que en términos financieros es demasiado costoso, pues no es así. Cuando nosotros hablamos de alta tecnología, nos referimos a un sistema que está al alcance de la mano de cualquier agricultor que con un teléfono inteligente puede tener acceso a información generada para su área y cultivo específico, contando con servicios de información precisa de clima, alerta de plagas y enfermedades, información precisa sobre las condiciones de humedad, las condiciones de consumo de nutrientes en su cultivo, le permite programar las operaciones, llevar la planilla de sus empleados, entre otras funciones”, destaca el director de Marketing.



Hoy, es posible afirmar que gracias a Precisagro, la agricultura digital es una realidad y no una aspiración más del mercado colombiano; AgritecGEO® atiende todos los cultivos clave del país con más de 100 agrónomos en el campo, brindando soporte a 120 mil hectáreas. Son cada vez más los actores que utilizan la plataforma, tomando decisiones óptimas y trabajando con información dentro de la misma.



“Por supuesto, más allá de esta iniciativa, también ofrecemos soluciones de protección de cultivos, soluciones de semillas, de riego y de 'plasticultura', todo de una forma holística, colocando las necesidades del agricultor en el centro de la oferta, ayudando a producir más y de una mejor manera”, puntualiza Jara.





Infraestructura de gran cobertura

En aras de llegar con todas estas herramientas al consumidor final, la compañía ha establecido, es su modelo y estrategia de ‘Go to Market’, dos maneras de hacerlo: una es de forma directa en el caso de agricultores grandes, agroindustria e industria de exportación; y otra, es a través de la cadena de distribución.



Para esto, se ha venido trabajando en la consolidación de una sólida infraestructura de gran cobertura que al día de hoy cuenta con más de 460 colaboradores, dentro de los cuales se reitera la importancia de sus más de 100 agrónomos en el campo, quienes acompañan día a día a los agricultores con asistencia técnica y recomendaciones efectivas.



En esa misma línea, Estuardo Jara anota que para el tema de nutrición de cultivos cuentan con dos plantas para el desarrollo de fertilización específica y especializada, con las cuales han logrado maximizar la cobertura que se requiere en Colombia: una, atendiendo la cobertura desde el Pacífico, ubicada en Yotoco Valle del Cauca y, otra cubriendo la zona del Atlántico, en Barranquilla.



“Adicionalmente, tenemos bodegas de distribución y centros logísticos en diferentes partes del mercado colombiano. Acabamos de inaugurar un centro logístico en Cundinamarca con el objetivo de atender las necesidades de flores, papas y hortalizas. Contamos con toda una red de distribución directa, un equipo especializado y distribuidores comprometidos que nos permiten garantizar al productor colombiano una cobertura óptima para atenderle”, agrega el director.



Precisagro continúa apostándole al desarrollo tecnológico, atendiendo las necesidades específicas de cada cultivo, buscando extender el uso de su plataforma de agricultura digital y a través de la misma llegar a más agricultores con mejores recomendaciones, contribuyendo al desarrollo agrícola efectivo de Colombia.