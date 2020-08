¿Qué hay detrás de la transformación digital para las pymes?

La transformación digital desde hace unos años, ha venido posicionándose en el mundo empresarial como una necesidad que exige el mercado para optimizar procesos, y obtener mayores beneficios en los diferentes sectores de negocio. Hoy en día, se ha podido comprobar, luego de la aparición del COVID-19 y el hecho de tener que incorporar el teletrabajo como una dinámica esencial, para poder seguir prestando servicios, que la transformación digital y las herramientas que ofrece, son un requisito con numerosas ventajas para mejorar la competitividad y crecimiento.





Y es que desde que las pymes optaron por evolucionar digitalmente e implementar procesos como la facturación electrónica, y los software administrativos en la nube, han podido comprobar que el apoyarse en este tipo de mecanismos, les ha facilitado llevar a cabo sus funciones; reducir costos operativos; manejar los datos de una forma más segura; disminuir los tiempos y lograr mayor productividad, entre otros.



Pero para conseguir éxito en la transformación digital, expertos aconsejan recurrir a aliados tecnológicos que brinden ese tipo de servicios, y para facilitar esa transformación, en Colombia existe Aliaddo, una compañía que tiene todo lo que las pymes requieren para aumentar la competitividad, y la productividad en sus organizaciones. Este proveedor tecnológico, está autorizado por la Dian, y a diferencia de otras entidades, le da la posibilidad a sus clientes de adquirir un software contable y administrativo, con el que tendrán una visión global en tiempo real del flujo de efectivo, y sin tener conocimientos contables, alimentarán la información financiera y contable de la empresa. Además, podrán enviar facturas, cotizaciones y estados de cuentas a sus clientes en poco tiempo; tomar decisiones con información precisa y disponible en línea; conocer el estado de la empresa con informes y reportes gráficos en tiempo real; y recibir acompañamiento por parte de Aliaddo a través de chat, correo o teléfono.

“Transformación digital no es solo adquirir un software, también es analizar la información por medio de herramientas, y Aliaddo ofrece reportes que le permiten a los gerentes y otros directivos, tomar decisiones con datos en tiempo real y de forma confiable. La toma de decisiones no se trata solamente de ingresar información en varios sistemas, sino de poder analizarla integralmente en tiempo real”, afirma Carlos Angulo, gerente general de Aliaddo.



Así las cosas, y para que una organización tenga todo en una sola aplicación, y no entre en reprocesos, Aliaddo cuenta con todas estas funcionalidades integradas, que permitirán tener control total de la empresa, evitando errores, pérdidas, insatisfacciones, y hasta sanciones. Si desea conocer más información y enterarse sobre lo práctico que es simplificar las gestiones de las pymes, ingrese a https://www.aliaddo.com/