¿Qué hay detrás de los buenos rendimientos de BBVA?

Trabajo en equipo y un proceso de inversión disciplinado, robusto y bajo estándares globales son las claves que le han permitido a BBVA Colombia obtener un crecimiento del 20,1 % en activos gestionados y de un 9,2 % en número de partícipes en sus Fondos de Inversión Colectiva (FICs) durante el primer trimestre del año. A lo anterior se suma una visión estratégica de los activos, guiada por un útil modelo cuantitativo. Todo lo anterior ha llevado a que las rentabilidades ajustadas de los portafolios de inversión de BBVA no pasen desapercibidas. De hecho, por su buen desempeño en tiempos recientes, cuatro de sus fondos de inversión fueron reconocidos en los más recientes Premios Prixtar.

Mauricio Wandurraga, presidente de BBVA Asset Management, habla sobre la dinámica reciente de los portafolios del banco y la estrategia detrás de su gestión de inversiones.



¿Cuál fue el desempeño de los fondos de inversión y fiducias de BBVA durante el primer trimestre del año?



En líneas generales, está siendo un excelente inicio de año para el sector fiduciario y, por tanto, para las metas de los clientes, gracias al buen rendimiento de los portafolios. En FICs, crecio un 20,1 % en activos gestionados y un 9,2 % en número de partícipes. Y, respecto a la línea de fiducia, está siendo un año retador para el sector de la vivienda nueva; ha habido caídas importantes en ventas pero, pese a esta desaceleración, la dinámica de BBVA Fiduciaria ha sido positiva, obteniendo incrementos del 11 % en negocios de fiducia inmobiliaria durante el primer trimestre del año.



Recuérdenos los diferentes portafolios de inversión de BBVA Colombia.



Cuentan con seis fondos de inversión especializados en renta fija nacional pública y privada, que difieren entre sí por su horizonte de inversión y perfil de riesgo principalmente. Además, BBVA Fiduciaria cuenta con fondos que invierten en activos globales como los fondos Multiestrategia o el fondo BBVA Balanceado Global. BBVA Fiduciaria cuenta con una amplia gama de fondos que se adaptan a las necesidades de cada inversionista, según su nivel de aversión al riesgo, necesidades de liquidez y horizonte de inversión. Cuatro de estos fondos fueron reconocidos por Prixtar, ¿por qué? Es un orgullo para nosotros comunicar que Prixtar reconoció a tres de nuestros fondos de inversión de renta fija nacional por ser los mejores en rentabilidad ajustada dentro de su categoría. Estos fueron:



• BBVA Páramo: el primer fondo sostenible de Colombia obtuvo el primer puesto en la categoría ‘Renta Fija Pesos de Largo Plazo’. Cabe destacar que este fondo dona el 25 % de sus comisiones a la restauración de áreas ambientalmente estratégicas en ecosistemas de páramo dentro del Parque Nacional Natural Sumapaz. • BBVA Digital: ganó la categoría ‘Renta Fija Pesos de Liquidez’.

• BBVA Plazo 30: se ubicó en el segundo lugar en la categoría ‘Renta Fija Pesos Corto Plazo’. Igualmente, en lo que respecta a renta fija y acciones internacionales, cabe destacar que el fondo BBVA Balanceado Global ocupó la primera posición de la categoría ‘Balanceado Alto Riesgo Global’. En una nueva ocasión, los fondos obtienen el reconocimiento de Prixtar. Esto permite reflexionar sobre la importancia de tener un proceso de inversiones robusto y un excelente equipo de trabajo con áreas de producto, comercial, riesgos e inversiones, lo que lleva a que BBVA mantenga su liderazgo en términos de rentabilidad asociada al riesgo. Todo esto es relevante porque permite darle mayor valor agregado a nuestros clientes en el mediano plazo y de forma consistente.



¿Cuál es la estrategia de BBVA detrás de estos buenos rendimientos?



El excelente desempeño de los fondos es un reflejo del estricto cumplimiento del proceso de inversión que, apoyado en los beneficios que brinda ser una gestora global, permite mantener el foco en una visión estratégica de los activos. Así, se navega entre los mercados en tiempos complejos como el año pasado. Esto, por supuesto, incluye la toma de decisiones tácticas, lo cual se consegue con el uso permanente de modelos cuantitativos y estadísticos. Sin duda, los logros conseguidos no hubieran sido posibles sin un gran trabajo en equipo por parte de los gestores del portafolio y de áreas conexas como riesgos y apoyos globales. El proceso de inversiones de BBVA Asset Management mantiene un foco en mejoramiento continuo, apoyado en el entendimiento de la gestión de riesgos y la inclusión de modelos cuantitativos.



En un contexto de presiones macroeconómicas de todo tipo, ¿qué rumbo tomará la gestión de inversiones de BBVA?



En BBVA Asset Management considera que las volatilidades producto de las presiones bajistas sobre el crecimiento económico, así como la probable persistencia en niveles altos de las medidas básicas de inflación, no deberán desviar la mirada del valor fundamental de los activos. La proximidad del fin del ciclo alcista en tasas de interés e inflación muestran que hoy existen oportunidades, valor de largo plazo y riesgos de no permanecer invertidos en esta coyuntura. Por tanto, se continua invirtiendo con la convicción y el respaldo que nos da nuestro proceso de inversión, buscando el mejor balance riesgo beneficio para nuestros clientes.



¿De qué manera la transformación digital de BBVA ha favorecido a los clientes de sus fondos?



La transformación digital ha venido siendo una de las prioridades estratégicas del Grupo BBVA a lo largo de los años. En BBVA Asset Management ha acercado a nuestros clientes con las oportunidades de la nueva banca, ofreciendo continuas evoluciones en nuestros canales digitales. Desde la vinculación a fondos por la app móvil hasta una futura nueva funcionalidad, que muy pronto pondremos a disposición de todos los clientes del sector financiero, para permitirles a los colombianos acceder a nuestro portafolio sin necesidad de ser cliente BBVA, favoreciendo el acceso a los mejores productos del mercado.



Finalmente, ¿qué mensaje quisiera extenderles a sus inversionistas?



En esta oportunidad quisiera aconsejarlos: busquen la mejor asesoría al tomar decisiones de inversión y piensen siempre en el largo plazo. Sean disciplinados y no pierdan el rumbo cuando el mercado ejerza mayor presión en sus carteras originando pérdidas innecesarias. Por eso es tan importante estar muy cerca de su gestor de confianza.