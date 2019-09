Primera plataforma de cobros digitales con seguridad biométrica.

La empresa colombiana Olimpia IT, experta en ciberseguridad, biometría y plataformas digitales, lanzó a comienzos del mes de septiembre SecurePay, la primera plataforma de cobros digitales que incorporará reconocimiento facial para brindar una experiencia de cobro y recaudo más segura a través de diferentes canales como WhatsApp, Correo Electrónico, mensajes SMS y Chatbots.





La plataforma SecurePay ingresa al mercado como una solución innovadora en seguridad digital gracias al reconocimiento facial y algoritmos de inteligencia artificial para la protección de las transacciones de los clientes, permitiendo a los comercios lograr la identificación de los rasgos físicos de las personas que realizan las compras desde dispositivos móviles o de escritorio, disminuyendo así la tasa de fraudes online.



Según Daniel Medina, gerente general de Olimpia IT “la seguridad biométrica usada por SecurePay asegura, valida y facilita los procesos, cobros y recaudos de los negocios, incentivando el uso de las nuevas tecnologías para las empresas que le apuestan a la transformación digital y al fortalecimiento y expansión de valor en sus servicios “.



Los usuarios que tengan desde emprendimientos hasta grandes empresas y no quieren perder una oportunidad de venta porque su cliente no cuenta con efectivo al momento de hacer el pago, o se encuentra en otro lugar, podrán mejorar su servicio y experiencia de usuario enviando un link de cobro a través de WhatsApp o Redes Sociales.



Además, para los negocios que cuenten con un proceso de recaudo o cobro de cartera manual, con SeurePay podrán gestionar sus cobros y programarlos de manera recurrente, ayudando a automatizar y a mejorar el recaudo de su negocio para llegar a sus clientes a través de los canales de comunicación que actualmente son consultados desde diferentes dispositivos móviles y computadores.



Cabe resaltar que esta solución es un camino hacia la innovación de cobros y recaudos digitales en empresas de diferentes sectores, que promete acompañar el proceso de venta y la expansión de negocios de forma rápida y confiable.



Beneficios de lanzamiento e integración con el ecosistema de emprendimiento digital



Junto con el lanzamiento de SecurePay se anunció que los primeros clientes de la plataforma de cobros tendrán, de manera gratuita, el servicio de Factura Electrónica, permitiendo que las compañías resuelvan integralmente su necesidad regulatoria con la DIAN.



Centro de Experiencia e Innovación Digital

​

Olimpia cuenta con un espacio diseñado bajo el concepto de espacios flexibles y zonas de interacción, que se convierte en un lugar en el cual los visitantes pueden vivenciar los últimos avances en materia de seguridad digital, seguridad biométrica y pagos electrónicos. También, cuenta con estaciones de interacción con realidad aumentada, realidad virtual, machine learning, robótica y visión artificial; tecnologías desarrollados pensando en las necesidades de los diferentes segmentos de negocio como lo son gobierno, financiero, transporte, utilities & carriers, entre otros.

Los usuarios lo pueden visitar en la ciudad de Bogotá, agendando una visita personalizada en OlimpiIt.com.