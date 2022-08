Así puede obtener renta en dólares invirtiendo en República Dominicana

Cientos de playas, una temperatura media de 29 grados centígrados durante los 12 meses del calendario y la llegada de aproximadamente 6,5 millones de turistas por año, son tres de los factores más importantes de República Dominicana, un país que cuenta con una de las economías de América Latina que tienen mayor velocidad de crecimiento y que hoy es catalogado como un excelente destino para invertir en proyectos inmobiliarios

En línea con lo anterior, cuando se habla de República Dominicana, se habla de Punta Cana, el lugar de mayor atracción turística de Centroamérica y, por ende, el camino seguro hacia un alto retorno de inversión.



“Punta Cana no tiene punto de comparación porque es un destino apetecido a nivel mundial, lo que quiere decir que al invertir en los modelos que ofrece con apartamentos para rentas cortas, habrá una alta tasa de ocupación que generará un muy buen retorno de inversión. A la fecha, se estima que sería de aproximadamente 7,75 por ciento anual”, afirma Jesús Rico Vargas, socio de GRG Inmobiliaria.



Parte de las ventajas de invertir en Punta Cana están asociadas a la situación económica que se vive a nivel nacional e internacional, es decir, debido a las medidas inflacionarias provenientes de los gobiernos y una crisis económica sin precedentes, surge la necesidad de salvaguardar el patrimonio.



“Al invertir en Punta Cana se tiene la posibilidad de acceder a ciertos beneficios: invertir en un lugar seguro y en el cual se puede proteger el patrimonio, no necesitar visa para hacerlo, aumentar el capital a través de una renta en dólares y contar con la posibilidad de realizar la compra a título personal con opción de herencias y no por medio de otras figuras jurídicas complejas”, dice Erver Hernández, CEO de GRG Inmobiliaria.

Por lo general, los inversionistas buscan multiplicar su capital, y en ese sentido, en Punta Cana lo podrán hacer al dolarizarlo y resguardarlo de la inflación y la devaluación, ya que justamente es allí donde se les presentará la oportunidad de mantenerlo estable durante un largo periodo de tiempo o recuperarlo para moverlo a otro destino; todo con la intención de no perder lo invertido.



“Por otro lado, los inversionistas no desean perder su patrimonio y menos cuando se trata de altos impuestos, por lo que, en República Dominicana, existe la Ley 158-01 que les permite a los compradores gozar de exenciones de impuestos hasta por 15 años, siempre y cuando la inversión sea en turismo, lo que les representa un aumento en ahorros según el valor que hayan cancelado”, explica Hernández.



Ahora bien, ¿cómo saber dónde invertir en Punta Cana y hacerlo de la forma correcta?

Inmobiliaria GRG

Feria inmobiliaria de apartamentos turísticos en Punta Cana



Con el objetivo de reunir a expertos en inversión y contarle a los interesados las ventajas de comprar vivienda con fines turísticos en Punta Cana, del 30 de agosto y hasta el 1 de septiembre, se llevará a cabo la primera Feria inmobiliaria de apartamentos turísticos en Punta Cana para inversionistas nacionales e internacionales, con el respaldo de GRG Inmobiliaria y Jesús Rico Vargas como organizadores, y el apoyo de Noval Properties, la constructora más importante de República Dominicana.



“En este primer encuentro, los interesados en invertir en República Dominicana o Punta Cana conocerán información sobre el gran potencial que existe en un país en el que se puede invertir sin necesidad de visa y se puede recibir renta en dólares. Una vez haya terminado la Feria, quienes decidan invertir, podrán tener la posibilidad de asistir a asesorías personalizadas en donde descubrirán las mejores opciones de compra inmobiliaria y financiación”, puntualiza Hernández.



El evento contará con la participación de Ramón Ant. Ramírez, alcalde de Verón, Punta Cana; Zanony Severino, director de Inversiones de ProDominicana; César Latrilla, CEO de Noval Properties; Bárbara Warren, directora de Desarrollo Internacional de Noval Properties; Jearmanda Ramos, ejecutiva de ventas de Atlántida; Yasmín Martínez, abogada de Noval Properties; Sonia De Lezaeta, especializada en Cap Cana Senior Noval; Yahaira Batista, directora en Santo Domingo para Noval Properties; Lorena Sevilla, directora en Punta Cana para Noval Properties y Omar Abadi, representante de la administradora Caribbean Connections de Noval Properties, entre otros.



“Entender y aprender cómo funciona el mercado inmobiliario de República Dominicana y Punta Cana es clave para tomar decisiones acertadas. Hoy la invitación es a que se registren y participen de la primera Feria inmobiliaria de apartamentos turísticos en Punta Cana para inversionistas”, finaliza Rico.

Para obtener más información, conocer la programación y registrarse totalmente gratis, ingrese a https://feriainmobiliariapuntacana.com/s/feria/4.



Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer ningún tipo de recomendación. Al momento de tomar una decisión, consulte todas las fuentes que considere necesarias.