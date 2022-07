Protección con responsabilidad ambiental

Hace ocho años llegó a Colombia Isdin, una marca especia¬lizada en cosmética y dermatología fundada en España en 1973. Su filo¬sofía se basa en crear productos para cuidar la piel, pero con principios de responsabilidad social y de un impac¬to amigable al medio ambiente.

Su éxito es innegable. En los tres primeros años, con una inversión de cerca de 4 millones de euros, lsdin logró el punto de equilibrio en el país. “Hoy presentamos números negros absolutos y nuestra compa¬ñía muestra márgenes interesantes, además de una cifra de generación de empleo importante”, señala Sil¬via Salcedo, country manager de la marca.



En estos ocho años, la empresa se convirtió en líder en el segmento de los fotoprotectores, con un 26% de marketshare. “Tenemos unas ven¬tas totales de nuestras 65 marcas de casi 20 millones de euros y cre¬cimientos desde el primer día siem¬pre en doble y triple dígito”, afirma la country manager.



En este momento, Isdin genera 45 empleos directos y cuenta con 150 indirectos, representados en personas consejeras en punto de venta. Un 95% de ellas son muje¬res, de las cuales más del 70% son cabeza de hogar.



“ Capaci¬tamos a nuestras colaboradoras y les armamos una profesión como dermoconsejera, además de ense¬ñarle herramientas tecnológicas para hacer diagnóstico de piel. Una vez que aprenden a desarrollar esta carrera, pueden conseguir trabajo en este y en muchos otros tipos de empleo”, explica.



El principal diferencial de Isdin con la competencia, de otra parte, es la innovación. “La tenemos dentro de nuestro ADN –advierte Salcedo–. A lo largo de nuestra historia hemos implementado tecnologías como nadie lo había hecho, como por ejemplo la que mejora la textura de nuestros fotoprotectores. Los tra¬dicionales eran difíciles y la percep¬ción del usuario era que se aplicaba la crema y quedaba blanco. Nosotros cambiamos ese concepto, al lanzar un fotoprotector que es hidratante y, sobre todo, rico de aplicar”.



La compañía también innovó en otros temas, como por ejemplo en fotoprotectores que no hacían arder los ojos. “Eso era impensable. Los tenistas, por ejemplo, preferían jugar sin el producto por ese efecto, que nosotros solucionamos con innova¬ción”, agrega.

También los nadadores de alto ren¬dimiento y los apneistas lo usan con tranquilidad. “Eso no pasaba antes. Ese es el secreto: que el usuario nos ama”, dice. El otro factor que diferencia a Isdin en el mercado es el desarrollo sostenible de la compañía, que im¬plementa de múltiples formas.



“En ello ha habido una evolución. Hace cinco años, por ejemplo, empezó a demostrarse con el tema de la con¬taminación de los océanos, cuan¬do se probó que el uso de nuestros productos no causaba ningún daño al microambiente marino”, añade la country manager.



La marca, además, es la primera compañía de dermocosmética es¬pañola que obtiene la certificación B Corp, un sello que legitima a aquellas que invierten esfuerzos en la mejora de la sociedad. Con esta certifica¬ción, Isdin pasó a formar parte de las 3.800 empresas del mundo que cuentan con este sello.



Además, como indica la ejecutiva, el fotoprotector es la primera línea de tratamiento contra el cáncer de piel y parte fundamental del éxito de Isdin es que lanzó el primero de ellos que se usa como coadyuvante contra el cáncer de piel no melanoma.



Como balance final de estos ocho años de presencia en Colombia, la country manager propone seguir luchando contra la incertidumbre del país. “Hay que sacar el optimis¬mo que nos caracteriza y seguir haciendo lo posible por sostenerlo”, concluye.