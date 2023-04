Quest, una franquicia con respaldo y posicionamiento asegurado.

Quest, marca colombiana dedicada al diseño y comercialización de prendas de vestir y complementos, con más de 25 años de experiencia en el lanzamiento de colecciones propias y con una trayectoria comercial que respalda sus iniciativas de crecimiento y expansión irrumpe en el mercado con el propósito de ampliar sus horizontes de posicionamiento. Su incesante dedicación y compromiso hace que hoy tenga 84 tiendas propias y 42 franquicias a lo largo y ancho del territorio colombiano.

Con el paso de los años ha evidenciado su interés en impactar, aportar, crecer y ser una marca con una potente promesa de valor y diferenciación. Ejemplo de ello es la evidente transformación que atraviesa, apostándole a la transformación digital y tecnológica, al desarrollo en su cadena de abastecimiento y a su modelo de moda con innovación.



Su estrategia, aumentar su presencia de marca en Colombia y explorar horizontes internacionales como indicador de alcance e impacto con su innovador modelo de franquicias. Una oportunidad de inversión respaldada por el know how en la industria y una rentabilidad garantizada a 2 dígitos,



QUEST QUEST

La clave de éxito para desarrollar este modelo ha sido el estandarizar procesos, priorizar y fidelizar el talento humano, mantener el liderazgo y no perder de vista que como empresa tienen una responsabilidad con el planeta y la relación con el entorno que le rodea.



Y es que pensar en los demás es fundamental para tener marcas comprometidas, que contribuyen no solo al progreso económico y sostenible de la industria, sino también el progreso social; impactar positivamente a colaboradores y sus familias. Esta es una de las apuestas de Quest, la cual cuenta con más de 800 empleos directos y 3000 indirectos, liderada en su base gerencial por mujeres que lideran equipos fundamentales dentro de la estructura, cadena y propuesta de valor convencidos que un equipo de trabajo comprometido es la clave del éxito.



QUEST QUEST

¿Por qué decirle sí a la franquicia?



La principal razón para invertir bajo el modelo de negocio de franquicias de Quest es que no es necesario empezar de cero o someterse al método de ensayo y error, es decir que evitarás muchos de los riesgos que un negocio nuevo compromete. En este caso al adquirir una franquicia de Quest, el inversionista cuenta con todas las herramientas y conocimientos (Know How) que posee la compañía que son garantía para un resultado exitoso traducido en rápido retorno a la inversión.



Otra de las grandes ventajas del modelo de franquicias es su modelo de producto en consignación con CERO inversión en portafolio garantía de atractivo margen de rentabilidad. Adicionalmente resaltamos que la compañía ha estado construyendo una marca a nivel regional o nacional, la cual es reconocida y valorada por los consumidores a los que piensas dirigirte. Las franquicias tienen un equipo dedicado a otorgar asistencia. Con este esquema no estás solo en el momento de construir y manejar tu negocio; acompañamiento permanente en el modelo operativo, así como la asistencia en el área de mercadotecnia para proveerte de las herramientas y estrategias que te sirven para atraer y retener clientes.



QUEST QUEST QUEST QUEST QUEST QUEST

Quest representa un producto con altos niveles de calidad y diseño de tendencia a precios competitivos, lo que hace que sea una decisión atractiva y prometedora.



“Somos una compañía en constante revisión de las tendencias de consumo en torno a la moda, que busca constantemente la excelencia operacional para realizar con agilidad los ajustes para atender adecuadamente las necesidades de nuestros clientes b2b y b2c”, aseveran.



Es así que pensar en las franquicias es una posibilidad que no debe pasar desapercibida. Conozca más sobre esta marca llena de trayectoria, innovación, compromiso, innovación y credibilidad aquí https://www.quest.com.co/.