Proteger sus datos en la nube o locales es un tema primordial

Hoy en día uno de los mayores riesgos de las empresas es caer en un ciberataque, y uno de los principales vectores de ataque son las identidades autorizadas, ya que allí se alojan todos los accesos que tienen a la información por parte de sus usuarios, empleados, contratistas, etc. Los ciberdelincuentes aprovechan la poca seguridad que hay en un simple usuario y contraseña y han logrado encontrar formas para robar esas credenciales de acceso y entrar suplantando la identidad de una persona.

Teniendo de precedente que la ciberseguridad es crucial porque protege todo tipo de datos contra robos y pérdidas, incluyendo datos confidenciales, información de salud protegida (PHI), información de identificación personal (PII), propiedad intelectual, información personal, datos y sistemas de información gubernamentales y comerciales.

Patricia Prada, gerente de Ciberseguridad de Intexus y Veriddica, explicó los puntos más relevantes en cuanto a la gestión de identidades con autenticación multifactor, que es clave a la hora de blindar los accesos:



¿Qué es la autenticación y qué importancia tiene hoy para las empresas?



La autenticación es un proceso que permite verificar que una persona es quien dice ser y está autorizada para ingresar a aplicaciones, software o información. Ha cobrado mucha relevancia para las compañías, porque en este mundo, que cada vez es más digital e híbrido, las empresas han detectado brechas de seguridad en los accesos de las personas a los aplicativos o repositorios de data confidencial.



Los ciberataques evolucionan, se perfeccionan y hay que blindar los accesos a la información. Un usuario y contraseña hoy en día no son suficientes para garantizar la seguridad en ese acceso a información. Ahora es necesaria una autenticación multifactor que permite mezclar esa información que sabes (usuario y contraseña), con algo que eres (huella, reconocimiento facial, etc.) y algo que tienes (un token, una OTP -One time password). Esta combinación permite garantizar que la persona que accede es quien dice ser.



¿Por qué la autenticación multifactor es una forma de protección de los accesos a los sistemas o software de las compañías y cómo se hace dicho proceso?



Aproximadamente el 58% de los incidentes con datos sensibles son causados por insider Threat. Es decir, una amenaza interna que generalmente se resume en los mismos empleados quienes muchas veces no son conscientes que están siendo la puerta de entrada a un ataque. La gestión de identidades con autenticación multifactor, permite que las credenciales sean más fuertes, añadiendo al momento del acceso a la información otro factor de verificación de identidad como, por ejemplo, una clave temporal que llega al celular, un reconocimiento de huella o facial y de esta manera se garantiza que la persona que está intentando acceder es quien dice ser. Adicional una solución como ID as a Service tiene la capacidad de utilizar inteligencia la cual permite parametrizar que tanto riesgo representa un usuario y así mismo poder generar reglas que fortalecen la seguridad al momento de dar permisos de acceso a los diferentes aplicativos y servidores, es decir, es posible configurar la autorización de acceso a un usuario o grupos de usuarios en un horario específico, en una ubicación geográfica deseada o a ciertos roles específicos.



Es bien sabido que hoy en día es muy fácil robar un usuario y contraseña, a través de diferentes técnicas usadas por ciberdelincuentes y además las personas aún no están lo suficientemente informadas para poder evitar estos ataques. Cuando un delincuente ya logra acceder a un usuario y contraseña puede fácilmente entrar a los sistemas de una organización y robar información confidencial, atacar sus sistemas y poner en riesgo la seguridad de la compañía.



Un ciberataque por no tener protegidos los accesos a sistemas es mucho más común ahora que tenemos personas en la organización trabajando desde oficina y de forma remota, entonces realmente hay una gran brecha de seguridad para las empresas. En la medida que se implementa una solución como autenticación multifactor y se educa a las personas igualmente en ciberseguridad, vamos a reducir notablemente estos riesgos.



¿Qué tipo de inversión en infraestructura o costos le implica a una empresa?



En realidad, una opción como Id as a Service que ofrece Veriddica e Intexus, es una gran opción para las empresas porque permite tener el servicio en la nube, lo cual implica que no deberán tener costos adicionales como la inversión en infraestructura, en personal altamente capacitado, en soporte de la operación porque nosotros nos encargamos de todo y la compañía logra ágilmente blindar los accesos a la información de su empresa.



¿Qué es Veriddica e Intexus y cómo nacen?



Veriddica es una compañía fundada hace más de 25 años, que surgió con el objetivo de apoyar a otras compañías en la generación y personalización de documentos de identificación. Durante todo su recorrido fue creciendo, el mundo se fue transformando y con ello la compañía se convirtió en experta en identificación de personas tanto de manera física como digital. Intexus por su parte, surgió en la misma época y se ha especializado en soluciones de protección de data y en medios de pago para el sector financieros, fintechs, seguros, Etc.



Hoy en día ambas compañías tienen un portafolio mucho más amplio donde se ha desarrollado una gran experiencia en soluciones de identificación digital, entrando ya en un mundo de protección de datos a través de la identidad digital segura de personas y es ahí donde se toca todo el tema de autenticación. Adicionalmente, cuentan con un portafolio de protección de data robusto con soluciones como cifrado, PKI, gestor de llaves criptográficas entre otros.



Veriddica se ha convertido en aliado tecnológico para el desarrollo de documentos de alta seguridad como el pasaporte colombiano. Somos líderes en el mercado en emisión de documentos de tránsito. Intexus por su parte, en aliado clave de los bancos más grandes del país en temas de ciberseguridad y protección de data y también en líder de emisión instantánea de tarjetas financieras.



Ambas compañías han tenido un gran recorrido y son partners clave de entidades gubernamentales, de empresas del sector financiero, educativo, de servicios, gracias a esa experiencia que han desarrollado.



¿Cuál es el plus que le ofrece Veriddica e Intexus a sus clientes?



Nuestra trayectoria de más de 25 años realmente muestra con logros importantes esa gran experiencia que tenemos en identificación física, digital y en protección de data. Hemos desarrollado proyectos para gobierno y para sector financiero que tienen un alto nivel de seguridad, para los que se requiere un talento humano de altas capacidades, expertos, desarrolladores de soluciones que tienen la mejor tecnología.



Estamos aliados con los mejores fabricantes de soluciones de identificación del mundo, lo cual sumado a esta gran ‘expertise’ que tenemos hace que realmente podamos asesorar, acompañar e implementar soluciones para que otras compañías se dediquen a su ‘core’ de negocio, porque en nosotros tienen al mejor aliado para la identificación de personas en el mundo físico o digital.



Tenemos un equipo grande especializado de servicios profesionales con las certificaciones comerciales y técnicas más altas en las diferentes soluciones que manejamos que nos permite brindar acompañamiento local a los clientes en todo el País para llevar a cabo la implementación exitosa de sus proyectos y así mismo apoyarlos con el soporte local e incluso administración una vez se encuentran en producción y operación.



