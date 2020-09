“Queremos compartir nuestra experiencia y tecnología”

La compañía nació hace más de 20 años con el firme propósito de generar valor no solo a la empresa y a sus trabajadores sino a la sociedad en general. Desde entonces, el equipo de Aceites Finos trabaja en la búsqueda y ejecución de mejores prácticas, las cuales le han permitido ofrecer productos de excelente calidad, inocuidad y sostenibilidad a diferentes sectores industriales.



Así ha venido implementando procesos con menores costos, usando tecnología limpia, ejecutando mejores prácticas de seguridad y salud para sus trabajadores, teniendo siempre en cuenta el desarrollo sostenible.



“Contamos con una planta en Madrid, Cundinamarca, donde desarrollamos nuestrosprocesos de refinación y fraccionamiento. Así mismo, disponemos de una planta de interesterificación enzimática totalmente automatizada, la cual utilizamos para el desarrollo de grasas especiales. Este proceso innovador también nos permite fabricar margarinas industriales para panadería, pastelería y repostería

100 por ciento de origen vegetal con 0 por ciento grasas trans, de alta calidad, característica única de nuestras margarinas Marca San Fermín”, señala Rocío Villar, gerente de Aceites Finos.





Es importante resaltar que la interesterificación enzimática, comparada con otras alternativas de modificación de grasas especiales, ofrece múltiples beneficios: produce una grasa más natural, no hay formación de subproductos, no hay isómeros trans, no cambia el color en la mezcla de grasas, no necesita lavado o post blanqueo y no se utilizan productos químicos.



“Fuimos pioneros en Colombia en la adaptación a nuestros procesos de la interesterificación enzimática, con el que obtenemos grasas de mejor calidad nutricional por medio de modificaciones físicas, sin hacer uso de catalizadores químicos, creando productos de alta calidad, funcionalidad y desempeño”, añade la ingeniera Villar.



Esta tecnología de vanguardia ha hecho que se consolide en el mercado como una empresa que se adapta a las nuevas exigencias, a los nuevos hábitos de consumo, así como a la generación de alternativas de alimentación más saludables.



“Nuestra planta ‘Inter’ cuenta con una planta piloto, lo que nos permite, con el apoyo del área de Investigación y Desarrollo, realizar pruebas y ensayos previos para la creación de nuevos productos acordes con las características y necesidades de nuestros clientes, para generar nuevas formulaciones, mejorando así continuamente los procesos”, comenta la ingeniera Patricia Pinzón, miembro de la Junta Directiva.



La tecnología e innovación han sido fundamentales para tecnificar los procesos y entregar productos con altos estándares de calidad. ACERITES

TRANSFORMAMOS VIDAS



La misión de esta empresa colombiana es la transformación del aceite de palma por medio de sus procesos de refinación y fraccionamiento, dando soluciones a distintos sectores como el de cosmética, biocombustibles, biolubricantes y detergentes, entre otros. Su principal materia prima la obtiene de empresas colombianas, en su mayoría de los Llanos Orientales, aportando así a la generación de empleo en el Sector Agrícola.



Aceites Finos presenta a la industria oleoquímica, la tecnología de Interesterificación enzimática, como la tecnología más moderna dentro del sector de grasas y aceites y que se convierte en la alternativa más saludable para todos aquellos clientes potenciales que desean evitar el proceso de hidrogenación, obteniendo una variedad de sustitutos de derivados grasos con las mismas características específicas de calidad, funcionalidad, propiedades nutricionales y dando cumplimiento a cabalidad con los requisitos

legales.



“La empresa no solo está comprometida con sus trabajadores, sino con el desarrollo económico del país, a través de la adecuación de sus procesos bajo el Modelo de Sistemas Integrados de Gestión, con el fin de maximizar la calidad de los productos diseñados, mejorar su competitividad, proporcionar calidad de vida a sus colaboradores y procurar el cuidado del planeta” apunta la

ingeniera Rocío Villar.



LOS RETOS

​

Luego de veinte años en el mercado, Aceites Finos reconoce que el entorno es altamente cambiante, por lo que día a día dedica sus esfuerzos a fortalecer su línea de investigación y desarrollo de sus procesos, particularmente el de interesterificación enzimática, refinación y fraccionamiento, no solo para la transformación y creación de nuevos productos, más sanos para el consumidor, sino como un compromiso sólido y confiable de desarrollo sostenible.



“Queremos compartir nuestra experiencia, conocimiento y tecnología para ofrecer procesos más verdes y sostenibles, ofrecer nuevos productos, continuar fortaleciendo alianzas con otros sectores, llegar directamente a más consumidores finales, ser más fuertes en el mercado local. Todo esto, teniendo siempre presente los valores de la empresa, como lo son compromiso, innovación, confianza, transparencia e integridad”, puntualiza la ingeniera Patricia Pinzón, miembro de la Junta Directiva.