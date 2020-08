¿Qué le espera a la educación después de la pandemia?

La pandemia ha puesto a prueba la manera en que las sociedades estaban funcionando y, sin duda, producirá transformaciones profundas en muchos ámbitos de la vida. Uno de los sectores que se ha visto mayormente impactado es la educación. Por esa razón, Skandia y Portafolio han organizado el foro virtual ‘Transformación educativa post covid-19: valores para un nuevo mundo’, que se celebrará el próximo viernes 21 de agosto, a las 9 a.m.

Skandia es una compañía de servicios financieros con presencia en Colombia desde hace más de 60 años que, en medio de los retos que ha traído la crisis sanitaria y económica del covid-19 al país, lanzó una iniciativa llamada ‘Valores para un nuevo mundo’.



Esta iniciativa busca empoderar a las personas para que tomen decisiones conscientes en su vida, sobre la base de tres aspectos fundamentales en los cuales es necesario profundizar: la innovación, como la capacidad de encontrar nuevas soluciones en medio de situaciones difíciles; la sostenibilidad, para dejar un mundo mejor a las próximas generaciones; y la conciencia financiera, que es la capacidad de entender y asumir la realidad para tomar decisiones responsables de cara al presente y al futuro.



En la toma de decisiones conscientes y en la construcción de la sociedad, la educación desempeña un rol fundamental. En un momento en el que aún no es claro cuándo podrán los estudiantes y los docentes volver a las aulas, es necesario que como sociedad conversemos sobre qué ha pasado en estos meses y qué se avecina. La educación entendida no como una proveedora de conocimiento, sino como la formación integral de un ser humano, como un conjunto de valores, es pues un pilar fundamental en esta construcción de sociedad.



Indudablemente, la situación ha dejado grandes aprendizajes. Por ejemplo, los niños y jóvenes han demostrado una gran capacidad de adaptación, aunque extrañan las interacciones personales. De hecho, se ha realzado el valor del contacto humano.



Igualmente, el cuidado de sí mismo y del otro se ha revelado como un asunto importante, tanto para contener el nuevo coronavirus, como para la construcción de la sociedad: solo cuidándonos física y emocionalmente podremos contribuir al ámbito colectivo.



Precisamente, el manejo de las emociones también es algo sobre lo que hay que reflexionar, pues los efectos que la incertidumbre y el miedo están generando obligan a la educación a prestar más atención a este tema.



De la mano de lo anterior, se demuestra que la educación no solo debe ser aprendizaje académico, sino que precisa reforzar temáticas como la educación financiera y el valor del ahorro. Esta crisis prueba que pocos colombianos hacen una planeación financiera, independientemente de su nivel de ingresos.



Este es uno de los aspectos que hay que trabajar en la educación de los niños y niñas de Colombia, ya que solo entendiendo la importancia del ahorro estaremos protegiendo a las familias e impulsando el crecimiento económico.



Por otra parte, la pandemia ha dejado temas positivos, como la colaboración entre varios colegios privados, que se han dedicado a compartir buenas prácticas recíprocamente. Esto debería extenderse para acompañar también a la educación pública, que ha enfrentado retos particulares, como la falta de conectividad y de preparación de los docentes para el manejo de nuevas tecnologías.



Queda, pues, un trabajo importante por hacer en el que es preciso cerrar brechas. Ya lo dijo Maria Montessori: “El adulto de hoy es el resultado del niño de ayer”. En ese sentido, la educación de hoy es la preparación para el mañana.



Estos y otros temas serán tratados en el foro organizado por Portafolio y Skandia, que contará con la presencia de cuatro expertos invitados:



· Ana Paulina Maya, co-creadora y actual coordinadora nacional, orientadora y líder en educación en casa de la Red Enfamilia.



· Diana Manrique, que hace parte de Kalapa, una comunidad de aprendizaje para co-crear con las familias un camino alternativo para niños y jóvenes en el que el aprendizaje sea consciente y con sentido.



· Pablo Lipnizki, fundador y director general del Colegio Ekirayá, quien además tiene un máster en Programación Neurolingüística e Ingeniería Mental, y cuenta con un certificado de Guía Montessori Internacional.



· Camilo Camargo, rector del Colegio Los Nogales, quien tiene estudios de pregrado en Biología y Estudios Ambientales, y de posgrado en Biología de la Conservación, por la Universidad de Pennsylvania.



El foro será moderado por Ana María Constaín, psicóloga de la Universidad de Monterrey (México), con un máster en Psicoterapia Humanista Integrativa para Niños y Adolescentes, del Instituto Galene (España). Usted podrá seguir el evento en vivo a través de Youtube: www.youtube.com/watch?v=rx3lApUDn7M&feature=youtu.be.